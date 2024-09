Slow Food

Die Bewegung Slow Food ist als Verein organisiert und in 160 Ländern tätig. Seit 2007 arbeitet Coop mit Slow Food Schweiz zusammen und hat über 20 Presidi-Projekte aufgebaut, in denen Produzenten traditionelle Herstellungsmethoden und regionale Produkte fördern. Diese Projekte unterstützen die Biodiversität, wie das Beispiel des Presidio Dunkle Biene zeigt: Durch die Zusammenarbeit mit Slow Food und ProSpecieRara können Imker ihren Honig an Coop liefern. Coop bietet etwa 50 Presidio-Produkte aus dem In- und Ausland an.