Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Chicorée

Samt & Seide

Bei diesen Materialien machst du nichts falsch, denn der Glanz von Samt und Seide ist immer elegant. Wenn du schnell frierst, wählst du das langärmelige « Caddy Jacket » von Chicorée für 12.45 Franken in Pink und die dazu passenden « Caddy Pants » für 8.45 Franken. Falls du eher oft warm hast, greifst du zur kürzeren Variante, dem « Catty Top » für 7.95 Franken und den « Catty Shorts » in Grün für 7.95 Franken. Beide Looks gibt es in Pink, Grün, Blau und Schwarz zu kaufen.

Plüsch & Mustermix

Karo ist Trumpf – und das nicht nur bei Blazer oder Kleid, sondern auch bei der kuscheligen « Cozy Print Pants » von Chicorée für 9.95 Franken. Egal, ob du das Karo in Blau, Rosé oder Beige wählst – achte darauf, dass die Kapuzenjacke « Cozy Jacket» für 24.95 Franken farblich zur Hose passt. Nur so wirkt dein Outfit edel. Möchtest du mit gemusterten Socken einen dezenten Akzent setzen? Dann sind die « Heart Cosy Duo » für 8.95 Franken die richtige Wahl. Auch hier sollte die Grundfarbe übereinstimmen, damit dein Mustermix funktioniert.

Hoody & Finken

Magst du deinen Look lieber schlicht und elegant? Dann ist diese Kombination ideal: der « Cozy Hoody » von Chicorée für 19.95 Franken und die passende « Cozy Pants » in Offwhite für 9.95 Franken, oder der « Cozy Hoody » und die « Cozy Pants » in Dark Grey – Hauptsache, dein Outfit ist unifarben und Ton in Ton gehalten. Für den perfekten Abschluss sorgen die « Mora Slippers » für 9.95 Franken, ebenfalls in der jeweils passenden Farbe zum Homedress.

Poncho & Bärchen

Weisst du, was das Beste ist an diesem « Cozy Print Poncho 2 » von Chicorée für 29.95 Franken? Du kannst eine Leggings oder eine Trainerhose darunter tragen, aber du musst nicht! Dank seines längeren Schnitts genügen warme Socken oder gemütliche Finken wie die « Mora Slippers » für 9.95 Franken, um deinen Look abzurunden.

(beziehungsweise) Pyjama & Bärchen

Was schenken, wenn die Betreffende schon alles hat? Die Lösung: Ein Pyjama wie das « Nordic Pj Set 2 » von Chicorée für 29.95 Franken mit süssen Bärchen! Ein Pyjama sollte immer bequem sitzen, es darf also ruhig eine Nummer grösser sein als gewohnt – das Wichtigste ist, dass der Zweiteiler beim Schlafen nicht zwickt. Auch hier sind die flauschigen Socken « Heart Cozy Duo » für 8.95 Franken eine kuschelige Ergänzung.