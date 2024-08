Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Chicorée

Asiatische Muster

Die meisten asiatisch inspirierten Muster enthalten Elemente und Motive aus Kultur und Natur. So auch das «Alice Printkleid» von Chicorée für 34.95 Franken. Zum ärmellosen Sommerkleid passen am besten schlichte Accessoires wie die schwarzen «Malaga Sandals» für 9.95 Franken. Auch beim Schmuck solltest du zurückhaltend sein, damit vor allem das Muster zur Geltung kommt.

Paisley Print

Das Paisley-Muster (verschnörkelt und tropfenförmig, ähnlich einem Blatt mit spitz zulaufendem, gebogenem Ende) ist unvergänglich: In den 1960ern weckt die Faszination der Hippies für alles Indische diesen Trend. In den 1980ern und 1990ern tragen es Rockstars wie Bruce Springsteen auf Bandanatüchern um den Kopf, und diesen Sommer trägst du das «Eva Headband» von Chicorée für 3.95 Franken mit dem angesagten Print. Dieser Hingucker ergänzt jedes Ton in Ton Outfit wie zum Beispiel die weisse «Fizz Bluse» für 19.95 Franken und die weissen «Top Lace 7/8 Pants» für 34.95 Franken.

Hier findest du deine Basics für die warme Jahreszeit Das Schweizer Modelabel Chicorée hat landesweit über 170 Filialen und verkauft jährlich mehr als 15 Millionen Kleidungsstücke. Dank einer riesigen Fashion-Auswahl kommt hier jede auf ihren Geschmack. Zwischen den neusten Trendartikeln gibt es auch alle nötigen Basics – und zwar zum besten Preis. Das Schweizer Modelabel Chicorée hat landesweit über 170 Filialen und verkauft jährlich mehr als 15 Millionen Kleidungsstücke. Dank einer riesigen Fashion-Auswahl kommt hier jede auf ihren Geschmack. Zwischen den neusten Trendartikeln gibt es auch alle nötigen Basics – und zwar zum besten Preis. Ab zur Modeauswahl

Ethno-Muster

Das Ethno-Muster in Schwarz-Weiss der «Mini Crinkle Culotte» von Chicorée für 16.95 Franken erinnert an Ferien auf Bali. Ergänzt mit dem ärmellosen «Celina Pulli» für 14.95 Franken in Weiss und mit dem «Marga Backpack» für 12.95 Franken (ebenfalls in Weiss), wirkt der Look besonders sommerlich und frisch. Abends kombinierst du die Hose einfach zu schwarzen Teilen – sofort wirkt das Ganze elegant.

Blumen-Muster

Sommerzeit ist Blütenzeit: Kein Wunder sind Blumenmuster so beliebt. Das «Romantic Black Kleid» von Chicorée für 34.95 Franken trägst du bei hohen Temperaturen zu den «Malaga Sandals» für 9.95 Franken und im Herbst dann zu schwarzen Cowboy-Stiefeln. Denn dank dem klassischen Schwarz-Weiss-Muster wird dich das Kleid bis weit in den Herbst hinein begleiten.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos