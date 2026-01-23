Wenn es um Katzen geht, denken viele an majestätische, grosse Tiere mit flauschigem Fell und einem molligen Körper. Doch es gibt auch kleine Samtpfoten, die es faustdick hinter den Ohren haben! Hier stellen wir dir die drei kleinsten Katzenrassen der Welt vor:

Darum gehts Kleine Katzenrassen: Singapura, Munchkin und Cornish Rex vorgestellt

Singapura: Kleinste Katzenrasse weltweit, energiegeladen und menschenbezogen

Munchkin-Katzen wiegen 2-4 kg, haben kurze Beine und verspielten Charakter Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Katzen gibt es in allen möglichen Grössen – von stattlichen Maine-Coon bis hin zu winzigen Mini-Samtpfoten. Doch welche Rassen sind eigentlich die kleinsten der Welt? Trotz ihrer geringen Körpergrösse stehen sie ihren grösseren Artgenossen in Sachen Charme, Intelligenz und Spielfreude in nichts nach. Wir werfen einen Blick auf die drei kleinsten Katzenrassen und verraten, was sie so besonders macht.

1 Singapura: Das Energiebündel im Mini-Format

Die Singapura ist offiziell die kleinste Katzenrasse der Welt. Mit einem Gewicht von nur 2 bis 4 Kilogramm bleibt diese Katze zierlich, aber keineswegs schüchtern. Ihr kurzer, glänzender Mantel und die markanten grossen Augen machen sie zu einer echten Schönheit. Trotz ihrer geringen Grösse hat die Singapura einen energiegeladenen Charakter und liebt es, zu spielen und zu erkunden. Sie ist menschenbezogen, neugierig und wird schnell zu einem treuen Begleiter. Besonders für Menschen, die eine aktive, kleine Katze suchen, ist die Singapura eine hervorragende Wahl.

2 Munchkin: Die Katze mit den kurzen Beinen

Die Munchkin ist berühmt für ihre ungewöhnlich kurzen Beine. Diese Katzenrasse hat eine normale Körpergrösse, aber ihre Statur wirkt durch die kurzen Beine besonders niedlich und kompakt. Munchkins wiegen in der Regel zwischen 2 und 4 Kilogramm und sind sehr lebendig und verspielt. Sie sind für ihre menschenfreundliche Art bekannt und kommen gut mit anderen Haustieren und Kindern aus. Sie können weder elegant umhertigern noch hoch springen, sind aber flink, kletterfreudig und einfallsreich. Durch ihre besonderen Proportionen neigen manche Munchkins zu Rückenproblemen und Bandscheibenvorfällen, darum ist die Kurzbeinigkeit als Zuchtkriterium kritisch.

3 Cornish Rex: Die schlanke Schönheit

Die Cornish Rex mag zwar nicht die kleinste Katze im klassischen Sinne sein, doch ihre Körpergrösse und der zarte, muskulöse Körperbau machen sie zu einer der zierlicheren Rassen. Diese Katzen wiegen in der Regel zwischen 2,5 und 4 Kilogramm und haben ein sehr elegantes Erscheinungsbild.

Der markanteste Aspekt der Cornish Rex ist ihr weiches, gewelltes Fell, das einen einzigartigen Look verleiht. Sie sind bekannt für ihre verspielte und freundliche Natur, lieben die Gesellschaft ihrer Menschen und sind aufgrund ihres lebhaften Charakters und ihrer Intelligenz besonders beliebt bei Katzenliebhabern.

Ob du nun eine energiegeladene Katze wie die Singapura, eine niedliche Munchkin oder die elegante Cornish Rex suchst – diese drei Rassen bieten eine tolle Auswahl für Menschen, die eine kleinere Katze bevorzugen. Trotz ihrer Grösse haben sie eines gemeinsam: Sie sind voller Leben, liebenswürdig und bereit, ihren Besitzern viel Freude zu bereiten.



