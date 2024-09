Warum sich mit weniger zufrieden geben, wenn du die Wildheit einer Leopardin in dir tragen kannst? Lerne, wie du fesselnde Animalprints perfekt in dein tägliches Outfit integrierst und mit deinem Style alle Erwartungen übertriffst.

Kurz zusammengefasst Leopardenmuster und Animalprints sind im Herbst sehr beliebt

Accessoires mit Leoprint sind dezenter und vielseitig einsetzbar

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Chicorée

Das Musthave

Das «Yanina Animal Shirt» von Chicorée für 14.95 Franken darf in keiner Garderobe fehlen. Denn es passt nicht nur zu allen Jeans, sondern auch zum angesagten Maxirock, wie etwa dem «Denim Jupe» für 39.95 Franken. Passend dazu ergänzt du den Jupe mit dem «Aurelia Gurt» für 9.95 Franken. Magst du Farbe und fällst gerne auf, dann kombiniere das «Yanina Animal Shirt» zu einem leuchtend roten Anzug.

Die elegante Bluse

Das Leopardenmuster kann auch in einer abstrakteren Form daherkommen. Bei dieser Variante, wie auch bei der «Valentina Bluse» von Chicorée für 16.95 Franken erkennst du den Print erst auf den zweiten Blick – doch die Farbkombination bleibt dieselbe. Die Bluse kannst du abends zu Anzug und Heels tragen, tagsüber kombinierst du sie zum «Soho Jupe» für 24.95 Franken, zu geschnürten Boots und zur «Karin Bag» für 24.95 Franken.

Die Accessoires

Dir ist der Animalprint zu auffällig? Oder du kannst ihn leider nur in deiner Freizeit tragen? Kein Problem, Accessoires mit Leoprint sind dezenter und vielseitig einsetzbar. Wichtig ist, dass du dazu etwas Unifarbenes und Schlichtes trägst wie zum Beispiel das «Soho-Kleid» für 49.95 Franken. Zu diesem Kleid kommen die Accessoires wie das «Tia Headband» für 6.95 Franken und der «Leo Phonebag» für 14.95 Franken besonders toll zur Geltung.

Der Hingucker

Was ein Schal für Deinen Look tun kann? Einfach alles. Besonders, wenn du gern klassisch elegant unterwegs bist wie zum Beispiel mit dem «Kira Shirt» in Weiss von Chicorée für 12.95 Franken und den leicht ausgestellten «Tora Pants» für 34.95 Franken. Auch wenn du den schlichten Look noch mit dem «Adele Cap» für 12.95 Franken komplett machst – der Hingucker ist und bleibt der «Mia Schal» mit seinem leuchtenden Leomuster für 9.95 Franken.

