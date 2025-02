Ladies, aufgepasst! Der Womanizer Next verspricht, die Zukunft der Lust zu sein. Ob das Toy hält, was es verspricht?

Der Womanizer Next im Test

Vor genau elf Jahren hat der Womanizer die Sextoy-Branche so richtig auf den Kopf gestellt. Seither schwören weltweit über sechs Millionen Frauen auf das erotische Spielzeug. Mittlerweile gibt mit dem DUO 2, Wave und Liberty verschiedene Modelle der Womanizer-Familie. Was sie alle gemeinsam haben? Sie sind keine klassischen Vibratoren, sondern stimulieren die Klitoris durch Druckwellen.

Von aussen sieht der Womanizer Next seinen Vorgängern sehr ähnlich, aber die neue Technologie im Inneren sorgt für eine intensivere und individuelle Stimulation. «Wenn man es mit Musik vergleicht, würde ich sagen, dass die ursprüngliche Pleasure Air Technologie einzelne Noten spielen kann, während die neue 3D Pleasure Air Technologie eine ganze Symphonie aufführen kann», erklärt Tobias Zegenhagen, Chief Product Officer bei Womanizer. Das klingt vielversprechend!

Sabrina (32) wagt sich an den Womanizer Next

«Ich bin Womanizer-Fan der ersten Stunde und war deshalb sehr aufgeregt, das neue Toy zu testen», sagt Sabrina (32) aus Luzern. «Ich war aber auch etwas skeptisch, denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass die neue Technologie noch besser sein kann.» Und wie war der erste Eindruck des Geräts? «Es fühlt sich sehr hochwertig an, das Material schmiegt sich samtig und weich an meine Hand», sagt die Bankkauffrau. «Der Womanizer Next sieht sehr edel aus, alleine schon die Verpackung macht etwas her.»

Laut Herstellern pulsiert die 3D Pleasure Air Technologie – durch eine Veränderung des Motors – langsamer, mit nur 3 Impulsen pro Sekunde. Die langsamere Impulsrate ermöglicht eine kontrolliertere Druckänderung. Das heisst, man kann die Art der Stimulation an eigene Körperreaktionen und Vorlieben anpassen. «Normalerweise komme ich immer sehr schnell, wenn ein Womanizer-Toy bei mir Hand anlegt», sagt Sabrina mit einem breiten Grinsen im Gesicht. «Ich war also sehr gespannt, ob ich meinen Orgasmus etwas herauszögern kann.»

«Es wurde immer intensiver und intensiver»

Hats geklappt? «Und wie! Die verschiedenen Vibrationsstufen und die neue Climax Control-Funktion haben mich in andere Spähren katapultiert», sagt die 32-Jährige. «Erst war ich aber auch etwas überfordert und musste mich an das neue Toy antasten und herausfinden, welche Stufen mir gefallen und welche nichts für mich sind», gibt sie zu. «Und dann hatte ich konstant das Gefühl, kurz vor dem Höhepunkt zu stehen und es wurde dennoch immer intensiver und intensiver», schwärmt Sabrina.

Wie schneidet der Lustspender im Vergleich zu seinen Vorgängern ab? «Das Toy hat mich wirklich überzeugt und ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die bewährte Technologie noch besser werden könnte», sagt Sabrina. «Es ist auch leiser als alle anderen, die ich bisher ausprobiert habe.» Das liegt an der Subwoofer-Lautsprechertechnologie und der Next ist tatsächlich der leiseste im Womanizer-Porftolio.

Würde Sabrina den Womanizer Next ihren Freundinnen weiterempfehlen? «Ja, unbedingt!», sagt sie ohne zu zögern. «Ich habe Gefühle erlebt, die ich vorher noch nie hatte – und beim dritten Ausprobieren sogar multiple Orgasmen», sagt die Luzernerin. «Findet heraus, was euch gefällt und lasst euch einfach gehen.»

