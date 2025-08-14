Ein Shirt, das nach Grill riecht, Schweissflecken auf dem Hemd oder ein Kleid, das sich im Fahrrad verfängt – das sind Probleme, mit denen man sich vor allem im Sommer herumschlagen muss. Oder doch nicht? Wir haben Lösungen für die Problemchen mit der Sommerkleidung.

Der Sommer ist da – und damit auch kleinen Problemchen mit der Mode. Man zeiht schöne luftige Kleider und Blusen, die Röcke werden kürzer und die Schuhe knapper. Aber leider schleichen sich dabei auch immer wieder Tücken aller Art ein.

Wir stellen euch die typischen Probleme vor – praktischerweise gleich mit Lösungsvorschlägen.

1 Deoflecken

Ihr kennt das bestimmt. Man zieht sich ein hübsches Kleid an und ist schon in der Tür, da stellt sich bei einem letzten Blick in den Spiegel das Problem dar: Unschöne Deoflecken zieren den Stoff um die Achseln. Wie peinlich!

Entweder man zieht sich nun schnell wieder um und steckt das Kleidungsstück direkt in die Waschmaschine. Wenn ihr aber die gewählte Garderobe unbedingt anbehalten möchtet, könnt ihr mit einfachen Hausmitteln zu Werke gehen. Etwas Zitronensäure oder auch einfache Kernseife können wahre Wunder wirken. Damit entfernt ihr die Flecken nachhaltig.

Um Deoflecken in Zukunft vorzubeugen, empfiehlt es sich, ein spezielles Deodorant zu verwenden, das keine Flecken hinterlassen soll. Es gibt sogar Deos für dunkle Kleidung, damit sich die weissen Spuren nicht auf schwarzem Stoff abzeichnen.

2 Schweissflecken

Auch Schweissflecken sehen im Sommer unschön aus, sind in der Regel aber oft nicht zu vermeiden. Ist man morgens noch frisch geduscht und zieht sich luftige Sommerkleidung an, ist nach nur wenigen Stunden in der Hitze die Kleidung meist schon schweissdurchtränkt und es zeichnen sich hässlich Flecken unter den Achseln oder auch an anderen Körperstellen ab.

Zu den Tipps gehört an dieser Stelle unbedingt die Verwendung eines guten Deodorants. Auch das Vermeiden von schweisstreibenden Stoffen wie Polyester oder anderen luftundurchlässigen Materialien sind in den warmen Sommermonaten eine gute Idee. Luftige Baumwolle ist auf jeden Fall besser als jede Kunstfaser. Auch sollte die Kleidung nicht allzu eng sein. Trägt man ein Unterhemd unter der Bluse, saugt das schon vorab den Schweiss auf.

3 Unterwäsche, die sich abzeichnet

Unter luftigen Kleidern aus Seide oder anderen zarten Materialien, aber auch unter Hosen aus dünnen Stoffen zeichnet sich oftmals die Unterwäsche ab. Und das sieht gar nicht so vorteilhaft aus! Diesen Nebeneffekt kann man umgehen, indem ihr dafür speziell entwickelte Unterwäsche verwendet. Die Slips kommen ohne Bündchen daher und fallen unter der Kleidung somit überhaupt nicht mehr auf. Der BH wird mit transparenten Trägern gehalten und ist praktisch unsichtbar beim Tragen eines Sommerkleids oder Tops mit Neckholder oder schmalen Spaghettiträgern.

4 Grasflecken

Bereits entstandene Grasflecken lassen sich mit Zitronensäure wieder entfernen. Um solche Flecken aber vorzubeugen, empfiehlt sich das Unterlegen einer Decke auf den Rasen sowie das Tragen von dunkler Kleidung, auf welcher diese kaum zu sehen sind.

5 Grillgeruch

Nach einem geselligen Grillabend riecht die Kleidung oftmals nach Rauch und Essen. Dagegen hilft vor allem das Auslüften des Stoffs. Am besten hängt man getragene Kleidung gleich noch vor dem Schlafengehen an die frische Luft und vertreibt so den unschönen Geruch. Gebt noch etwas Essigessenz in eine Sprühflasche und sprüht eure Kleidung damit ein. Der Geruch verflüchtigt sich damit praktisch über Nacht.

6 Schwitzige Füsse

Auch übertrieben starke Schweisstreibung an den Füssen sind an warmen Sommertagen eine echte Plage. Dagegen helfen einfache Mittel wie spezielle Fussdeodorants oder auch Fusspuder. Gute Einlegesohlen, die den Schweiss gleich aufsaugen, wirken gegen Schweissfüsse. Auch die sofortige Reinigung der Schuhe beugt Stinkefüsse vor. Achtet bei der Wahl Ihrer Sommerschuhe auch immer auf gute Materialien, denn auch hierbei gilt: Qualität beugt vor!

7 Velofahren mit Kleid oder Rock

Im Sommer mit einem kurzen Kleid oder Rock Velo zu fahren, ist gar nicht so einfach – will man den Verkehrsteilnehmern nicht auch gleich sein Höschen darunter präsentieren. Die Lösung: Man kann sich ganz einfach einen Knoten in den Rock machen oder ein Gummiband darum binden. Ist der Rock dafür zu kurz, solltet ihr lieber vor der Abfahrt noch einmal umziehen und für die Radtour lieber eine Hose wählen.

