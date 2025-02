Auf einen Blick Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Sylvie Kempa Redaktorin Service

Frische Blumen kommen unter umweltbelastenden Umständen in die Schweiz, die Wirtschaft setzt Milliarden um, und die Erwartungen sind so hochgesteckt, dass die Realität sie fast nur unterbieten kann: Am 14. Februar ist Valentinstag, und nicht alle sind begeistert. Aber man kann von diesem Datum halten, was man will, Tatsache ist: Es kann Paaren einen Anstoss geben, innezuhalten und ihre Beziehung aus dem Alltagstrott zu heben.