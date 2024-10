Herbst ist die Jahreszeit, in der man entweder schwitzt oder friert. Ein Outdoorexperte, eine Stylistin und ein Gewerkschaftsmitarbeiter geben Tipps, wie man sich in dieser Jahreszeit am besten anzieht.

Mal warm, mal kalt – so kleidest du dich im Herbst richtig

Ein idealtypischer Herbstspaziergang. Mit der richtigen Kleidung machts am meisten Spass. Foto: Shutterstock

Valentin Rubin Redaktor Service

Der September 2024 bescherte der Schweiz extreme Wetterschwankungen. Am 7. September wurde in Glarus (GL) mit 30,6 Grad die Rekordtemperatur für einen Septembertag gemessen. Sechs Tage später zeigte der Thermometer an der gleichen Stelle noch 7,8 Grad Celsius an; die tiefste Temperatur, die jemals im September von dieser Station gemessen wurde.

Doch selbst wenn der Monat in der zweiten Hälfte im alljährlichen Mittel verblieb: Die Nächte wurden spätestens ab Herbstbeginn am 22. September wieder kühler. Und wenn sich bei Bise eine Wolke vor die Sonne schiebt, kann es auch tagsüber von einer Sekunde auf die andere abkühlen. Wie sorgt man dafür, dass man in dieser Zeit nicht abwechselnd friert und schwitzt? Und dabei erst noch gut aussieht? Wir haben beim Wanderprofi, bei der Style-Expertin und beim Gewerkschaftsmitarbeiter nachgefragt.