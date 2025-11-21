Warm, weich und federleicht: Ein Kleidungsstück aus Kaschmir-Wolle ist etwas Besonderes. Mit diesen Pflege-Tipps bleibt die Freude am teuren Stoff lange erhalten.

Warm, weich, federleicht: Wer ein Kleidungsstück aus Kaschmir besitzt, hat etwas ganz Besonderes im Kleiderschrank. Denn Kaschmir ist die wohl wertvollste Naturfaser. Gewonnen wird sie aus dem feinen Unterhaar der Kaschmirziege, die im Hochgebirge in China, der Mongolei, im Iran, Irak und in Afghanistan lebt. Während des Fellwechsels im Frühjahr wird die kostbare Wolle sanft ausgekämmt.

Warum Kaschmir so wertvoll ist?

Der Haken: Ganz günstig sind die Teile aus Kaschmir leider nicht. Schnell blättert man da für einen guten Pulli mal mehrere hundert Franken hin. Um einen Pullover herzustellen, braucht es das Unterhaar von etwa drei Tieren. Schafft man sich ein solch besonderes Exemplar an, will man auch möglichst lange etwas davon haben. Bedauerlicherweise passiert es aber häufig, dass das kostbare Stück seine Form verliert oder plötzlich Fussel hinterlässt. Mit den folgenden Tipps ist damit Schluss! So wird Kaschmir richtig gepflegt.

Wie wasche ich Kaschmir?

Vergesst Handwäsche! Ein Schonwaschgang für Wolle auf niedriger Drehzahl ist geeigneter und einfacher als die Pflegevariante per Hand. Die meisten modernen Waschmaschinen haben diesen Waschgang.

Und so gehts: Kaschmir-Teil auf links drehen, auf 30 Grad (niemals höher!) waschen und bei niedriger Drehzahl schleudern. Feinwaschmittel, Haarshampoo oder Kaschmir-Seiden-Shampoo benutzen.

Wie oft darf man Kaschmir waschen?

Kaschmir sollte auf keinen Fall nach jedem Tragen gewaschen werden. Das fördert die Knötchenbildung und sorgt im schlimmsten Fall für kleine Löcher. Auch wenn es sich um die Lieblingskleidung handelt – man sollte dem hochwertigen Stück eine Ruhepause von 24 Stunden gönnen.

Mehr Tipps

Ideal ist es, wenn ihr Kaschmir nach jedem vierten Mal Tragen wascht und zum Lüften zwischendurch an die frische Luft hängt. Damit sich keine Motten durch Pullover und Co. fressen, lohnt sich ein Duftsäckchen mit Lavendel oder Zedernholz im Schrank. So kann Löchern vorgebeugt werden.

Wie trockne ich Kaschmir?

Finger weg vom Trockner! Selbst bei Kaltluft ist die Gefahr, dass das Stück eingeht und an Form verliert, zu gross. Besser: Auf einem Wäscheständer im Liegen trocknen lassen. Als Unterlage ein Handtuch benutzen – das geht schneller und die Leinen vom Wäscheständer zeichnen sich so nicht im Stoff ab. Falls das gute Stück etwas zu kurz sein sollte, kann es ausnahmsweise an einem Bügel hängend getrocknet werden.

Kleine Knötchen entfernen

Von Zeit zu Zeit kommt es zum sogenannten Pilling, das sind kleine Knötchen, die durch Reibung entstehen. Stark strapazierte Stellen, wie die Innenseiten der Ärmel, sind besonders betroffen. Diese störenden Fussel sollte man zwischendurch immer mal wieder entfernen. Abzupfen oder abschneiden sollte man die kleinen Knötchen aber auf keinen Fall, das würde nur Schaden verursachen. Für die Pilling-Entfernung gibt es spezielle Rasierer oder aber Kaschmirkämme. Ersterer eignet sich vor allem für feinen Glattstrick, während ein Kamm auch für Teile mit Struktur, wie etwa Zopfmuster, geeignet ist.

Mit diesen Tipps wäscht man Wolle richtig Am besten wäscht man Wolle in der Waschmaschine, ausser auf dem Etikett steht etwas anderes.

Als Waschmittel empfiehlt sich ein mildes Wollwaschmittel. Voll-, Color-Waschmittel sowie Weichspüler eignen sich für Wolle nicht.

Verwenden Sie den Waschgang «Wollwäsche» oder «Handwäsche».

Die Waschtemperatur sollte immer unter 30 Grad liegen.

Vermeiden Sie, die Wolle lange nass zu lassen.

Lassen Sie Ihre Wollstücke im Liegen trocknen. Wenn sie hängen, zieht das schwere Wassergewicht die Wolle nach unten und das Stück verformt sich.

