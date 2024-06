Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Eine gut sitzende Jeans liegt je nach Schnitt mehr oder weniger eng an. Nach einigem Tragen leiern manche Modelle leider an den Knien, am Po oder am Bund aus und sehen nicht mehr so stylisch aus wie vorher. Damit das Kleidungsstück wieder figurbetonter wird, gibt es einige Tipps, die sich leicht umsetzen lassen.

Anstatt sich sofort eine neue Jeans zu kaufen, lohnt es sich daher, die folgenden Methoden auszuprobieren. Das spart nicht nur Geld, sondern schont auch die Umwelt, denn für die Produktion einer solchen Hose wird viel Wasser und Energie benötigt.

1 Ab in die Tiefkühltruhe

Die Jeans über Nacht einzufrieren, kann helfen, dass sich die Fasern enger zusammenziehen. Dieser Trick hilft aber nur, wenn die Hose noch nicht zu stark ausgeleiert ist. Ansonsten sollte eher auf die nachfolgenden Tipps zurückgegriffen werden.

2 Baden mit Jeans

Eine perfekt an die Figur angepasste Jeans erhält man, indem man sich mit der Hose in eine möglichst warme Badewanne setzt, in der die Temperatur noch gut auszuhalten ist. Nach etwa zwanzig Minuten kann man die Wanne verlassen, sollte aber die Jeans anbehalten, bis sie trocken ist. So passt sie sich beim Trocknen ideal den Körperformen an.

3 Heiss waschen

Eine effektive Möglichkeit, Denim zu verkleinern, ist, die Jeans in der Waschmaschine bewusst zu heiss zu waschen. Hierfür sollte das Kleidungsstück von innen nach aussen gedreht und ein Waschgang ab 60 Grad verwendet werden. Ein anschliessender Schleudergang verstärkt das Zusammenziehen der Stofffasern weiter. Bei dieser Methode wird natürlich die gesamte Hose enger und nicht nur die geweiteten Stellen, dessen muss man sich bewusst sein.

Falls die Hose nicht aus richtigem Denim, also Baumwolle, sondern aus synthetischen Fasern besteht, sollte man von einem heissen Waschgang absehen. Im Etikett steht, aus welchem Material die Hose besteht.

4 Den Trockner benutzen

Viele Jeans-Stoffe können im Trockner getrocknet werden. Im Etikett des Kleidungsstücks stehen alle wichtigen Informationen zur Pflege. Ist die Hose nicht für den Trockner geeignet, darf dieser Tipp nicht angewendet werden, damit die Fasern nicht zerstört werden.

Um die Jeans enger zu machen, sollte die höchste Stufe des Trockners eingestellt werden. Wie beim heissen Waschgang ziehen sich so die Baumwollfasern durch die Hitze zusammen, so dass die komplette Hose kleiner wird.

5 Enger nähen

Wer mit einer Nähmaschine umgehen kann, kann sich Bund oder Hosenbeine seiner Jeans enger nähen. Wichtig ist es, vor dem Nähen alles mit Steck- oder Sicherheitsnadeln abzustecken und anzuprobieren, sonst kann es schnell passieren, dass die Hose zu eng wird.

Falls man keine Nähmaschine besitzt oder nicht richtig damit umgehen kann, lohnt es sich bei einer guten Jeans, die zu weit geworden ist, zu einem Schneider zu gehen.

