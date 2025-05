Sie erforscht sexuelles Verhalten

Sexualwissenschaftlerin Emily Nagoski (47) forschte während ihres Studiums am renommierten Kinsey Institute in Bloomington (Indiana) und war acht Jahre lang in leitender Funktion am Smith College in Northampton (Massachusetts) tätig, dem grössten Frauencollege der USA. Danach schrieb sie die Bücher «Komm, wie du willst» und «Stress» – beides «New York Times»-Bestseller. «Kommt zusammen – die Kunst (und Wissenschaft!) sexuell erfüllter Beziehungen» erscheint am 2. September. Nagoski lebt mit zwei Hunden, einer Katze und einem Mann, der als Cartoonist arbeitet, in Massachusetts.