10 Gründe, warum Mann öfter Hand anlegen sollte

Die Zeiten, in denen heranwachsenden Männern erzählt wurde, dass Selbstbefriedigung blind, dumm oder impotent macht, sind zum Glück längst vorbei. Und doch führt Masturbation noch immer ein Schattendasein – oft wird sie tabuisiert und ist mit Scham behaftet. Schluss damit! Denn selbst Hand anlegen ist nicht nur die einfachste Art, zum Orgasmus zu kommen – Solo-Sex hat noch viele weitere Vorteile.

Masturbation hält gesund

Es ist wissenschaftlich belegt, dass Orgasmen dabei helfen, Spannungen und Frustrationen abzubauen. Wer regelmässig zum Höhepunkt kommt, stärkt Immunsystem und Kreislauf. Die Durchblutung wird verbessert, was das Gewebe des Penis sowie die Nerven, Muskeln und Blutgefässe stärkt. Neben den körperlichen Aspekten hat Selbstbefriedigung auch einen positiven Einfluss auf die mentale Gesundheit. Beim Orgasmus setzt das Gehirn diverse Botenstoffe frei, die für Glücksgefühle sorgen – das funktioniert neben dem Sex zu zweit natürlich auch beim Solosex. Hormone wie Endorphine, Oxytocin und Dopamin sorgen dafür, dass wir uns richtig gut fühlen. Übertreiben solltest du es jedoch nicht. Laut Wissenschaftlern sind drei bis fünf Handjobs pro Woche ideal.

Experimentiere mit Sextoys

Sextoys sind nur was für Frauen? Denkste! Untersuchungen zeigen, dass Männer, die mit Toys experimentieren, ein höheres Mass an sexueller Befriedigung sowie eine bessere Erektionsfähigkeit angeben. Es gibt so viele aufregende Sexspielzeuge für Männer auf dem Markt, die Solo-Sex noch spannender, länger oder intensiver machen können. Der Masturbator Fleshlight Riley Reid beispielsweise sorgt für heisse und gefühlsechte Höhepunkte. Und wenn der Körper mal nicht so kann, wie es die romantische Stimmung erfordert, hilft eine Penispumpe wie Bathmate Hydromax7, die Erektionsfähigkeit zu trainieren.

Länger hart

Bei der Befürchtung, häufige Masturbation könnte zu Impotenz führen, handelt es sich um einen Mythos. Das Gegenteil ist der Fall! Wer regelmässig Hand anlegt, trainiert seine Standfestigkeit. Selbstbefriedigung erhöht ausserdem den Testosteronspiegel. Und wusstest du, dass Spermien schlecht werden können? Das sogar schon nach etwa drei bis vier Tagen. Beim Masturbieren schafft Mann Platz für neue Samen. Übrigens: Neben Toys gibt es noch weitere kleine Hilfsmittel, die die Potenz steigern lassen. Das Delay Gel von BlackLab dämpft leicht die sexuelle Reizbarkeit ab, was zu einer längeren Erektion führt und hilft, den Orgasmus hinauszuzögern.

Blowmotion Masturbator für nur 94.90 Franken Der Blowmotion umhüllt dein bestes Stück mit seidigem Silikon und sorgt für spektakuläre Befriedigung, genau dort, wo du es am meisten willst. Mit 3 Geschwindigkeiten, 7 Vibrationsmustern und einem einzigartigen, pulsierendem Gefühl erwärmt sich dein Blowmotion auf bis zu 40°C für ein unglaublich lebensechtes Gefühl, wann immer du es wünschst. Mit einer einführbaren Länge von 12,7 cm umschliesst das glatte Innere dieses Masturbators die Spitze deines Penis und sorgt für eine atemberaubende Stimulation deiner empfindlichsten Stellen. Der Blowmotion umhüllt dein bestes Stück mit seidigem Silikon und sorgt für spektakuläre Befriedigung, genau dort, wo du es am meisten willst. Mit 3 Geschwindigkeiten, 7 Vibrationsmustern und einem einzigartigen, pulsierendem Gefühl erwärmt sich dein Blowmotion auf bis zu 40°C für ein unglaublich lebensechtes Gefühl, wann immer du es wünschst. Mit einer einführbaren Länge von 12,7 cm umschliesst das glatte Innere dieses Masturbators die Spitze deines Penis und sorgt für eine atemberaubende Stimulation deiner empfindlichsten Stellen. Jetzt profitieren!

Orgasmus hinauszögern

Du möchtest deinen Höhepunkt hinauszögern? Beim Selbstbefriedigung kannst du das lernen. Bei der Start-Stopp-Technik stimulierst du deinen Penis bis zu dem Punkt, an dem du gerade noch die Ejakulation verhindern kannst. Das wiederholst du drei bis vier Mal, bevor du zum Orgasmus kommst. So lernst du auch beim Sex, deinen Höhepunkt besser zu kontrollieren. Helfen kann dabei auch die Blowjob-Maschine Autoblow AI+, der mit künstlicher Intelligenz hergestellt wurde und in der Lage ist, das komplette Glied zu massieren und garantiert über den Blowjob hinaus ein Deep-Throat-Feeling.

Besserer Liebhaber

Eine vielseitige Solo-Sexualität hilft uns, in sexuellen Begegnungen mit anderen Menschen flexibel und genussfähig zu sein. «Aus sexologischer Sicht ist es ein wunderbarer Bereich, um sexuelle Lernschritte zu machen», sagt Sexologin Caroline Fux. «Wichtig ist, dass man sich selbst und die eigenen Bedürfnisse gut kennt und die dann ins Paarleben einbringt. Womit wir dann beim Lieblingstipp aller Fachleute sind: Drüber reden! Nur so kann man sich austauschen, kennenlernen, gemeinsame Wege finden.» Nur wenn du deinen Körper richtig kennst, kannst du auch deiner Partnerin oder deinem Partner mitteilen, was du dir wünschst. Und Selbstbefriedigung ist wohl die effektivste Möglichkeit, deinen Körper kennenzulernen. Ausserdem kannst du beim Masturbieren auch neue Fantasien entdecken , die auch für den Sex zu zweit anregend sind.

Mehr Stehvermögen

Beim Sex länger durchhalten steht auf der Wunschliste vieler Männer. Dabei ist es gar nicht so schwierig, (im Bett) zum Ziel zu gelangen. Durchhaltevermögen und Potenz lassen sich ganz einfach (und mit vielen Höhepunkten) mit Toys ausbauen. Besonders beliebt bei der männlichen Stimulation sind Masturbatoren wie der Arcwave Ion und LELO F1S V3 XL, mit denen Mann seine Ausdauer trainieren kann. Netter Nebeneffekt: Sie sorgen beim Solo-Sex für intensive Orgasmen.

Arcwave Ion für nur 169 statt 189 Franken Der Arcwave Ion ist das erste Produkt für den Mann, das mit Pleasure Air ausgestattet ist. Begib dich auf eine Reise durch verschiedene Intensitätsstufen und Stimulationsmuster und entdecke deine perfekte Kombination. Der Arcwave Ion ist bei Amorana derzeit für nur 169 statt 189 Franken erhältlich. Der Arcwave Ion ist das erste Produkt für den Mann, das mit Pleasure Air ausgestattet ist. Begib dich auf eine Reise durch verschiedene Intensitätsstufen und Stimulationsmuster und entdecke deine perfekte Kombination. Der Arcwave Ion ist bei Amorana derzeit für nur 169 statt 189 Franken erhältlich. Jetzt profitieren!

Masturbieren macht fit

Der Hormonschub beim Onanieren hat viele positive Effekte. Einer davon ist der Aufbau neuer Muskelmasse, der durch das Plus an Testosteron angeregt wird. Netter Nebeneffekt: Dabei heizt du auch den Kalorienverbrauch an. Im Schnitt werden beim Hand anlegen bis zu 150 Kalorien verbraucht.

Anti-Aging-Effekt

Orgasmen sind nicht nur billiger und um einiges spassiger als Botox – sie haben auch vergleichbaren Anti-Aging-Effekt. Laut einer US-Studie sieht jemand, der in einer stressfreien Beziehung lebt und dreimal die Woche Sex oder Solo-Sex hat, um ein ganzes Jahrzehnt jünger aus als jemand, der keinen Sex hat. Der Orgasmus-Glow entsteht durch eine Kombination von körperlichen Effekten, die während und nach dem sexuellen Höhepunkt auftreten. Ein Orgasmus sorgt für einen erhöhten Blutfluss, verbesserten Sauerstofftransport zu den Hautzellen und löst eine Reihe von hormonellen Reaktionen aus.

Schmerzen lindern

Steigt die sexuelle Erregung, konzentriert sich der Körper fast ausschliesslich darauf. Alle anderen Wahrnehmungen, darunter auch die von Schmerzen, können davor verblassen. Beim Orgasmus werden neben den glücklich machenden Stoffen Dopamin und Serotonin auch Endorphine (körpereigene Opioide) ausgeschüttet, die eine schmerzlindernde Wirkung haben. Sie binden an die Opiatrezeptoren im Gehirn und verändern so das Schmerzempfinden.

Morgenlatte ist wichtig

Nächtliche Erektionen können entweder durch erotische Träume oder als natürliche Reaktion auf die REM-Schlafphase ausgelöst werden. Während dieser Phase erhöht sich die Gehirnaktivität, was dazu führt, dass der Testosteronspiegel in den frühen Morgenstunden ansteigt. Morgenlatten gelten als Anzeichen für eine gute Gesundheit, da sie den gesunden Zustand des Gefäss- und Nervensystems widerspiegeln.

Summer Sale: Bis zu 70% Rabatt bei Amorana Beim Amorana Summer Sale profitierst du jetzt von bis zu 70 Prozent Rabatt auf Sextoys, Dessous und Pflegeartikel – nur noch für kurze Zeit. Wenn du bis 17 Uhr bestellst, erhältst du dein Paket schon am nächsten Tag. Der Priority Versand ist für dich kostenlos. Beim Amorana Summer Sale profitierst du jetzt von bis zu 70 Prozent Rabatt auf Sextoys, Dessous und Pflegeartikel – nur noch für kurze Zeit. Wenn du bis 17 Uhr bestellst, erhältst du dein Paket schon am nächsten Tag. Der Priority Versand ist für dich kostenlos. Jetzt profitieren!