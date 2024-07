So stylst du die Trendfarben Coral und Mint perfekt

Das Kleid

Coral passt sie sich jedem Typ hervorragend an – egal, ob du blondes, braunes, rotes oder schwarzes Haar hast, und egal, welcher Teint. Auf das Strandkleid «Ema Kleid» von Chicorée für 29.95 Franken wirst du diesen Sommer nicht mehr verzichten wollen. Du kannst es am Strand oder in der Badi über deinem Bikini tragen, aber auch abends mit eleganten Sandalen zum Apéro an der Cocktailbar. Das 3er-Set «Scrunchies» für 6,95 Franken ist sowohl im Haar als auch am Handgelenk ein dekoratives Accessoire.

Hier findest du deine Basics für die warme Jahreszeit Das Schweizer Modelabel Chicorée hat landesweit über 170 Filialen und verkauft jährlich mehr als 15 Millionen Kleidungsstücke. Dank einer riesigen Fashion-Auswahl kommt hier jede auf ihren Geschmack. Zwischen den neusten Trendartikeln gibt es auch alle nötigen Basics – und zwar zum besten Preis.

Die Shorts

Diese Trendfarbe bringt alle zum Strahlen. Coral passt besonders gut zu schlichten Tönen wie Beige, Weiss oder Schwarz. Ausserdem lässt es sich sowohl mit Gold- als auch mit Silberschmuck kombinieren. Ein Beispiel: Die «Pam Shorts» von Chicorée für 19.95 Franken, kombiniert mit dem «Sunny Flower Shirt» in Beige für 12.95 Franken und den geflochtenen «Malaga Sandals» in Natur für 19.95 Franken. Ein perfektes Ensemble! Guter Zusatzeffekt: Die Shorts ist nicht nur bequem, du kannst sie auch problemlos in den Koffer drücken, ohne dass sie ihre Form verliert.

Das Shirt

Mint passt gut zu hellen Farbtönen wie Weiss, Vanille, Creme, Sand oder Beige, denn in dieser Kombination wirkt das helle Grün besonders frisch. Deshalb trägst du das «Spring Shirt» für 12.95 Franken von Chicorée zu den weissen «Top Shorts» für 19.95 Franken. Geflochtenes ist, wie du weisst, ebenfalls ein wichtiger Sommertrend, weshalb du mit dem «Strawhat» für 12.95 Franken zum Look, nicht nur perfekt gekleidet bist, sondern auch bestens gegen die Sonne geschützt.

Die Hose

Jede Frau kann Mint tragen. Besonders zu gebräunter Haut ist dieser Farbton ein gute Wahl. Einen weiteren Vorteil haben Frauen mit hellen Augen: Mint lässt sie noch mehr leuchten! Zu der «Culotte Hose» für 29.95 Franken von Chicorée kannst du das «Alice Top» für 14.95 Franken kombinieren, und weil dieses Jahr das Baseballkäppi ein Revival feiert, setzt du dir das «Butterfly Cap» für 12.95 Franken auf – damit überbrückst du jeden Badhair-Day.