Heisse Tipps für deine Valentins-Date-Night

Der Countdown läuft, und der Valentinstag rückt mit grossen Schritten näher. Wie wäre es statt Blumen oder Pralinen mit einem Hauch Erotik zum Tag der Verliebten am 14. Februar? Wir haben die schönsten und aufregendsten Dates für dich zusammengestellt. Lass dich von Amoranas Lustwelten inspirieren und profitiere von bis zu 50 Prozent Liebes-Rabatt. Der Tag der Verliebten steht für mehr Selbstliebe, mehr Nähe und mehr Nervenkitzel.

Die Klassiker

Statt wie alle anderen Pärchen in einem schicken Restaurant essen zu gehen, machst du es dir mit deinem Schatz daheim gemütlich. Mit wenig Aufwand kannst du zu Hause etwas mehr Romantik als üblich schaffen. Rosenblätter und Kerzen auf dem gedeckten Tisch schaffen ein stimmungsvolles Ambiente. Es muss auch nicht ein 5-Gänge-Menü sein. Wie wäre es mit einer selbst gemachten Pizza in Herzform? Und zum Dessert muss es für einmal auch keine Mousse au Chocolat sein. Wenn statt einer Kalorienbombe ein neues Sextoy wie der Vibrator Rose (das wohl passendste Toy zum Valentinstag) als Nachspeise wartet, ist die Lust auf Süsses schnell verflogen. Dieses Toy geht bei Tiktok durch die Decke. Frauen auf der ganzen Welt loben es in den Himmel und können nicht genug davon kriegen.

Romantischer und intimer als im eigenen Zuhause kann die Liebe wohl nirgends zelebriert werden. Duftkerzen, romantische Musik, ein guter Tropfen Wein. Mit dem richtigen Ambiente kommt die Lust wie von selbst. Was gibt es im Winter Schöneres als ein Schaumbad bei Kerzenlicht und danach eine Massage? Wer für diese sinnliche Atmosphäre noch nicht gut genug ausgerüstet ist: Bei Amorana gibt es das passende Massagezubehör im Sortiment.

Wer schon länger mit seinem Schatz zusammen ist, hat dies bestimmt länger nicht getan. Einen kompletten Tag mal nichts tun, ausser im Bett zu liegen und zu kuscheln. Sich gemeinsam an die Anfangszeit der Beziehung erinnern, Fotos und Videos auf dem Handy ansehen und in Erinnerungen schwelgen. Und wenn einen die Lust überkommt, kann man direkt loslegen. Tipp: Gönn dir für diesen speziellen Tag ein neues Dessous, damit dein Partner oder deine Partnerin gar nicht erst auf den Gedanken kommen kann, das Zimmer zu verlassen.

Aufregendes Vergnügen

Zugegeben, ein ganzer Tag im Bett ist nicht jedermanns Sache. Allen Bewegungsfanatikern empfehlen wir am Valentinstag einen romantischen Spaziergang mit dem Herzblatt in der Natur. Wald, Wiesen, Flüsse – der stressigen Welt für ein paar Stunden entfliehen, sich mal wieder Zeit nehmen für lange und intensive Gespräche, und natürlich darf ein kleines Picknick nicht fehlen. Feine Snacks und Champagner einpacken und los gehts! Übrigens: Wem dies dennoch zu langweilig ist, kann den Spaziergang mit einem Toy noch aufregender gestalten. Der Auflegevibrator Moxie eignet sich perfekt für ein Stelldichein im Freien, für mehr Nähe und Genuss zu zweit. Der Reiz, dabei erwischt zu werden, sorgt für zusätzlichen Nervenkitzel. Tipp: Warme Kuscheldecke einpacken bei diesen frostigen Temperaturen.

Du willst mit deinem Herzblatt neue Dinge im Bett ausprobieren und weisst nicht genau, wo du anfangen sollst? Die Adventskalender und Spielboxen sind definitiv ein Must-have für alle Paare, die offen für Neues sind und sich überraschen lassen wollen. Vielleicht hast du dich bis jetzt noch nicht getraut, deine Wünsche mit deinem Schatz zu besprechen. Diese Box ist die perfekte Gelegenheit, um dein Liebesleben auf eine spannende Achterbahnfahrt zu katapultieren. Lasst euch am Valentinstag fallen, geniesst gemeinsam die lustvollen Überraschungen und geht auf spannende Entdeckungsreise.

Date for one

Der Valentinstag ist nur etwas für Verliebte? Von wegen! Als Single kannst du diesen Tag dafür nutzen, Selbstliebe zu zelebrieren. Für einen Orgasmus braucht man ja nicht zwingend Sex. Widme den 14. Februar ganz dir und deinem Körper. Rasieren entfällt, sieht und fühlt ohnehin niemand. Döner mit Zwiebeln und Wein aus der Flasche – wer alleine is(s)t, dem stehen alle Möglichkeiten offen. Keiner beschwert sich über schlechten Atem, mangelnde Kochkünste oder schlechte Manieren. Du kannst tun, was immer du willst. Erforsche und verwöhne deinen Körper, gönn dir ein schönes Schaumbad oder streame deine Lieblingsserie in Dauerschleife.

Und wenn sich Paare schon zum Tag der Liebe gegenseitig beschenken, sollten Singles nicht leer ausgehen. Gönn dir etwas, was du schon lange haben wolltest. Tipp: Das gesparte Geld in ein sexy Geschenk für sich selber investieren. Frauen schwören auf den Womanizer DUO und der Bestseller schlechthin bei den Männern ist derzeit der Masturbator Arcwave Ion.

