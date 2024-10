Auf einen Blick Stylische Ankle-Boots für einen stilvollen Herbstauftritt

Ergonomisches Design sorgt für Komfort bei langen Spaziergängen

Schnürboots und Chelseaboots in zeitlosen Farben wie Taupe und Schwarz

Chelseaboots bieten schlichte Eleganz und hohen Komfort

Du kannst wählen zwischen Materialien wie Glatt- und Wildleder, Farben wie Taupe, Cognac und Schwarz – Hauptsache, du trägst Ankle-Boots. Diese Schuhe sind nicht nur stylisch, sondern bieten auch den nötigen Komfort für den Herbst. Mit gepolsterten Sohlen und ergonomischem Fussbett begleiten sie dich entspannt durch den Tag, egal ob auf langen Spaziergängen oder im Alltag. Ob abends zu kurzen Ledershorts oder tagsüber zu den neuesten Jeans – mit diesen Schuhen bleiben deine Füsse entspannt, egal ob es regnet oder die Sonne scheint.

Geschnürte Boots

Während der « Tamaris » Schnürboot in der Farbe Taupe super zu Outfits in typischen Herbstfarben wie Rostrot, Braun und Olive passt, lässt sich der « Tamaris » Schnürboot in Schwarz perfekt zu blauen oder schwarzen Denim-Looks kombinieren. Was aber für beide Modelle gilt: Die Schnürung sollte immer sichtbar sein, deshalb am besten auf schmale Hosen setzen, die wenn möglich kurz über den Stiefeln enden.

Chelsea-Boots

Die Chelseaboots « Tamaris » in der Farbe Taupe oder das Modell « 5th Avenue » aus echtem Leder für 74.95 Franken in Schwarz wirken immer etwas schlichter und eleganter als Schnürer, und können deshalb super zu einem kurzen Rock oder Ledershorts getragen werden. Damit deine Strümpfe nicht unnötig strapaziert werden, trag einfach eine Extra-Socke über den Strümpfen. Die darf dann sogar etwas über den Schuhschaft hinausragen, das sorgt optisch für einen sanfteren Übergang zwischen Bein und Stiefel.

Ankleboots

Wenn du eher muskulöse Waden hast, ist der Chelseaboot « Rieker » genau der richtige für dich! Der Schaft ist etwas kürzer und endet genau da, wo dein Bein am schmalsten ist. Auch diese Boots kannst du zu Rock oder Hose kombinieren. Sie sind wie auch alle anderen Ankleboots tagsüber bei der Arbeit wie auch in der Freizeit bei jedem Wetter eine gute Wahl!

Sneakers

Du bist kein Freund von dicken Schuhsohlen? Kein Problem: in diesem Fall wird dir der Mid Cut Sneaker « Easy Street » für nur 49.95 Franken in der Farbe Taupe gefallen. Dank seinem Fellimitat ist er nicht nur kuschelig warm, sondern sieht auch toll aus zu schmalen Wildlederhosen und Röhrenjeans. Die Farbe Taupe ist sehr anpassungsfähig – du kannst den Sneaker also bei der Arbeit zu Karoblazer und Hemd tragen, in der Freizeit aber auch bestens zu Shirt und langer Strickjacke. Achte einfach darauf, dass Blazer und Strickjacke die Farbe des Sneakers enthalten.