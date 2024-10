Vibe, Liberty x Iggy Azalea und Blend

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Amorana

Die Marke Womanizer hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Thema weibliche Lust zu revolutionieren. Mit innovativen Designs und einer patentierten Technologie, die auf der sogenannten «Pleasure Air»-Technologie basiert, sind Womanizer-Vibratoren weit mehr als herkömmliche Sextoys. Sie stimulieren nicht einfach nur – sie bieten ein völlig neues Erlebnis, das auf sanften Luftwellen basiert, die die Klitoris berührungslos verwöhnen.

Für viele Frauen bedeutet das intensivere Orgasmen und ein unvergleichliches Lustempfinden. In diesem Jahr stechen drei Modelle besonders hervor: der Womanizer Vibe, der Womanizer Liberty 2 x Iggy Azalea und der Womanizer Blend. Was macht diese Toys so besonders und für welche Bedürfnisse eignen sie sich?

Womanizer Vibe

Der Womanizer Vibe ist in drei Farben erhältlich: Grün, Pink und Dunkelblau. Foto: Annemarie Grudën PHOTOGRAPHY

Der Womanizer Vibe ist ein besonders leiser Klitorisvibrator, der mit der innovativen UltraWave-Vibrationstechnologie eine völlig neue Art der Stimulation eröffnet, ohne dass deine sensiblen Stellen überreizt werden. Dank des linearen Antriebsmotors ist das Toy geräuschlos, was bedeutet, dass es keine Ablenkungen gibt, sondern nur pures Vergnügen. Mit verschiedenen Intensitätsstufen lässt er sich an die persönlichen Bedürfnisse anpassen, was ihn zu einem idealen Allrounder macht.

Der Vibe ist besonders für Frauen geeignet, die gerne die Kontrolle über ihre Erregung übernehmen und Wert auf sanfte bis intensive Reize legen. Er ist perfekt für Einsteigerinnen, aber auch für erfahrene Nutzerinnen, die ein flexibles und einfach zu bedienendes Toy suchen.

Womanizer Liberty 2 x Iggy Azalea

Die Sonderedition des Liberty 2 in Metal Pink, designt von Iggy Azalea. Foto: Annemarie Gruden PHOTOGRAPHY

Der Womanizer Liberty 2 x Iggy Azalea ist eine Sonderedition des Liberty 2 in Metal Pink, designt von Rapperin Iggy Azalea. Das Toy spiegelt den mutigen und furchtlosen Stil der Australierin wider und soll dich ermutigen, deine Sexualität anzunehmen, dein Vergnügen in den Vordergrund zu stellen und Selbstliebe zu feiern. Dieser Womanizer ist speziell für Frauen gedacht, die gerne neue Formen der Lust erkunden.

Der Womanizer Liberty 2 ist die kompakte Variante unter den Womanizern. Er wurde speziell für Frauen entwickelt, die auch auf Reisen oder unterwegs nicht auf ihre Lustmomente verzichten wollen. Trotz seiner handlichen Grösse bietet er die volle «Pleasure Air»-Technologie und verfügt über acht Intensitätsstufen, die von sanft bis kräftig reichen. Diese Sonderedition ist perfekt für spontane Lustmomente oder um den Alltag ein wenig prickelnder zu gestalten.

Womanizer Blend

Der Womanizer Blend ist in drei Farben erhältlich: Rosa, Pink und Blau. Foto: Amorana

Mit dem Womanizer Blend hat der Brand dieses Jahr ein Toy auf den Markt gebracht, das speziell für orgasmische Doppelstimulation entwickelt wurde. Es kombiniert das Beste aus den beiden Welten der klassischen Vibration und der Luftstimulation. Der Blend bietet gleichzeitig intensive Vibrationen und die bewährte «Pleasure Air»-Technologie. Durch diese Kombination kann das Toy die Lust intensiver und schneller steigern und sorgt für Orgasmen, die viele als kraftvoller beschreiben.

Der Blend ist für Frauen, die sich nicht zwischen Vibration und Luftstimulation entscheiden wollen, sondern das volle Spektrum an Lust erfahren möchten. Er eignet sich sowohl für erfahrene Nutzerinnen als auch für Frauen, die mit einem Spielzeug maximalen Genuss suchen.

