Von Hugo Boss bis Diesel: Im Landquart Fashion Outlet gibt es Premiummode zu kleinen Preisen. Nun ist das Shopping-Paradies vergrössert worden. Was alles neu ist, wie die Eröffnung gefeiert wird und was die Podcasterinnen von «Die Thronfolge» damit zu tun haben.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Landquart Fashion Outlet

Wer eine neue Frühlingsgarderobe braucht, auf der Suche nach angemessener Bürobekleidung ist oder beim Sport oder Wandern besser aussehen möchte, sollte sich folgende Adresse merken: Alpenblick 5 in 7302 Landquart, Graubünden.

Dort befindet sich das Landquart Fashion Outlet, von Fashionistas kurz LFO genannt. Eingebettet zwischen dem Bahnhof und der A13 bietet es alles, was das Shoppingherz begehrt. Weil das Einkaufseldorado wie ein Bergdorf mit Chalets gestaltet ist, fühlt man sich beim «Lädele» wie in den Ferien. Den Ausblick auf die schönen Gipfel der Bündner Herrschaft, des Prättigau und des Rätikons gibts kostenlos dazu.

Insgesamt erwarten die Shopping-Fans über 170 internationale Mode- und Lifestyle-Marken. Das Angebot reicht von Alltags- und Partyfashion über Sport- und Outdoorbekleidung bis hin zu Schmuck und Accessoires, alles von Top-Brands. Auch feine Schokolade oder Premium-Küchengeräte sind vor Ort erhältlich.

Erlebe die Celebration Days mit! Du willst dabei sein, wenn Brands wie Nike, Birkenstock, Coach & Co. im Landquart Fashion Outlet ihre neuen Stores einweihen? Und von Rabatten und exklusiven Angeboten profitieren? Dann merk dir die Celebrations Days vor, die vom 16. bis 19. April stattfinden (Donnerstag bis Sonntag). Neben einem unvergesslichen Shoppingerlebnis geniesst du auch zahlreiche Showacts. Du willst dabei sein, wenn Brands wie Nike, Birkenstock, Coach & Co. im Landquart Fashion Outlet ihre neuen Stores einweihen? Und von Rabatten und exklusiven Angeboten profitieren? Dann merk dir die Celebrations Days vor, die vom 16. bis 19. April stattfinden (Donnerstag bis Sonntag). Neben einem unvergesslichen Shoppingerlebnis geniesst du auch zahlreiche Showacts. Mehr erfahren

Angebot und Konzept kommen bei der Kundschaft prima an. Center Director Aleksandra Perz: «Das Landquart Fashion Outlet ist für viele Gäste längst mehr als ein Ort zum Einkaufen. Es ist ein Ausflugsziel, das Shopping, Genuss und Erlebnis miteinander verbindet.» Diese Entwicklung zeige sich auch in den Zahlen. «Wir verzeichnen seit Jahren eine sehr hohe Nachfrage und kontinuierlich steigende Besucherzahlen.»

Kein Wunder, wurde das Fashion Outlet nun ausgebaut. Hier gibts Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um den neuen Teil, die Einweihungsfeierlichkeiten – und die auftretenden Showacts.

Was ist im Landquart Fashion Outlet alles neu?

Das Shopping-Mekka wurde um 5000 Quadratmeter auf knapp 27’000 Quadratmeter erweitert. Es bietet neu 15 zusätzliche Ladenlokale, noch mehr Gastronomieangebote sowie ein Parkhaus mit vier Stockwerken und 1170 Parkplätzen. Insgesamt stehen damit jetzt 1550 Parkplätze vor Ort zur Verfügung. Mit dem Auto ist das Center von der Raststätte Heidiland in gerade mal zehn Minuten erreichbar. Per Bahn dauert die Anreise beispielsweise von Zürich aus eine Stunde, von St. Gallen sind es rund 50 Minuten. Vom Bahnhof Landquart erreicht man das Fashion Outlet zu Fuss in knapp zwei Minuten. Geöffnet ist es sieben Tage die Woche – das ganze Jahr.

Welche Brands kommen neu dazu?

Mit Coach, Carhartt WIP, American Vintage und der Traditionsmarke Birkenstock eröffnen gleich vier ikonische Modemarken einen eigenen Store im Outlet. Ein ganz besonderes Highlight setzt Nike: Die Marke ist – wie auch PME Legend und Calvin Klein – vom alten in den neuen Teil umgezogen und lanciert dort ihren grössten Factory Store in der Schweiz. Als weitere neue Fashionmarke kommt im Mai 2026 das italienische Label Eleventy hinzu. Ebenfalls im Mai folgt im Beautybereich die L’Oréal-Gruppe mit ausgewählten Top-Marken aus ihrem Portfolio.

Auch kulinarisch wird aufgerüstet: Während der Schweizer Chocolatier Läderach mit handgefertigten Spezialitäten verführt, lädt Coffee Fellows ab Mai zu genussreichen Kaffeemomenten ein. Ein neues Restaurant wird noch dieses Jahr folgen.

Was erwartet Besuchende bei der Eröffnung?

Vom 16. bis 19. April 2026 (Donnerstag bis Sonntag) wird der Ausbau mit den Celebrations Days gefeiert. In deren Rahmen gibt es neben dem Shopping-Erlebnis einen anregenden Mix aus Live-Musik, Performances, Talks und DJ-Sets. Mit dabei sind unter anderem die französische Soul-Funk-Blueserin Nina Attal, die Freiburger Singer-Songwriterin Lisa Oribasi, die Thurgauer Soul-Pop-Newcomerin Noemi Beza sowie der Berner DJ Patric Pleasure und der Zuger DJ Norbi.

Alpine Akzente setzen die Alphornformation Heidiland, die Landquarter Ländlerfründa und regionale Jodelklubs. Die beiden Schweizer Alpinisten Nicolas Hojac und Stephan Siegrist sorgen mit ihren Erzählungen für inspirierende Impulse.

Besonders unterhaltsam wird es am Sonntag. Dann gastiert der Podcast «Die Thronfolge» der beiden Zürcher Influencerinnen Dara Masi und Karin Bearpark für eine Live-Aufzeichnung im Outlet. Ein Muss für alle «Thronis»!

«Wir fühlen uns im LFO pudelwohl – es ist irgendwie magisch, in einem Shopping-Outlet einen solchen Auftritt zu haben», freuen sich die beiden Podcasterinnen.

Kommt dazu: Dara hat eine spezielle Beziehung zum Bündner Shopping-Paradies. Denn es war das erste Outlet, das sie in ihrem Leben je besuchte. Für die Sonnenbrille, die sie sich damals gegönnt hat, erhält sie bis heute viele Komplimente. Karin hingegen ist Stammkundin. Sie weiss ganz genau, welche Shoppingroute die beste ist und wo man echte Schätze findet. Einen davon teilen sich die zwei Frauen sogar. «Einen wunderschönen grünen Pullover. Echt verbindend.»

Natürlich wird das Duo auch die neuen Shops erkunden. Hoch im Kurs steht dabei alles, was mit Sport und Beauty zu tun hat. «Wenn es um Sportbekleidung geht, bringt man Dara kaum mehr aus der Garderobe», sagt Karin. Dara kontert schmunzelnd: «Bei Beauty kann man Karin zwischen den Liplinern verweilen lassen, wie ein Kleinkind im Kinderparadies.»

Wie viel Geld spare ich beim Einkauf im Outlet?

Die Markenhersteller bieten ihre Kollektionen ganzjährig mit mindestens 30 Prozent Preisvorteil im Vergleich zum üblichen Ladenpreis an. Je nachdem sind die Rabatte aber auch noch grösser. Die Verbilligungen sind deshalb möglich, weil in Outlets meistens Kollektionen aus Vorjahren verkauft werden. Ausserdem gibt es laufend Spezialangebote mit zusätzlichen Rabatten auf den Outletpreis, zeitlich begrenzte Sonderaktionen sowie Mid Season und End of Season Sales.

Der Erfolg gibt dem Geschäftsmodell recht. «Am Landquart Fashion Outlet sehen wir sehr deutlich, wie stark das Bedürfnis nach einem echten Einkaufserlebnis ist. Viele Menschen möchten nicht nur einkaufen, sondern gemeinsam Zeit verbringen, Marken entdecken und sich inspirieren lassen. Genau diese Kombination aus attraktiven Preisen, hoher Markenqualität und einem besonderen Umfeld macht den Standort so erfolgreich», sagt Otto Ambagtsheer. Er ist CEO von VIA Outlets, einem der führenden Eigentümer und Betreiber von Premium-Outlet-Zentren in Europa. Seit das niederländische Unternehmen das Landquart Fashion Outlet 2014 von der ebenfalls niederländischen ING Group übernommen hat, haben sich die Umsätze mehr als verdoppelt.

Seit wann gibt es das Landquart Fashion Outlet eigentlich?

Gestartet wurde im November 2009, also vor 16 Jahren – auf 21’000 Quadratmetern und mit 40 Shops. Man rechnete damals mit jährlich 1,2 Millionen Kunden. Otto Ambagtsheer: «Seit der Eröffnung hat sich das Landquart Fashion Outlet kontinuierlich weiterentwickelt und deutlich an Bedeutung gewonnen. Wir verzeichnen eine sehr positive Entwicklung bei den Gästen und sehen, dass das Konzept langfristig überzeugt.» Alleine in den letzten zehn Jahren sind die Besucherzahlen um 76 Prozent gestiegen.

Wie profitiert die Region?

Der Ausbau des Landquart Fashion Outlets stärkt die Region auf mehreren Ebenen. Mit rund 200 neuen Arbeitsplätzen entsteht zusätzliche Wertschöpfung vor Ort. Gleichzeitig zieht das Fashion Outlet Gäste aus der ganzen Schweiz und dem angrenzenden Ausland an und stärkt damit auch Gastronomie, Hotellerie und Tourismus.

Auch Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle. Beim Ausbau wurde auf ressourcenschonende Bauweisen und energieeffiziente Technologien gesetzt, unter anderem mit Photovoltaikanlagen auf den Dächern sowie dem Einsatz von recycelten und lokal beschafften Materialien. Damit positioniert sich das Landquart Fashion Outlet nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch als zukunftsorientierte Destination.