Überfüllte Restaurants, aufgezwungene Romantik und Rosensträusse im Akkord: Der Valentinstag kann ganz schön stressig sein. Wer ihn gestern verpasst hat, hat deshalb vielleicht sogar einen Vorteil. Denn Zweisamkeit ohne Zeitdruck ist sowieso schöner.

Die gute Nachricht vorweg: Romantik hat kein Ablaufdatum. Und manchmal ist eine spontane Überraschung am 15. Februar sogar viel persönlicher als ein Pflichtprogramm am eigentlichen Tag der Liebe.

Überraschung statt Entschuldigung

Ein schlichtes «Sorry, ich habs vergessen» wirkt schnell halbherzig. Viel schöner ist es, direkt eine kleine Überraschung parat zu haben. Das kann ein liebevoll gedeckter Tisch zu Hause sein, ein spontaner Apéro oder ein Abend, an dem sich alles nur um euch dreht. Kerzen, Musik, eine Massage und danach vielleicht etwas Neues ausprobieren?

Ein sinnliches Spiel oder ein neues Toy können frischen Wind ins Liebesleben bringen und sorgen dafür, dass der Abend garantiert nicht wie jeder andere wird. Wichtig ist dabei vor allem: neugierig bleiben, miteinander reden und gemeinsam herausfinden, was euch beiden gefällt.

Achtung, jetzt knisterts wortwörtlich!

Sex darf manchmal ruhig mehr sein als die übliche Kuschelmusik-Playlist und Kerzenschein. Für alle, die den Funkenflug gerne etwas wörtlicher nehmen, gibt es Toys mit Elektrostimulation. Die kleinen Geräte arbeiten mit sanften elektrischen Impulsen, die ein prickelndes Kribbeln auf der Haut erzeugen und die Sensibilität anheizen können. Perfekt für Paare, die Lust auf kontrollierten Nervenkitzel haben. Wichtig ist nur: gemeinsam ausprobieren, langsam steigern und offen kommunizieren. Dann wird aus eurer Nach-Valentinsnacht ein elektrisierendes Erlebnis, das garantiert nachhallt.

Selbst ist die Frau

Oft wird so getan, als wäre der Valentinstag allein Männersache. Romantik funktioniert jedoch in beide Richtungen. Und falls auch du erst jetzt merkst, dass der 14. Februar kommentarlos vorübergegangen ist – halb so wild. Du kannst es wiedergutmachen. Zum Beispiel mit einem Auftritt, der garantiert Eindruck macht. Wie wäre es zum Beispiel mit einem neuen sexy Dessous? Das ist nicht nur ein Geschenk für den Schatz, sondern auch für das eigene Selbstbewusstsein.

Schoggi, die Lust macht auf mehr

Hand aufs Herz: Am Valentinstag sind die meisten Restaurants ohnehin überfüllt oder schon Wochen im Voraus ausgebucht. Mit wenig Aufwand lässt sich daheim ohnehin mehr Romantik schaffen als auswärts: Rosenblätter und Kerzen auf dem gedeckten Tisch sorgen sofort für ein stimmungsvolles Ambiente.

Und es muss auch kein aufwendiges 5-Gänge-Menü sein. Eine Pizza in Herzform schmeckt selbst gemacht doppelt so gut. Und zum Dessert darf es dann gerne etwas sinnlicher werden. Aphrodisierende Schoggi, die Lust auf mehr macht, ist der perfekte Einstieg in einen genussvollen Abend.

Diese Rose schlägt jeden Blumenstrauss

Selbst die schönsten Rosen von gestern würden bereits heute oder spätestens in wenigen Tagen schon langsam den Kopf hängen lassen. Warum also nicht gleich auf eine Rose setzen, die deutlich länger hält und viel mehr Spass macht?

Das wohl passendste Toy rund um den Valentinstag ging bereits bei Tiktok durch die Decke. Frauen auf der ganzen Welt lobten es in den Himmel und konnten nicht genug davon kriegen. Kein Wunder, der Name Rose macht dem Design alle Ehre. Dieser Klitoris-Stimulator mit Pleasure-Air-Technologie lässt deine Herzensdame im Handumdrehen auf Wolke sieben schweben und ist zudem auch noch deutlich langlebiger und nachhaltiger als ein Strauss echter Rosen.

Bei Amorana findest du alles, was einen Abend zu zweit noch schöner machen kann. Von sinnlichen Accessoires über Dessous bis hin zu spielerischen Ideen für Paare. Denn das Wichtigste ist nicht das Datum, sondern dass ihr euch Zeit füreinander nehmt. Und das nicht nur am 14. Februar.

