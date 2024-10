Kurz zusammengefasst Olive und Cognac dominieren die Garderobe

Das Lochmuster ist ein Hingucker

Olivgrün

Die «Solange Hose» in der Trendfarbe Olive ist ein Keypiece, das diesen Herbst in keiner Garderobe fehlen darf. Die Kunstlederhose von Chicorée für 39.95 Franken ist super bequem und wertet jedes Outfit auf – besonders wenn du sie zum grauen «Mirabella Shirt» für 19.95 Franken und zum «Octavia Sweat Jacket» in Natur für 29.95 Franken kombinierst. Der «Rina Bag» für 24.95 Franken muss nicht unbedingt die Farbe der Hose wiederholen. Khaki ist ein Grünton, der wunderbar zu Olive passt.

Cognac

Die «Jade Pants» in Cognac-Braun von Chicorée für 34.95 Franken sitzt wie angegossen, und macht in der Freizeit zum «Lola Cardigan» für 34.95 Franken in der Farbe Offwhite, aber auch am Arbeitsplatz zu Bluse und Blazer eine gute Figur. Wenn du möchtest, dass das Outfit nicht zu klassisch rüberkommt, ergänze es mit ausgefallenen Accessoires wie dem karierten «Devlin Cap» für 12.95 Franken und dem «Helin Bag» für 24.95 Franken in Beige.

Lochmuster

Das Lochmuster vom «Serafina Pullover» von Chicorée für 24.95 in der Farbe Natur ist ein absoluter Hingucker. Dieses Trend-Oberteil kannst du nicht nur zur etwas weiter geschnittenen, dreiviertellangen «Edyta Culotte» in Cognac für 39.95 Franken kombinieren, sondern auch zu enganliegenden Pants oder zur sportlich geschnittenen Kunstlederhose – der Serafina Pullover passt einfach immer!

Trendmuster

Die Grundfarben des Animalprints sind beim «Mariella Kleid» von Chicorée für 29.95 Franken – dem Trend entsprechend – in Olive und Natur gehalten. Diese Farbkombination sowie der elegante Schnitt machen das Kleid zu deinem Herbst-Favoriten: Tagsüber trägst du es zum schwarzen «Vicky Trenchcoat» für 69.95 Franken, zu Boots mit dicker Sohle und zum «Helin Bag» in Khaki für 24.95 Franken. Abends verleihst du dem «Mariella Kleid» mit eleganten Stiefeln und einer Kunstlederjacke eine komplett neue Ausstrahlung.

