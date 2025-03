Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von ASICS

Sneakers sind überall – auf der Strasse, in der High Fashion, in deinem Feed. Der GEL-NYC™ von ASICS ist ein Beispiel dafür, wie Turnschuhe längst mehr sind als… Schuhe zum Turnen eben. Sie sind Statement, Identität und Lifestyle. Schuhe, die früher den Sport dominierten, tragen heute unsere Persönlichkeit spazieren. Herzogin Meghan Markle bringt es auf den Punkt: «Zieh einen Pullover, wirklich tolle Sneakers und einen grossen Schal an – so siehst du sofort stylish aus. Für mich sind Sneakers ein unverzichtbares Essential im Alltag.»

Doch bei aller Begeisterung für Turnschuhe ist nicht jeder Sneaker für jeden Anlass geeignet. Styling-Coach Ana Haldimann von Ana Style betont, wie wichtig es ist, zwischen Freizeit- und Business-tauglichen Modellen zu unterscheiden. «Grob gesagt gilt: Stoffsneakers gehören in die Freizeit, während Ledersneakers auch ein Outfit mit dem Dresscode Smart Casual oder Business Casual ergänzen können», erklärt sie.

Eine besondere Modeerscheinung zeigt, wie vielfältig Sneakers sein können: «Prägnante Sohlen liegt derzeit besonders bei jungen Frauen im Trend», sagt Haldimann. «Die sogenannten Dad Sneakers werden bewusst als Stilbruch eingesetzt – etwa zu eleganten Hosen oder einem femininen Rock. Genau dieser Kontrast macht den Reiz aus und sorgt für einen modernen, selbstbewussten Look.» Modelle wie der GEL-NYC™ von ASICS, mit seiner markanten Sohle und Retro-Ästhetik, verkörpern diesen Trend perfekt. Dieser Stilbruch ist eine bewusste Abkehr von konventioneller Ästhetik und bietet eine Möglichkeit, sich von der Masse abzuheben und den eigenen Stil zu betonen.

Gestern Komfort, heute Kult Sportliche Performance von damals trifft auf modernen Style von heute – und macht jeden Schritt zu etwas Besonderem. Der GEL-NYC™ von ASICS vereint Komfort, Design und Qualität für Alltag und Abenteuer. Entdecke, wie Innovation und Tradition bei ASICS immer wieder neu gedacht werden, und finde deinen perfekten Begleiter für jede Gelegenheit – jetzt bei Ochsner Shoes! Sportliche Performance von damals trifft auf modernen Style von heute – und macht jeden Schritt zu etwas Besonderem. Der GEL-NYC™ von ASICS vereint Komfort, Design und Qualität für Alltag und Abenteuer. Entdecke, wie Innovation und Tradition bei ASICS immer wieder neu gedacht werden, und finde deinen perfekten Begleiter für jede Gelegenheit – jetzt bei Ochsner Shoes! Jetzt ASICS erleben und shoppen

Wie Sammler grosse Gewinne erzielen

Dass Sneakers mehr sind als Mode, zeigt sich auch in ihrer wachsenden Bedeutung als Liebhaberstücke und Investitionsobjekte. «Es gibt Sammler, die gleich drei Paar einer Spezial-Edition kaufen: Eines davon tragen sie selbst, das zweite stellen sie aus und das dritte Paar verkaufen sie weiter», so Haldimann. Sneakers werden auf Online-Börsen wie Wertpapiere gehandelt, und wer etwas wenig Budget für Experimente übrig hat, kann durchaus versuchen, in diesen Markt einzusteigen.

Aber wie fing alles an? Wann wurde der Sportschuh zur Ikone? Und warum lieben wir Sneakers so sehr? Die Antwort liegt in Geschichten, die Klassiker wie Chucks, Sambas, Air Jordans oder Mexico 66’s erzählen. Geschichten von Rebellion, Kultur und Stil – und davon, warum Sneakers heute mehr bewegen als nur unsere Füsse.

Converse Chuck Taylor All Star (1917)

Ursprünglich fürs Basketball entwickelt, sind «Chucks» längst Kult. Schlicht, robust und immer ein Statement – ob auf der Strasse, der Bühne oder in der Kunstszene. Kurt Cobain machte sie zum Grunge-Symbol, Generationen folgten. Ein Schuh, der nie aus der Mode kommt.

Converse Jack Purcell (1935)

Vom Badmintonplatz direkt in die Filmgeschichte: Die «Smiley»-Zehenkappe machte diesen Schuh einzigartig. James Dean trug ihn als Inbegriff lässiger Eleganz, und bis heute bleibt er ein Synonym für Understatement. Doch der Jack Purcell inspirierte nicht nur Modeikonen, sondern auch die Weiterentwicklung sportlicher Schuhdesigns. 1949 gründete Kihachiro Onitsuka die Marke Onitsuka Tiger, aus der später ASICS hervorging. Ihr erster Schuh, der Onitsuka Tiger OK Basketball, nahm deutliche Anleihen bei Designs wie den Chucks und dem Jack Purcell – doch Onitsuka Tiger setzte auf mehr. Mit optimierter Stabilität, besserer Passform und hochwertigen Materialien hob er das Konzept des Sportschuhs auf ein neues Level. Diese Verbesserungen markierten den Beginn einer Erfolgsgeschichte, die Sport und Style bis heute prägt.

Adidas Samba (1950)

Ursprünglich für nasse Fussballplätze entwickelt, wurde der Samba zur Uniform von Musikern und Subkulturen. Liam Gallagher und Co. machten ihn unsterblich, auf den Strassen wird er bis heute gefeiert. Der Samba ist kein Schuh – er ist eine Haltung.

Onitsuka Tiger Mexico 66 (1966)

Olympia-Premiere 1966, Filmikone mit Steve McQueen, und bis heute ein Must-have für Fans von Retro-Style. Die Tiger-Stripes stehen für Sportlichkeit mit Klasse. Zeitlos, stylish, einzigartig – der Mexico 66 hat mehr erlebt als die meisten.

Puma Suede (1968)<

Von Breakdance bis Hip-Hop: Der Puma Suede war der Schuh, der auf die Strasse gehörte. Die New York City Breakers tanzten auf ihm herum, und seine Farben und Materialien prägten Generationen. Ein Sneaker, der Geschichten erzählt und niemals stillsteht.

Adidas Gazelle (1968)

Schlicht, elegant, überall zu Hause. Von den Fussballfeldern zu den Konzerten von Oasis – die Gazelle passt in jede Szene. Ihr zeitloses Design ist ein perfekter Begleiter für Minimalisten mit Style.

Foto: Redferns

Adidas Superstar (1969)

Shell-Toe und Hip-Hop-Ikone: Dank Run-D.M.C. wurde der Superstar zum Aushängeschild des 80er-Hip-Hop. «My Adidas» machte ihn unsterblich, und er blieb ein Allrounder für alle, die Streetstyle und Geschichte lieben. Ein echter Dauerbrenner.

Adidas Stan Smith (1971)

Vom Tennisplatz in die High-Fashion: Der Stan Smith steht für reduziertes Design, das immer funktioniert. Ob Pharrell Williams oder Streetwear-Fans – alle tragen ihn. Minimalismus, der nie langweilig wird.

Nike Cortez (1972)

Forrest Gump rannte mit ihm über die Leinwand, die Hip-Hop-Szene trug ihn stolz auf den Strassen. Doch der ikonische Nike Cortez hat eine überraschende Vorgeschichte: Sein Design basiert auf dem Corsair™ von ASICS. Nike-Gründer Phil Knight, der zuvor für ASICS arbeitete, liess sich von diesem Laufschuh-Klassiker inspirieren. Komfort trifft auf Geschichte – ein Sneaker, der immer in Bewegung bleibt.

Nike Blazer (1973)

Vom Basketballplatz direkt in die Skater-Szene: Der Blazer wurde zum Favoriten von Skatern wie Lance Mountain. Robust, clean, unverwechselbar. Ein Klassiker, der immer relevant bleibt, ob auf der Halfpipe oder in der Streetwear.

Vans Old Skool (1977)

Der Schuh mit der Seitenlinie, der Skater und Streetstyle geprägt hat. Tony Alva machte ihn zum Kultobjekt der Szene, und seine Vielseitigkeit machte ihn unsterblich. Ein Sneaker, der Generationen verbindet und nie aus der Mode kommt.

Nike Air Tailwind (1978)

Der erste Schuh mit Air-Dämpfung: Revolutionär in der Technik, schlicht im Design. Marathonläufer liebten ihn, Sneakerfans machten ihn zum Klassiker. Ein Vorreiter für alles, was Nike in Sachen Air auf den Markt brachte.

Nike Air Force 1 (1982)

Vom Basketballplatz zu Hip-Hop-Legenden: Der Air Force 1 ist der Inbegriff urbaner Kultur. Clean, vielseitig und unverwüstlich bleibt er ein Favorit in der Streetwear. Ein Schuh, der Geschichte schrieb und immer noch schreibt.

Reebok Classic Leather (1983)

Ein simpler Laufschuh, der durch Stil und Komfort die Freizeit eroberte. Mit Alicia Keys erlebte er ein Comeback. Der perfekte Mix aus Retro und Modern – ein Sneaker für jeden Tag.

Nike Pegasus (1983)

Läufer lieben ihn, Sneakerheads auch. Der Pegasus steht für Vielseitigkeit und Langlebigkeit. Immer wieder neu erfunden, bleibt er ein treuer Begleiter auf und neben der Laufstrecke.

Foto: Focus on Sport via Getty Images

Air Jordan 1 (1985)

Verboten von der NBA, geliebt von der Welt: Der Air Jordan 1 brach Regeln und wurde zur Legende. Michael Jordan machte ihn berühmt, Sneakerfans machten ihn unsterblich. Rebellion in Schuhform. Währenddessen prägte ASICS mit technologischen Meilensteinen wie der GEL-Dämpfung die Laufsportwelt. Beide Schuhe bewiesen, dass Performance und Style untrennbar miteinander verbunden sind – und Geschichte schreiben können.

Nike Dunk (1985)

Basketball meets Skateboarding: Der Dunk wurde zum Liebling der Skater und Sammler. Paul Rodriguez prägte die Szene mit ihm, limitierte Editionen machten ihn zum Kultobjekt. Ein Schuh für alle, die auffallen wollen.

Nike Air Max 1 (1987)

Mit sichtbarer Air-Dämpfung wurde dieser Schuh zum Design-Klassiker. Sportler und Künstler brachten ihn in die Modewelt. Ein Statement für Komfort und Style – bis heute ein Must-have.

New Balance 574 (1988)

Retro trifft auf Komfort: Der 574 ist der perfekte Allrounder. Langlebig und stylish, bleibt er ein Liebling der Modewelt. Ein Schuh, der niemals alt wird.

Air Jordan 3 (1988)

Michael Jordans Dunk-Contest-Legende. Sichtbare Air-Dämpfung, Elefantenmuster und ein revolutionäres Design machten ihn einzigartig. Ein Klassiker, der Geschichte schrieb.

Reebok Pump (1989)

Aufblasen und loslegen: Die Pump-Technologie brachte Funktion und Style zusammen. Von Dee Brown auf dem Court gefeiert, in den 90ern ein Muss. Auffällig, innovativ, ikonisch.

ASICS GEL-Lyte III (1990)

Die geteilte Zunge und das futuristische Design machten ihn zum Favoriten von Läufern und Sneakerfans. Funktion trifft auf Stil – ein Schuh, der immer im Trend bleibt.

ASICS GEL-Kayano (1993)

Langstreckenläufer schwören auf ihn, Marathonrekorde wurden mit ihm gebrochen. Stabilität, Komfort, Performance – der GEL-KAYANO™ bleibt ein Synonym für Verlässlichkeit.

Nike Air Max 95 (1995)

Mit seinem anatomisch inspirierten Design und den sichtbaren Air-Elementen wurde der Air Max 95 zum futuristischen Statement. ASICS ging zeitgleich einen anderen Weg: Modelle wie der GEL-KAYANO™ (oben) setzten auf biomechanische Erkenntnisse, um den natürlichen Bewegungsfluss zu unterstützen. Zwei Ansätze, ein Ziel: Innovation, die Sport und Komfort neu definiert.

Foto: NBAE via Getty Images

Air Jordan 11 (1995)

Michael Jordans Lieblingsschuh, mit patentiertem Leder und zeitlosem Design. Basketball meets Eleganz – ein Modell, das auffällt und bleibt.

ASICS GEL-Nimbus / GEL-Cumulus (1999 / 2001)

Stabilität, Komfort, Dämpfung – der GEL-NIMBUS™ und der GEL-CUMULUS™ setzen seit Jahrzehnten Massstäbe im Laufsport. Langstreckenläufer schwören auf die beiden Modelle, die technische Präzision mit Alltagstauglichkeit verbinden. Diese Schuhe zeigen, warum ASICS im Laufsport unangefochten bleibt.

Nike SB Dunk (2002)

Für Skater gemacht, von Sammlern geliebt. Limitierte Kollaborationen machten ihn zum Hype-Sneaker. Kreativität und Funktion in einem Schuh.

Adidas Ultra Boost (2015)

Boost-Technologie trifft auf Lifestyle: Kanye West trug ihn auf die Bühne, der Rest der Welt auf die Strasse. Komfort und Style perfekt vereint.

Nike Vapormax (2017)

Eine Sohle nur aus Luft – leichter und futuristischer geht’s kaum. Ein technisches Meisterwerk, das Performance und Design zusammenbringt.

Erlebe den Unterschied! Mit ASICS gehst du keine Kompromisse ein: Die einzigartige GEL-TECHNOLOGIE™ sorgt für perfekte Dämpfung und maximalen Komfort – ob beim Sport, im Alltag oder auf neuen Abenteuern. Jeder Schritt fühlt sich leichter an, jede Bewegung wird angenehmer. Entdecke bei Ochsner Shoes Schuhe, die Innovation und Design vereinen und deine Performance auf ein neues Level heben. Mit ASICS gehst du keine Kompromisse ein: Die einzigartige GEL-TECHNOLOGIE™ sorgt für perfekte Dämpfung und maximalen Komfort – ob beim Sport, im Alltag oder auf neuen Abenteuern. Jeder Schritt fühlt sich leichter an, jede Bewegung wird angenehmer. Entdecke bei Ochsner Shoes Schuhe, die Innovation und Design vereinen und deine Performance auf ein neues Level heben. Jetzt deinen perfekten Schuh finden

ASICS GEL-NYC (2023)

Der GEL-NYC™ verbindet ASICS’ langjährige Laufsport-Tradition mit modernem Streetstyle. Inspiriert von klassischen Modellen wie dem GEL-NIMBUS™ und dem GEL-CUMULUS™ kombiniert er technische Innovation mit urbanem Design. Ein Schuh, der die Brücke zwischen Performance und Lifestyle schlägt und zeigt, dass ASICS auch im Streetwear-Zeitalter mitmischt.