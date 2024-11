Welt der Tiere

Vom Hamster bis zum Pferd: Das Magazin «Welt der Tiere» richtet sich an alle, denen das Wohl aller Tiere am Herzen liegt, egal ob Haus-, Hof- oder Wildtiere. Das Redaktionsteam setzt sich aus Spezialisten in den Bereichen Natur- und Tierschutz, Tiermedizin, Tierrecht, Haltung von Hunden, Katzen, Pferden, Nagern und bewilligungspflichtigen Haustieren zusammen. Dieser Artikel stammt aus «Welt der Tiere».