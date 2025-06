Rund 40 Prozent der Schweizer Paare sind unverheiratet, viele von ihnen leben im Konkubinat. Was bedeutet das für Schwangerschaft, Todesfall oder Invalidität? Eine Expertin erläutert, worauf unverheiratete Paare bei der finanziellen Absicherung achten müssen.

Was passiert im Konkubinat, wenn der Partner plötzlich erkrankt oder verstirbt? Foto: Getty Images

Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Olivia Ruffiner Redaktorin

Im Leben stellt man sich viele Fragen. Besonders im Bereich Finanzen und Vorsorge wimmelt es nur so von Fragezeichen. Wer in einer Partnerschaft lebt, merkt schnell: Die Komplexität verdoppelt sich. Was bedeutet es, wenn einer von euch plötzlich nicht mehr arbeiten kann? Oder wenn Nachwuchs unterwegs ist? Und wie steht es um die Absicherung im Todesfall?