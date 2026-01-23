Achselschweiss beeinträchtigte Zeki bei Dreharbeiten und im Alltag über längere Zeit. Zwölf Monate nach der Achselschweissbehandlung in der Lucerne Clinic zeigt sich: Der Meme-Star ist frei von Achselschweiss und -geruch. Das kommt ihm auch als Neovater entgegen.

Er kann vor der Kamera endlich wieder frei agieren: Meme-Star Zeki Bulgurcu (35) geniesst das neue Leben, das ihm die Achselschweissbehandlung sweatLess+ von der Lucerne Clinic ermöglicht hat. «Ich litt bei Drehs oder Auftritten immer unter stressbedingter Schweissbildung», erinnert er sich. «Ich musste wie ein Pinguin laufen, dass man es nicht sieht.»

Das ist nun passé: Seit der Behandlung hat der Comedian diesbezüglich keinerlei Probleme mehr. «Ich bin nicht nur zufrieden, sondern auch beeindruckt, wie zuverlässig und wirksam das Ganze ist», sagt er dazu.

Konkret stelle er seit dem Eingriff weder während des Sporttreibens noch bei Hitze ein Schwitzen unter den Achseln fest. Im Alltag brauche er nicht einmal mehr ein Deo. Und bei Videodrehs könne er jeweils ganz unbefangen sein. «Das macht mich glücklich.»

Facts zu sweatLess+ im Überblick Weltweit einmalig: sweatLess+ in der Lucerne Clinic

Dauerhafte Achselschweiss- und Geruchsreduktion um bis zu 93 %

4-mal effektiver als vergleichbare Methoden

SweatExperts mit der meisten Erfahrung europaweit

Kein Kompensationsschwitzen und keine gesundheitliche Beeinträchtigung

Zekis Zwischenfazit nach acht Monaten

Viermal effektiver als vergleichbare Anwendungen

Die Lucerne Clinic ist im Bereich der Achselschweissbehandlung europaweit als führende Klinik bekannt und bietet nebst der Methode miraDry seit einiger Zeit auch die eigens weiterentwickelte Methode sweatLess+ an. Diese gilt als gut verträglich, schmerzarm, nebenwirkungsarm – und erreicht mit nur einer Anwendung ein dauerhaftes Ergebnis.

Gemäss intern durchgeführten Studien ist dieses Vorgehen bis zu viermal effektiver als vergleichbare Anwendungen. Das weiterentwickelte Behandlungskonzept von sweatLess+, welches bereits bei der Beratung startet, beinhaltet eine intensivere Behandlungsform und zudem ein perfektioniertes Schmerzmanagement. Das heisst: Die Patientinnen und Patienten profitieren damit vom maximalen Erfolg einer sweatLess+-Behandlung. Eine zweite Behandlung ist in der Regel nicht notwendig.

Aufgrund seiner guten Erfahrungen kann Zeki sweatLess+ allen wärmstens empfehlen, die – wie er früher – unter stressbedingtem Achselschweiss und -geruch leiden. Vor der Behandlung selbst müsse ebenfalls niemand ins Schwitzen kommen, versichert er: «Ich empfand die Behandlung als äusserst angenehm. Nicht einmal das Gerät habe ich gespürt», so der Internetstar. Das Personal der Lucerne Clinic sei cool, kompetent und professionell. Zeki: «Ich kann garantieren, dass man dem Team zu 100 Prozent vertrauen kann.»

Kein Stressschwitzen als Vater

Seine neue Freiheit ohne Achselschweissprobleme geniesst der Meme-Star nun auch in seiner neuen Rolle als Vater. Vor rund einem halben Jahr kam Söhnchen Malik Levi zur Welt. Der «chlini Gwaggli», wie sie ihren Wonneproppen nennen, zeige ihm und seiner Freundin, Ex-Bachelorette Yuliya Benza (31), eine neue und zugleich spannende Perspektive aufs Leben. «Seine Präsenz hat etwas Erdendes.»

Zeki teilt sich mit Yuliya die Betreuung des Buben auf, allerdings nicht nach starren Rollen oder Aufgaben. Nur manchmal komme er noch ein bisschen in den Stress in seiner Rolle als Neuvater, gibt Zeki zu – etwa dann, wenn er Malik Levi in den Schlaf wiege. «Es ist jetzt aber nur noch ein mentales Schwitzen», so der Influencer. «Nämlich dann, wenn er kurz darauf wieder aufwacht.»

