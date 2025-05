So steigert Mann seine Potenz

Mehr Stehvermögen und beim Sex länger durchhalten – das steht auf der Wunschliste vieler Männer. Dabei ist es gar nicht so schwierig, (im Bett) zum Ziel zu gelangen. Durchhaltevermögen und Potenz lassen sich ganz einfach (und mit vielen Höhepunkten) mit Toys ausbauen. Besonders beliebt bei der männlichen Stimulation sind Masturbatoren wie der Arcwave Ion oder Penisringe wie der mit Vibration von We-Vibe, mit denen Mann seine Ausdauer trainieren kann. Netter Nebeneffekt: Sie sorgen beim Solo-Sex für intensive Orgasmen.

Einen grösseren Penisumfang und mehr sexuelle Leistungsfähigkeit ermöglichen Penispumpen wie Hydromax7 (X30). «Das Penispumpen vergrössert die Blutgefässe des Schwellkörpers, durch den Penis kann so mehr Blut fliessen», erklärt Lulu Love, Liebesexpertin bei Amorana. «Dies führt zu einer Erektion, die sich sehen lassen kann», sagt die Bloggerin mit einem Augenzwinkern. Was muss Mann beachten? Täglich maximal 15 Minuten Training reicht vollkommen aus. «Das regelmässige Trainieren erweitert die Blutgefässe nicht nur temporär, sondern auch langfristig. Wie ein Muskelaufbau-Training im Fitnessstudio.» Eine solche Pumpe kann – kurz vor dem Sex angewendet – der Erektion auf die Sprünge helfen.

Was taugen Wunderpillen?

Die Hälfte der illegal importierten Medikamente in der Schweiz sind Potenzmittel. Das Geschäft boomt – vor allem im Internet blüht der Schwarzhandel mit Viagra-Plagiaten, wobei viele der gefälschten Pillen die Gesundheit gefährden können. Dass der Mensch seine Libido mit Hilfsmitteln ankurbeln will, ist nichts Neues. Schon in der Antike halfen liebestolle Römer oder Ägypter mit speziellen Kräutermischungen nach. Es gibt auch heutzutage natürliche Gegenstücke zu Viagra, wie beispielsweise ALPX Booster. Dieses Potenzmittel für Männer kann dabei helfen, den Testosteronspiegel im Blut konstant aufrechtzuerhalten, und wirkt deshalb als sexueller Stimulator. Auch beliebt sind ALPX Ejakulationsverzögerungskapseln oder spezielle Kondome von Durex, die helfen, die Ausdauer zu verlängern und den Höhepunkt hinauszuzögern.

Mehr Ausdauer mit Gel und Spray

Seit jeher sucht die Menschheit nach Wundermittelchen, die unsere Liebeskraft erhalten oder gar erhöhen. Neben Toys und Wunderpillen gibt es noch weitere kleine Hilfsmittel, die die Potenz steigern lassen. Das Pjur Superhero Verzögerungsserum reduziert die Überempfindlichkeit des Penis, was zu einer längeren Erektion führt und hilft, den Orgasmus hinauszuzögern. Auch Verzögerungssprays wie der von YesforLove sorgen für längeren und intensiveren Sex. Die innovativ konzipierte Formel ist auf Wasserbasis hergestellt und löst eine aufregende Wärme- und Kältewelle aus. Die veganen Wirkstoffe haben eine aphrodisierende und durchblutungsanregende Wirkung und können gleichzeitig eine leichte Überempfindlichkeit der Eichel mindern. «Männer können mit diesem Spray ihre Lust noch stärker empfinden und gleichzeitig den Orgasmus hinauszögern und kontrollieren», sagt Lulu Love. Apropos Sprays: Das Liquid Vibrator Stimulationsgel von Orgie sorgt für einen vibrierenden und prickelnden Effekt und verstärkt so die Empfindungen beim Sex.

Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Und Essen kann auch erotisch sein. Lebensmittel wie Chili oder Ingwer steigern auf natürliche Weise die Libido. Nur schmecken diese natürlichen Aphrodisiaka nicht allen. Schoggi aber hat (fast) jeder gern und wenn die süsse Versuchung auch noch für einen Extra-Kick für die Lust sorgt, her damit! Die Date Night Chocolates mit knackigen Erdbeer-Kristallen und einem Hauch Cayenne und ausgewählten Kräutern sorgen für ein überraschendes Geschmackserlebnis und regen die Sinne an.

Und wenn wir grad dabei sind, das tun auch Massagen. Wer sich so richtig durchkneten lässt, kann Stress abbauen, Verspannungen lösen und Muskeln lockern. Eine sinnliche Massage ist das wohl schönste Vorspiel und mit einem wärmenden Massageöl wird das Erlebnis noch intensiver.

Verbesserung der Spermien

Erektionsstörungen kommen vor allem im höheren Lebensalter vor, sie können aber auch bereits junge Männer ab 30 treffen. Die möglichen Ursachen reichen von Durchblutungs- und Nervenstörungen bis hin zu psychischen Problemen. Auch Stress ist ein typischer Auslöser.

All diese möglichen Ursachen können auch die Spermienqualität beeinträchtigen. Bei sechs von zehn jungen Schweizern erreicht der Samen die Normwerte nicht. Aber auch hier hat die Wissenschaft getüftelt. Mit dem Fruchtbarkeitstest von ExSeed können Paare mit Kinderwunsch die Spermienanzahl und Spermienqualität testen. Ganz bequem von zu Hause aus. Das Multivitaminpräparat derselben Marke enthält wichtige Vitamine, Mineralien und Antioxidantien, die die allgemeine Gesundheit verbessern und bei regelmässiger Einnahme zur Verbesserung der Spermienqualität führen.

