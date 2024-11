Jacke oder Mantel – was passt besser zu Hose oder Rock? Wir zeigen dir, worauf du achten solltest, damit dein Look nicht nur kuschelig warm, sondern auch stilsicher wirkt!

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Chicorée

Winterjacke zu Jeans mit Schlag

Das Modell « Valley Jacket » von Chicorée für 29.95 Franken in Grau ist nicht nur wegen seiner angesagten Farbe so begehrt – die Jacke ist auch super praktisch und passt in jeden noch so kleinen Koffer. Kombiniere sie am besten mit der « Kim Jeans » mit Schlag für 29.95 Franken und dem « Kira Rolli 2 » in Weiss für 12.95 Franken. Ergänzen kannst du den Look mit kleinen, aber feinen Details wie dem « Basic C.Gurt 1 » für 9.95 Franken in der Farbe Taupe und dem « Aurelia Schal » für 14.95 Franken.

Teddy-Jacke zur Röhrenjeans

Eine Teddy Jacke, wie die « Amelia Jacke » von Chicorée für 59.95 Franken in der Farbe Camel, hat ihren ganz individuellen Charme; sie weckt einfach immer Sympathien. Wundere dich also nicht, wenn du sie trägst, dass dich deine Freunde besonders oft umarmen. Damit die kuschelige Jacke im Mittelpunkt steht, kombiniere sie mit dem schlichten « Kimmy Shirt » in Natur für 7.95 Franken und der Röhrenjeans « Naomi Jeans » für 29.95 Franken. Setze sparsam Akzente, etwa mit dem gemusterten « Aurelia Schal » für 14.95 Franken.

Wintermantel zum Rock

Der Winter-Mantel ist ein Must, wenn du etwas Elegantes tragen willst! Deshalb ist der « Dris Mantel » von Chicorée für 28 Franken eine ideale Ergänzung zum schicken « Tabita Jupe » für 34.95 Franken aus schwarzem Kunstleder. Achte aber darauf, dass der Jupe nicht länger ist als der Mantel. Für eine harmonische Farbgebung sorgen der « Coco Pullover » in Schwarz-Weiss für 34.95 Franken, der « Elina Beanie » in Natur für 9.95 Franken und der schwarze « Ulla Schal 1 » für 9.95 Franken.

Puffer-Jacke zur Joggingpants

Wie der Name schon vorgibt: eine Puffer-Jacke wie die «Zandra Jacke» von Chicorée für 39.95 Franken in der Farbe Stone darf ruhig etwas zu gross getragen werden. Darunter wirken dann etwas körperbetontere Teile wie der «Una Stripe Pullover» für 29.95 Franken und die «Angelina Pants» für 34.95 Franken besser. Ebenfalls wichtig: Zur Oversize-Jacke passt eine kleine Tasche wie die «Phonix Phonebag 1» für 16.95 Franken am besten!