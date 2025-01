So glättet man Kleidung ohne Bügeleisen

1/10 Selbst wenn Kleidungsstücke frisch gewaschen sind, wirken sie mit Falten ungepflegt. Doch wie werden Textilien knitterfrei, wenn kein Bügeleisen zur Hand ist? Foto: Getty Images/EyeEm

Sonja Zaleski-Körner

Nach dem Waschen und Trocknen müssen viele Kleidungsstücke erst einmal gebügelt werden, bevor sie getragen werden können – anderenfalls riskiert man, im unschönen Knitter-Look umherzulaufen. Im Normalfall greift man dann zu einem Bügeleisen.

Hat man jedoch gerade keines zur Hand, kann man auch auf andere Art und Weise wieder faltenfreie Textilien erhalten. Teils steckt dahinter sogar noch weniger Aufwand. Je nach Material gilt es, die richtige Alternative zum Bügeln auszuwählen, denn nicht alle Methode eignen sich für jeden Stoff.

Föhnen statt Bügeln

Am besten lösen sich Falten aus Stoffen durch Hitze. Dieses Prinzip kann man sich einfach zunutze machen und einen auf höchster Wärmestufe eingestellten Föhn anstelle eines Bügeleisens verwenden. Am besten wirkt diese Methode, wenn man die Textilien zuvor mit ein wenig Wasser besprüht und anschliessend trocken und glatt föhnt. Am effektivsten ist diese Methode bei auf Kleiderbügeln aufgehängter Mode.

Glätteisen verwenden

Wer ein Glätteisen besitzt, das wie der Föhn eigentlich zum Stylen der Haare gedacht ist, kann dieses auch zum Bügeln zweckentfremden. Insbesondere für Blusen- und Hemdkragen eignen sich die schmalen Hitzeflächen des Glätteisens besonders gut. Da die Hitzeflächen hohe Temperaturen erreichen, sollte man damit jedoch nie lange auf einer Stelle des Stoffes bleiben. Wichtig: Das Gerät vor dem Erhitzen gründlich reinigen, damit eventuelle Rückstände von Haarprodukten keine Flecken auf der Bekleidung hinterlassen!

In die feuchte Badezimmerluft hängen

Ein praktischer Tipp, den man auch auf Reisen anwenden kann: Zerknitterte Hosen, Röcke, Kleider oder Oberteile an Kleiderbügeln oder einem Wäscheständer ins Badezimmer hängen und die Dusche heiss laufen lassen. Damit man kein Wasser verschwendet, sollte man diese Methode am besten dann anwenden, wenn man ohnehin duschen möchte. Dabei sollte das Duschwasser die Kleidung nicht benetzen, Fenster und Türen müssen geschlossen bleiben. So entstehen nach kurzer Zeit hohe Luftfeuchtigkeit und Wärme im Raum, die dazu beitragen, dass sich Stoffe nach einer Zeit gerade aushängen.

So perfekt wie nach dem Bügeln wird das Ergebnis zwar nicht bei jedem Material, aber man erhält deutlich glattere Kleidung. Um Schimmel vorzubeugen, sollte man das Zimmer anschliessend sofort stosslüften.

Eiswürfel im Trockner

Gibt man seine Kleidung nach dem Waschen für etwa eine Viertelstunde in den Trockner, kann man dazu zwei bis drei Eiswürfel in die Trommel geben. Durch die Wärme beim Trocknungsprozess entsteht dadurch Wasserdampf, der die Kleidung entknittert. Auch ein befeuchtetes Stofftuch kann diesen Effekt erzielen. Man muss jedoch direkt nach dem Vorgang den Trockner leeren, anderenfalls können neue Falten in den Textilien entstehen.

Da nicht jedes Material für den Trockner geeignet ist, sollte man zuvor immer auf das Herstelleretikett schauen. Zum Glück gibt es ja auch viele Alternativen, mit denen man jedes Kleidungsstück trocken kann und glatt bekommt.

Textilsprays für glatte Stoffe

Es gibt spezielle Textilsprays, die für faltenfreie Stoffe sorgen sollen. Vor der Anwendung sollte man immer die Anleitung und Hinweise auf den Produkten beachten. Solche Sprays werden aus etwa zwanzig Zentimetern auf die trockene oder noch leicht feuchte Wäsche aufgesprüht. Oft haben die Produkte einen frischen Duft. Nach dem Aufsprühen zieht man die Kleidung kurz mit den Händen glatt und lässt diese aufgehängt trocknen, so verschwinden Falten in kurzer Zeit ganz von alleine.

