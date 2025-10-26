Der neue Womanizer Next Duo verspricht Lust auf einem völlig neuen Level. Unsere Testerin Lia hat ihn ausprobiert und verrät, ob das Toy hält, was es verspricht.

Der neue Womanizer Next Duo ist in den Farben Violett und Pink erhältlich.

«Ich hätte nie gedacht, dass Womanizer sich noch selbst toppen kann.» Das war der erste Satz von Lia (36), nachdem sie den neuen Womanizer Next Duo ausprobiert hatte. Und das will was heissen. «Ich habe schon viele Sextoys getestet und bin eigentlich schwer zu beeindrucken», meint sie und lacht.

Der Next Duo ist eine Kombination aus Klitoris- und G-Punkt-Stimulation – also gleich doppelte Arbeit in Sachen Lust. Womanizer hat dafür seine bekannte Luftdrucktechnologie weiterentwickelt und mit We-Vibe zusammengelegt, die ihre Vibrationen in den G-Punkt schicken. Klingt technisch, fühlt sich aber laut Lia «einfach nur unfassbar intensiv» an.

Die ganze Klitoris wird stimuliert

Der Hersteller hat die Technologie so angepasst, dass nicht nur die äussere Spitze der Klitoris stimuliert wird. Beim Next Duo werden auch die inneren Schenkel der Klitoris miteinbezogen. «Es fühlt sich an, als würde sich etwas in mir mitbewegen», beschreibt Lia das Erlebnis. «Nicht nur punktuell, sondern im ganzen Körper. Das macht das Gefühl viel tiefer, irgendwie umfassender.»

Das haben auch die Testerinnen des Toys bestätigt. 97 Prozent der Frauen gaben an, mit dem Next Duo eher einen doppelten Orgasmus zu erleben, und 91 Prozent fühlten sich danach glücklicher, entspannter und weniger gestresst.

Zwei Motoren, vierzehn Intensitätsstufen, zehn Vibrationsmuster. Das klingt schnell nach zu viel Technik für so etwas Sinnliches. «Aber es war wie ein Zusammenspiel, als würde das Toy genau wissen, wann es mehr geben muss und wann weniger», schwärmt Lia. Was sie besonders beeindruckt hat, war das Nachgefühl. «Ich hatte zwanzig Minuten nach dem Orgasmus noch ein Kribbeln in den Beinen. So ein richtiges Nachzittern, das einfach nicht aufhörte.»

Orgasmus hinauszögern oder bewusst steuern

Die sogenannte Smart-Silence-Funktion sorgt dafür, dass der Next Duo erst loslegt, wenn er Hautkontakt hat. Und das Material? «Unglaublich weich. Es fühlt sich an, als würde er mit mir verschmelzen», fährt Lia fort. Auch praktisch: Das Toy ist wasserdicht, hält rund zwei Stunden durch und lässt sich magnetisch aufladen. Der Aufbewahrungsbeutel ist schlicht, aber elegant. Kein Kitsch, keine grellen Farben.

«Der Next Duo ist nicht einfach ein neuer Womanizer», sagt Lia. «Ich dachte, ich wüsste, wie sich ein Orgasmus anfühlt. Aber der hier war irgendwie anders. Natürlicher, intensiver und irgendwie einfach unbeschreiblich.» Die Funktion Climax Control sorgt dafür, dass man die Intensität der Luftstimulation jederzeit anpassen kann. Perfekt, um den Höhepunkt hinauszuzögern oder ganz bewusst zu steuern.

Der Womanizer Next Duo ist kein Spielzeug, das man mal eben nebenbei benutzt. «Er ist eine Einladung, sich Zeit zu nehmen», zieht Lia Fazit. «Für sich selbst und den eigenen Körper. Und für das Kribbeln, das bleibt, wenn man längst gekommen ist.»

