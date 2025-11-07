DE
Ethiker erklärt
«Nur Superreiche können ihre Haustiere klonen»

Kann man sein geliebtes Haustier klonen, wie das angeblich Ex-NFL-Star Tom Brady gemacht hat? Ethik-Experte Samuel Camenzind erklärt, wie Tierklonen funktioniert, welche Risiken, Kosten und ethischen Fragen damit verbunden sind.
Publiziert: 10:56 Uhr
|
Aktualisiert: vor 31 Minuten
Sina Albisetti und Fabio Schmid
Das Klonen von Haustieren ist technisch möglich, aber mit vielen Herausforderungen verbunden. Samuel Camenzind, Philosoph und Mitglied der Eidgenössischen Ethikkommission für Biotechnologie im Ausserhumanbereich, erklärt, wie der Prozess grundsätzlich funktioniert, welche Risiken bestehen und warum ein genetisch identisches Tier nicht automatisch dem Original entspricht.

Jeden Tag eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

