Foto: Getty Images

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Lovetastic

«Michael, 32 Jahre, 186 cm, sportlich und gesellig, sucht eine romantische Frau für eine gemeinsame Zukunft.» Solche Zeitungsannoncen waren vor Jahrzehnten der Beginn einer grossen Liebesgeschichte. Dann kam das Internet – und heute regiert der Swipe. Ein Wisch nach links oder nach rechts, und es funkt oder funkt nicht. Oft zählt nur das Aussehen. Aber mal ehrlich: Wie viele potenziell tolle Menschen hast du wohl schon weggewischt, nur weil das eine Bild nicht perfekt war?

Lovetastic macht Dating wieder spannender – und smarter. Die Schweizer App setzt auf Persönlichkeit statt perfekte Selfies. Denn die Profile beinhalten keine Fotos.

Kein oberflächliches Swipen, sondern echte Gespräche, die auf Gemeinsamkeiten basieren. So wie in der erfolgreichen Netflix-Serie «Love Is Blind», wo sich Paare in sogenannten Pods kennenlernen, nur durchs Reden. Und sich sogar verloben, ohne sich je gesehen zu haben.

1/5 Bei Lovetastic werden Singles anhand ihrer Profile miteinander gematcht. Foto: Lovetastic

Die Idee zu Lovetastic kam Gründer Nicolas Schotten (29) aus Basel schon 2018, als er ein anonymes soziales Netzwerk ins Leben rief. «Ich habe bemerkt, dass viele User das Portal zum Dating nutzten, trotz fehlender Fotos», sagt der Jungunternehmer. «Das Interesse an einer Dating-Plattform ohne Bilder war definitiv da, doch das Angebot fehlte.»

Die App funktioniert bis auf das Profilbild wie eine klassische Dating-Plattform. Statt eines Fotos gibt es lediglich Hinweise darauf, wie das potenzielle Match aussehen könnte. In ihren Steckbriefen geben Singles verschiedene Merkmale und Infos wie Körpergrösse, Körperbau, Haarfarbe, Hobbys, Beruf etc. an. «On top kann man eine Sprachmemo hochladen, damit die anderen Singles die Stimme hören und gleich ein Gefühl für die Person bekommen», erklärt Schotten.

Nachdem zwei Personen gematcht haben, öffnet sich ein Chat. Dort kann sich das potenzielle Paar besser kennenlernen und anschliessend auch Fotos austauschen. «Singles, die sich nach einem Match zum Date treffen, harmonieren nicht nur optisch, sondern auch vom Charakter», sagt der 29-Jährige. «Die Chancen auf eine langfristige Beziehung sind deutlich höher im Vergleich mit anderen Dating-Apps.» Nicht ohne Grund entstehen dank Lovetastic jedes Jahr unzählige neue Beziehungen.

Über 100'000 aktive Nutzerinnen und Nutzer

Frauen und Männer matchen auf Lovetastic wegen innerer Werte und gemeinsamer Interessen. «So gibt man auch Menschen eine Chance, die man auf anderen Apps vielleicht weggewischt hätte», sagt Schotten. Und genau das macht dieses Dating-Konzept nicht nur spannend, sondern auch erfolgreich.

Mittlerweile hat Lovetastic über 100'000 aktive Nutzerinnen und Nutzer aus der Schweiz und dem benachbarten Ausland. Damit ist es die grösste Dating-Plattform eines Schweizer Unternehmens. «Unsere App ist für alle Singles ab 18 Jahren, die eine neue und spannende Erfahrung sammeln möchten und auf der Suche nach der grossen Liebe sind», erklärt Schotten. «Es ist aufregend, weil man zunächst nicht weiss, wer dahintersteckt», bringt es der Gründer auf den Punkt. Vielleicht ist es also an der Zeit, sich wieder mehr auf die inneren Werte zu konzentrieren – und der Liebe eine echte Chance zu geben.