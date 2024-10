Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Amorana

«Orgasmus ist ein Menschenrecht!» Dieses Zitat stammt vom deutschen Tüftler Michael Lenke. Vor über zehn Jahren erfand er mit dem Womanizer das meistverkaufte Sextoy der Welt. Mittlerweile gibt es eine ganze Palette an verschiedenen Modellen, die mit einzigartigen Funktionen punkten. Wir schauen uns vier davon genauer an. Was macht den DUO 2, OG, Wave und Liberty besonders und für welche Bedürfnisse eignen sich diese Toys?

DUO 2 – Das Multitalent für Doppelstimulation

Der Womanizer DUO 2 ist das perfekte Toy für Frauen, die gleichzeitig klitorale und vaginale Stimulation lieben. Das Besondere: Es vereint die patentierte «Pleasure Air»-Technologie, die die Klitoris berührungslos stimuliert, mit einem Vibrator, der für tiefe, intensive Vaginalvibrationen sorgt.

Die Vibrationen des DUO 2 sind stark und vielseitig – es gibt mehrere Intensitätsstufen und Programme, die sich nach Lust und Laune anpassen lassen. Besonders Frauen, die gerne Abwechslung und Kontrolle über ihre Erregung haben, kommen auf ihre Kosten. Dank seiner ergonomischen Form sitzt das Toy genau da, wo es soll, und sorgt für ein intensives, gleichzeitig jedoch sanftes Erlebnis.

Womanizer Next für nur 199 Franken bei Amorana Womanizer Next ist das neue Premium-Flaggschiff von Womanizer. Das neuartige Toy garantiert luxuriöses Vergnügen und begeistert mit innovativen Funktionen und der einzigartigen «3D Pleasure Air»-Technologie. Du kannst jetzt nicht nur die Geschwindigkeit und Intensität der Massage steuern, sondern auch die Tiefe der Luftwellen – drei Climax-Control-Stufen sorgen für noch nuancenreichere und erfüllendere multiple Orgasmen ohne Überreizung. Der Womanizer Next gibt es bei Amorana für nur 199 statt 209.90 Franken.

OG – Der G-Punkt-Zauberer

Mit dem Womanizer OG betritt die Marke Neuland. Das Toy ist der erste Womanizer, der sich auf die G-Punkt-Stimulation spezialisiert. Wie bei allen Womanizern wird auch hier die «Pleasure Air»-Technologie verwendet, allerdings auf eine ganz neue Art – speziell für den G-Punkt.

Der OG ist leicht gebogen und bietet sanfte Vibrationen, die direkt auf den G-Punkt abzielen. Die Pulsationen sind dabei angenehm intensiv, ohne zu überwältigen. Er ist das perfekte Spielzeug für Solo-Abenteuer, eignet sich aber auch für Paare, die das gemeinsame Liebesspiel aufpeppen wollen.

Wave – Dieser Duschkopf ist auch ein Sextoy

Der Womanizer Wave geht noch einen Schritt weiter und verbindet Vergnügen mit Entspannung. Als Vibrations-Duschbrause konzipiert, vereint er die klassischen Eigenschaften eines Massagestabs mit den innovativen Stimulationstechnologien von Womanizer. Ideal für sinnliche Momente in der Badewanne oder unter der Dusche, sorgt der Wave nicht nur für intensive Orgasmen, sondern kann auch als Wellness-Massagegerät für den ganzen Körper verwendet werden.

Die kräftigen Vibrationen des Wave durchdringen die Muskulatur und bringen tiefe Entspannung. Gleichzeitig lässt sich der Aufsatz jedoch auch für gezielte, klitorale Stimulation nutzen – perfekt für eine sinnliche Auszeit.

Womanizer Blend für nur 119.90 Franken bei Amorana Entdecke das ultimative Vergnügen mit dem Womanizer Blend, einem innovativen Rabbit-Vibrator, der speziell dafür entwickelt wurde, um gleichzeitig deinen G-Punkt mit intensiven Vibrationen und deine Klitoris mit sanften «Pleasure Air»-Luftwellen zu verwöhnen. Dieses einfache, aber wirkungsvolle Toy ist perfekt für alle, die die Welt der gemischten Orgasmen entdecken möchten. Der Womanizer Blend ist mit zwei leistungsstarken Motoren ausgestattet, die unabhängig voneinander steuerbar sind, sodass du dein Vergnügen individuell gestalten kannst. Bei Amorana gibts den Womanizer Blend für nur 119.90 statt 129.90 Franken.

Liberty – Der kleine Begleiter für unterwegs

Der Womanizer Liberty ist die kompakte Variante unter den Womanizern. Er wurde speziell für Frauen entwickelt, die auch auf Reisen oder unterwegs nicht auf ihre Lustmomente verzichten wollen. Trotz seiner handlichen Grösse bietet er die volle «Pleasure Air»-Technologie und verfügt über sechs Intensitätsstufen, die von sanft bis kräftig reichen.

Dank seines diskreten Designs und des mitgelieferten Magnetdeckels lässt sich der Liberty ganz einfach verstauen und mitnehmen, ohne aufzufallen. Perfekt für spontane Lustmomente oder um den Alltag ein wenig prickelnder zu gestalten.

Fazit: Welches Toy passt zu dir?

Jedes der vier Womanizer-Modelle hat seine eigenen Stärken und bietet unterschiedliche Formen der Stimulation.

Der DUO 2 ist perfekt für alle, die sich nicht zwischen klitoraler und vaginaler Stimulation entscheiden möchten und beides gleichzeitig geniessen wollen.

Der OG ist ideal für Frauen, die neugierig auf G-Punkt-Stimulation sind und tiefere, innere Lust erforschen möchten.

Der Wave kombiniert Massage und sinnliches Vergnügen und ist perfekt, für alle Frauen, die Ekstase mit Wellness verbinden wollen.

Der Liberty punktet mit seiner kompakten Grösse und eignet sich für spontane Abenteuer unterwegs.

Egal, für welches Modell du dich entscheidest: Mit einem Womanizer holst du dir nicht nur ein hochwertiges Sextoy in die Schlafzimmerschublade, sondern auch ein Erlebnis, das deine Lust auf eine neue Ebene bringt.

Amorana Playful Lovers Set für nur 49 Franken Ihr möchtet das gemeinsame Sexleben oder eure Solo-Sessions auf ein neues Level heben? Dann ist das Playful Lovers Set genau das Richtige für euch. Dieses einzigartige Toy-Set richtet sich an alle lebenslustigen und experimentierfreudigen Paare. Der Rose Klitorisstimulator (ein Bestseller auf TikTok) überzeugt nicht nur mit seinem unwiderstehlichen Design, sondern auch mit der «Pleasure Air»-Technologie, die dich verlässlich zum Höhepunkt bringt. Der Arcwave Ghost ist ein wendbares Sleeve, welches der männlichen Masturbation eine zusätzliche Stimulation verleiht.

