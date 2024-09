DIes ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Chicorée

Boots zum Rüschenkleid

Ein Kleid mit Volants oder Rüschen darf diesen Herbst in keiner Garderobe fehlen. Das «Justine Kleid» von Chicorée für 39.95 Franken kannst du zu Sneakers und zu geschnürten Boots tragen. Hauptsache, du ergänzt das romantische Kleid mit sportlichen Accessoires und gibst dem Look damit einen spannenden Kontrast. Auch der «Mina Backpack» für 29.95 Franken sorgt für diesen Effekt. Bei diesem gedeckten Muster passen auch, wenn es kühler wird, schwarze Strümpfe und hohe Stiefel.

Verspielte Volants

Magst du Kleider mit farbigen Mustern, dann ist das «Samantha Kleid» von Chicorée für 29.95 Franken genau das Richtige für dich. Accessoires wie Boots und Sneakers sind auch bei diesem Look die richtige Wahl. Statt zum Rucksack greifst du dieses Mal zu einer etwas eleganteren Variante: zur «Hanna Bag» für 24.95 Franken. Besonders toll sieht dieses Accessoire aus, wenn du es quer über der Brust trägst.

Hier findest du deine Basics für den Herbst Das Schweizer Modelabel Chicorée hat landesweit über 170 Filialen und verkauft jährlich mehr als 15 Millionen Kleidungsstücke. Dank einer riesigen Fashion-Auswahl kommt hier jede auf ihren Geschmack. Zwischen den neuesten Herbsttrends gibt es auch alle nötigen Basics – und zwar zum besten Preis. Das Schweizer Modelabel Chicorée hat landesweit über 170 Filialen und verkauft jährlich mehr als 15 Millionen Kleidungsstücke. Dank einer riesigen Fashion-Auswahl kommt hier jede auf ihren Geschmack. Zwischen den neuesten Herbsttrends gibt es auch alle nötigen Basics – und zwar zum besten Preis. Ab zur Modeauswahl

Ausdrucksstarkes Amber Rose

Die «Forli Jacke» von Chicorée für 69.95 Franken ist ein echter Blickfang. Damit dieses Outfit wirkt, solltest du darauf achten, dass der Print des «Dorette Shirt» für 14.95 Franken zu der Farbe der Jacke passt, heisst: Der Ton sollte im Druck wieder vorkommen. Bei den Hosen wählst Du eine zurückhaltende Farbe, wie zum Beispiel das Black Denim der «Kim Jeans» für 49.95 Franken, denn das bringt die Oberteile zum Leuchten. Kleines, aber feines Detail: Zum Rundkragen der «Forli Jacke» passt ist das «Ada Foulard» für 6.95 Franken ideal.

Basics zu Khaki



Möchtest du, dass deine «Forli Jacke» von Chicorée für 69.95 Franken in der Trendfarbe Khaki so richtig zur Geltung kommt, dann kombiniere sie zu Basics wie dem «Mia Shirt» in Offwhite für 24.95 Franken und zur «Amber Pants» für 49.95 Franken. Bei den Schuhen setzt du am besten auf weisse Sneakers.

