Badegäste an Strand auf Gran Canaria in Panik Hai ist auf der Suche nach Beute

Am Wochenende hat ein zwei Meter langer Hai an der Ostküste für Panik gesorgt. Mit hoher Geschwindigkeit schwimmt der Hammerhai in Strandnähe hin und her und sucht offenbar nach einer Beute. Menschen schreien und rennen in Panik davon.