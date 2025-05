Longevity für unsere Haustiere «Anti-Aging-Pillen für den Hund sind sehr vielversprechend»

Die Zeit mit unseren Haustieren ist viel zu kurz. Änderung ist in Sicht: Forscher weltweit arbeiten an Anti-Aging-Medikamenten für Hunde und Katzen. In den USA sorgt eine neu entwickelte Pille für Aufsehen, die die Lebensdauer von Hunden um ein Jahr verlängern soll.

Publiziert: 10:10 Uhr | Aktualisiert: 11:52 Uhr