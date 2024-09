Auf der Alp Durnan im Naturpark Beverin erneuern Freiwillige eine 100-jährige Trockenmauer. Das Team engagiert sich damit nicht nur für das Landschaftsbild in den Bergen, sondern schafft auch neuen Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen.

Elena Eigenheer und Ross Linsley lieben bei diesem Freiwilligeneinsatz körperlicher Betätigung draussen in der Natur.

«Was mir am meisten Spass macht? Ich liebe alles hier, ich kann mit Steinen Puzzle spielen und bin den ganzen Tag draussen. Die Arbeit ist eine Mischung aus Meditation und körperlicher Betätigung.» Elena Eigenheer ist begeistert von ihrem Freiilligeneinsatz in der freien Natur, von der Landschaft, aber auch von der Stimmung im ganzen Team.

Freiwilliger Helfer Ross Linsley ergänzt: «Für mich ist es eine grossartige Möglichkeit, etwas zurückzugeben.» Der Australier ist pensioniert und vor 18 Monaten mit seiner Frau in die Schweiz gezogen, weil sie hier einen neuen Job begonnen hat. «Im Freiwilligeneinsatz treffe ich mich mit neuen Leute und ich bin viel draussen. Die Landschaft im Bündnerland ist zudem überwältigend.»

Drei Tage mit sieben Freiwilligen

Eigenheer und Linsley sind zwei von sieben Personen, die während drei Tagen im August auf der Alp Durnan im Naturpark Beverin im Bündnerland mitten auf einer Wiese eine über 100-jährige Trockenmauer in diesem Freiwilligeneinsatz erneuert haben. Aufmerksam sind sie auf das Projekt über Vermittlungsplattform UBS Helpetica geworden.

Die Alp Durnan liegt auf über 1800 Meter über Meer hoch über dem Dorf Andeer. Trockenmauern haben in dieser Region eine lange Tradition. Sie bieten Schutz vor Naturgewalten, terrassieren Weiden, dienen als Stützmauern, sie sind aber auch sehr wichtig für die Biodiversität. Sie bieten Pflanzen und viele Kleinlebewesen wie Eidechsen, Schlangen oder Hermelinen einen wichtigen Lebensraum. Und sie prägen das Landschaftsbild. «Historisch gesehen wurden sie vermutlich als Zaun gebaut», sagt Flurin Stoffel, Projektleiter beim Naturpark Beverin, der den Freiwilligeneinsatz leitet. Er hofft nun, dass die neu erstellte Mauer so lange hält wie die alte: mindestens 100 Jahre.

«Leute sind sehr motiviert und interessiert»

Trockenmauern bestehen aus Natursteinen, die ohne Mörtel aufeinandergeschichtet sind – die Steine werden so gestapelt, dass eine stabile Mauer entsteht. Stoffel erklärt den Freiwilligen diese Technik in Theorie und Praxis während des Einsatzes. Er ist Steinmetzmeister und Natursteintechniker und organisiert und leitet diese Freiwilligeneinsätze im Naturpark seit 13 Jahren.

«Die Leute, die sich für unsere Einsätze melden, sind immer sehr motiviert und interessiert», sagt Stoffel. Als Gegenleistung für die Arbeit erhalten sie Kost und Logie. Das Zmorge und das Znacht werden unten im Dorf gemeinsam eingenommen, zum Zmittag kriegen die Freiwilligen ein Lunchpaket. Und alle konnten im selben Gasthaus in Einzelzimmern übernachten. «Abends sind wir bei einem Glas Wein zusammengesessen», sagt Stoffel.

UBS Helpetica ist eine zentrale Vermittlungsplattform für Freiwilligenarbeit in der Schweiz: Hier treffen sich gemeinnützige Organisationen und Menschen, die nachhaltige Projektideen haben mit Menschen, die sich in einem solchen Projekt engagieren wollen. Die Schweiz braucht beide. Denn Gutes tun tut gut. UBS Helpetica wird ermöglicht in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit vielen gemeinnützigen Organisationen in der Schweiz, der Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG) und benevol Schweiz.

Die Arbeit an den Trockenmauern auf der Alp sind nach dem Freiwilligeneinsatz von Eigenheer, Lindsey und ihren Kolleginnen und Kollegen noch längst nicht beendet. «Wir haben noch ein paar Jahre zu tun, bis wir hier oben alle Trockenmauern saniert haben», sagt Stoffel. Klar ist bereits heute: Er wird im kommenden Jahr wieder eine Ausschreibung machen. Und mindestens die Hälfte der diesjährigen Freiwilligen hat versprochen, wieder dabei zu sein. Die Zusammenarbeit mit UBS Helpetica unterstützt ihn aber nicht nur bei der Erneuerung der Trockenmauern, sondern sorgt auch dafür, das ganze Projekt und den Naturpark Beverin bekannter zu machen.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Der Freiwilligeneinsatz auf der Alp Durnan ist nur einer von vielen, die dank UBS Helpetica eine grössere Visibilität geniessen und somit mehr Freiwillige mobilisieren. Und sie finden nicht nur in der freien Natur in den Bergen statt. Es sind so unterschiedliche Aufgaben und Einsätze zu finden.

UBS Helpetica vermittelt Freiwilligeneinsätze nicht nur an Privatpersonen oder Organisationen. Unter dem Motto «Gutes tun mit Ihren Mitarbeitenden» finden auch Firmen für ein Corporate Volunteering Angebote.