1/6 Diese vier Fachpersonen geben dir Tipps, sodass du deine Katze noch ganz lange knuddeln kannst.

Olivia Ruffiner Redaktorin

Katzen sind für viele Menschen geliebte Familienmitglieder. Daher ist es kein Wunder, dass wir sie am liebsten so lange wie möglich bei uns haben wollen. In freier Wildbahn werden Katzen weniger alt, als die von uns Menschen betreuten Hauskatzen.

«Unsere Hauskatzen können 14 bis sogar 20 Jahre alt werden», sagt Thomas Schneiter (57), Inhaber der Tierklinik Sonnenhof in Derendingen SO. Doch um den Fellnasen ein langes und gesundes Leben zu ermöglichen, bedarf es mehr als nur Liebe und Zuneigung.