In ihrem neuen Musikvideo «Woman's World» stellt Katy Perry gängige männliche Klischees auf den Kopf, während sie einen Womanizer aus ihrem Werkzeuggürtel zieht und damit ein starkes Zeichen für weibliche Lust setzt.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Amorana

Mit «I Kissed A Girl» wurde Katy Perry (39) weltberühmt. Die Pfarrerstochter spielt gerne mit ihren Reizen und ist auch in puncto Sexualität sehr offen. In ihrem neuen Musikvideo zum Song «Woman's World» hält die Sängerin einen Womanizer Premium 2 in der Hand und zelebriert tanzend die weibliche Lust.

Katy Perry nimmt im Video gängige Klischees über Männer und Frauen aufs Korn und hat eine klare Botschaft: Es ist absolut grossartig, in einer Frauenwelt zu leben! Die Pop-Queen tritt eingeölt in knappen Shorts und Bikini als sexy Bauarbeiterin auf, trinkt Whisky aus der Flasche und benutzt ein Urinal. «Wir haben uns einen Spass daraus gemacht, ein bisschen sarkastisch zu sein. Es ist sehr slapstickhaft und sehr auf die Spitze getrieben», erklärt die Frau von Schauspieler Orlando Bloom (47) auf Instagram.

Bis zu 50 Prozent Rabatt auf alle Womanizer bei Amorana It's a Woman's World! Geniesse schöne Momente wie Katy Perry mit bis zu 50 Prozent Rabatt auf alle Womanizer-Toys bei Amorana. Wie wäre es mit dem Womanizer Next für die Klitoris-Stimulation oder dem Womanizer Blend für doppelte Stimulation? Entdecke in unserem Shop die neue Generation der Sextoys. It's a Woman's World! Geniesse schöne Momente wie Katy Perry mit bis zu 50 Prozent Rabatt auf alle Womanizer-Toys bei Amorana. Wie wäre es mit dem Womanizer Next für die Klitoris-Stimulation oder dem Womanizer Blend für doppelte Stimulation? Entdecke in unserem Shop die neue Generation der Sextoys. Jetzt bestellen!

Katy Perry setzt mit ihrem neuen Song und dem dazugehörigen Musikvideo ein kraftvolles Zeichen für Female Empowerment. Die Marke Womanizer ermutigt Menschen auf der ganzen Welt dazu, ihre Sexualität zu entdecken. Beim Womanizer Premium 2 steht die weibliche Lust im Mittelpunkt und hift dabei, die Orgasm Gap zwischen Männern und Frauen zu schliessen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Womanizer Premium 2 für nur 149 statt 199 Franken Der Womanizer Premium 2 versetzt dich nicht nur in Ekstase, sondern sorgt auch dank seiner neuen Features wie Autopilot 2.0 und 14 Intensitätsstufen für überwältigende Erlebnisse. Das Toy ist wasserdicht und kann daher problemlos mit in das spritzige Nass genommen werden. Den Womanizer Premium 2 gibts bei Amorana jetzt für nur 149 statt 199 Franken. Der Womanizer Premium 2 versetzt dich nicht nur in Ekstase, sondern sorgt auch dank seiner neuen Features wie Autopilot 2.0 und 14 Intensitätsstufen für überwältigende Erlebnisse. Das Toy ist wasserdicht und kann daher problemlos mit in das spritzige Nass genommen werden. Den Womanizer Premium 2 gibts bei Amorana jetzt für nur 149 statt 199 Franken. Jetzt bestellen!

Katy Perry setzt auf den Womanizer und ist damit nicht allein. Die britische Sängerin Lily Allen (39) ist so begeistert von den Toys, dass sie als Botschafterin der Marke agiert und mit dem Womanizer Liberty sogar ein eigenes Produkt designt hat. «Der Womanizer hat mein Leben und mein Orgasmus-Erlebnis völlig verändert. Wenn ich einen garantierten Höhepunkt haben möchte, greife ich zu meinen Sextoys.»

«Der Womanizer hat mein Leben verändert», sagt Lily Allen. Die Sängerin hat sogar ein eigenes Toy entwickelt.

Auch die deutsche Schauspielerin und Moderatorin Bonnie Strange (38) hat zusammen mit Womanizer einen Vibrator auf den Markt gebracht. Die Kampagne um den Womanizer Premium Eco by Bonnie Strange verfolgt das Ziel, unrealistische Erwartungen an Mütter abzubauen. «Egal, was und wie wir es tun – alles wird heutzutage bewertet», sagt das It-Girl. «Nehmen wir uns Zeit für uns, sind wir egoistisch. Nehmen wir uns keine Zeit, lassen wir uns gehen. Machen wir Karriere, sind wir Rabenmütter. Haben wir Lust auf Sex, ist das unangemessen.» Ihre Message? «Wir möchten alle Mütter und werdenden Mütter dazu ermutigen, sich von diesen Idealen zu lösen.»

Auch dank dem Brand Womanizer wurde der öffentliche Umgang mit der weiblichen Sexualität in den vergangenen Jahren viel offener. Frauen definieren ihre Wünsche heute klarer und sprechen sie auch aus. «Steh zu deiner Lust und geniesse sie in vollen Zügen», sagt Lily Allen. Der Womanizer hat sicherlich seinen Teil dazu beigetragen.

Vor genau zehn Jahren hat Womanizer die Sextoy-Branche so richtig auf den Kopf gestellt. Seither schwören weltweit über sechs Millionen Frauen auf das erotische Spielzeug. Mittlerweile gibt mit dem DUO, OG und Next verschiedene Modelle der Womanizer-Familie. Was sie alle gemeinsam haben? Sie sind keine klassischen Vibratoren, sondern stimulieren die Klitoris durch Druckwellen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Womanizer DUO für nur 99 statt 199 Franken Doppelte Stimulation mit dem Womanizer DUO. Er erregt Klitoris und G-Punkt gleichzeitig. Das Komplettpaket in Sachen Selbstbefriedigung hat 10 Vibrationsmodi, ist wasserfest und katapultiert dich in den siebten Himmel. Bei Amorana gibts den Womanizer DUO jetzt für nur 99 statt 199 Franken. Doppelte Stimulation mit dem Womanizer DUO. Er erregt Klitoris und G-Punkt gleichzeitig. Das Komplettpaket in Sachen Selbstbefriedigung hat 10 Vibrationsmodi, ist wasserfest und katapultiert dich in den siebten Himmel. Bei Amorana gibts den Womanizer DUO jetzt für nur 99 statt 199 Franken. Jetzt bestellen!