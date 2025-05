Getrennte Schlafzimmer können die Beziehung verbessern.

Jana Giger Redaktorin Service

Häufigkeit und Qualität ihres Sexlebens hätten sich defintiv geändert – zum Positiven, erzählen Natalie (47) und Shane Plummer (47) der «New York Times». Seit 24 Jahren sind die beiden verheiratet, seit 12 Jahren verbringen sie die Nächte als geschiedene Leute. Ursprünglich fiel der Entscheid wegen des lauten Schnarchens von Shane. Heute freuen sich die Plummers nicht nur über besseren Schlaf, sondern auch über ein regeres Liebesleben. Und liegen damit im Trend: In einer Studie von 2023, dem American Academy of Sleep Medicine Survey, gab ein Drittel der Teilnehmenden an, regelmässig in einem anderen Raum zu nächtigen als der Partner oder die Partnerin. Eine gute Idee? Oder doch eher der Anfang vom Ende? Sexualberaterin Bettina Disler (51) aus Zürich berät Paare, die ihre Beziehungen trotz getrennten Betten nicht gefährden wollen. Das gilt es laut ihr zu beachten: