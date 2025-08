Weisse Turnschuhe sind am schönsten, wenn sie noch neu und blitzblank sauber sind. Doch leider werden sie schnell grau und fleckig. Hier kommen die ultimativen Tipps und Tricks, wie deine weisse Sneakers wieder wie neu aussehen.

So werden deine Sneakers wieder strahlend weiss

1/8 Leider werden weisse Turnschuhe schnell grau und schmutzig. Foto: Shutterstock

Das Wichtigste zuerst: Turnschuhe gehören niemals in die Waschmaschine! Das löst den Leim auf, und viele Schuhe haben danach einen unerwünschten Gelbstich. Wer seine Kicks liebt, säubert sie von Hand.

1 Schnürsenkel rausnehmen

Bevor man den Schuh putzt, müssen die Schnürsenkel raus. Diese sind meist auch angeschmutzt: Man weicht sie im warmen Wasser auf, in dem ein Esslöffel Waschmittel aufgelöst wird. Sie dürfen aber auch in die Waschmaschine (im Feinwaschbeutel, damit sie sich nicht verknoten). Man wäscht sie bei 30 Grad und lässt sie dann an der Luft trocknen.

2 Glatter Gummi

Gröbere Flecken auf Mittelsohlen oder Schuhkappen aus weissem, glatten Gummi (wie zum Beispiel bei Converse-Schuhen) kriegt man mit einem Mikrofasertuch und Nagellackentferner leicht wieder weg.

3 Raue Oberflächen

Schmutzablagerungen auf rauen Oberflächen putzt man mit normaler Zahnpasta und einer alten Zahn- oder Schuhbürste weg.

4 Oberfläche (Glattleder oder Textilien)

Für das Obermaterial mischt man zu gleichen Teilen Natron oder Backpulver mit Abwaschseife. Nach kurzem Umrühren beginnt das Gemisch zu schäumen. Mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm trägt man den Schaum in kreisenden Bewegungen auf den ganzen Schuh auf und reibt, bis alle Flecken weg sind. Logos oder Verzierungen bei der Reinigung am besten abdecken oder nur vorsichtig säubern. Überschüssige Seife wischt man mit einem feuchten Frotteetuch ab. Wichtig: Bei weissen Schuhen farblose Seife verwenden.

Für besonders strahlendes Weiss können Schuhe aus weissem Leder oder Stoff zusätzlich mit Zahnpasta aufgehellt werden. Dazu einen grosszügigen Klecks weisse Zahnpasta auf eine kleine Schuh- oder Zahnbürste geben und kreisend auftragen. Zahnpastareste mit einem feuchten Lappen abwischen und gut trocknen lassen.

5 Wildleder

Raues Wild- oder Nubukleder darf grundsätzlich nicht nass werden. Flecken entfernt man deshalb am besten mit speziellen Schmutzradierern. Alternativ kann man sich auch mit einem normalen, weissen Radiergummi behelfen. Nachteil: Das kann das Leder langfristig hart machen.

Tipp: Damit die Schuhe ihre Form nicht verlieren, sollte man sie schon während der Reinigung mit einem Schuhspanner oder mit Zeitungspapier ausstopfen und anschliessend vollständig bei Zimmertemperatur trocknen lassen.