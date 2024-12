Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Amorana

Foto: Shutterstock

Wir verbringen viel Zeit mit der Familie und entfernten Verwandten, die wir eigentlich gar nicht mögen. Wir schlagen uns die Bäuche voll, nehmen gefühlt drei Kilo pro Tag zu und betrinken uns mit Glühwein. Wer denkt an Weihnachten schon an Sex? Alle!

Informatiker der Universität Indiana in Bloomington (USA) haben die Internetaktivität zur Weihnachtszeit in über 130 Ländern analysiert. Die Auswertung von Suchanfragen bei Google und Twitter zeigt, dass es rund um die Festtage ein gesteigertes Interesse an Sex und Themen rund um Sexualität gibt. Menschen fühlen sich an Weihnachten glücklicher, sicherer und ruhiger. Und das wiederum steigert die Lust auf Sex.

Mit folgenden Tipps bleibt es nicht nur beim Gedanken an die schönste Nebensache der Welt ...

Das perfekte Geschenk

Wer seinem Schatz Socken, Gutscheine (die sowieso nie eingelöst werden) oder Deo unter den Weihnachtsbaum legt, wird kaum vor Begeisterung gleich ins Bett gezerrt. Du willst dafür sorgen, dass es an Heiligabend knistert? Sextoys wie das tragbare Vibro-Ei We-Vibe Jive 2 stimuliert den G-Punkt und die Klitoris gleichzeitig und macht auch den Männern Spass. Auch der (sehr innovative und preisgünstige) Klitoris-Stimulator Rose kann helfen, das Feuer (neu) zu entfachen. Wer sich bis jetzt noch nicht getraut hat, seine Wünsche mit dem Partner oder der Partnerin zu besprechen, findet in den Adventskalendern von Amorana den idealen Anreiz dazu.

Adventskalender Premium für nur 119 statt 199 Franken Ihr seid noch neu in der Welt der Sextoys und möchtet die Vielfalt gemeinsamer Lust entdecken? Mit dem Amorana Adventskalender Premium erkundet ihr viele aufregende Überraschungen im Wert von 649 Franken. Mit hochwertigen Toys von Marken wie Womanizer und We-Vibe, Bondage- und Pflegeprodukten hält jede Box einen neuen Kick für eure Beziehung bereit. Lasst euch von der Vielfalt inspirieren und begebt euch gemeinsam auf eine erotische Entdeckungsreise. Ihr seid noch neu in der Welt der Sextoys und möchtet die Vielfalt gemeinsamer Lust entdecken? Mit dem Amorana Adventskalender Premium erkundet ihr viele aufregende Überraschungen im Wert von 649 Franken. Mit hochwertigen Toys von Marken wie Womanizer und We-Vibe, Bondage- und Pflegeprodukten hält jede Box einen neuen Kick für eure Beziehung bereit. Lasst euch von der Vielfalt inspirieren und begebt euch gemeinsam auf eine erotische Entdeckungsreise. Jetzt profitieren!

In Spanien werden die Frauen an Weihnachten mit Dessous überhäuft. Zu Silvester tragen die Damen nämlich ausschliesslich rote Unterwäsche, das bringt Glück fürs neue Jahr. Aber nur, wenn sie neu ist. Dieser Brauch findet auch hierzulande immer mehr Anklang. Wie wäre es also mit roter Spitzenunterwäsche oder verführerischer Seide für die Liebste? So machst du nicht nur ihr, sondern auch gleich dir selber eine Freude.

Der richtige Zeitpunkt

An den Festtagen wird gegessen, was das Zeug hält. Wer erwartet, dass es nach dem Festbraten noch heiss zur Sache geht, wird enttäuscht sein. Sich mit vollem Magen auf dem Bettlaken hin und her zu räkeln steht bei den meisten nicht gerade zuoberst auf der Wunschliste. Morgensex ist also die Devise.

Romantische Zeit einplanen

Die ganze Familie trifft sich, man rennt von einem Festessen zum nächsten, Geschenke hier und Geschenke da. Wo bitte schön bleibt da Zeit für romantische Stunden? Die muss man sich bewusst einplanen, von nichts kommt nichts. Wer sich etwas Zeit zu zweit freischaufeln möchte, sollte den Terminkalender genau studieren. Muss der Glühwein mit dem Cousin vierten Grades wirklich sein? Es ist durchaus erlaubt, an Weihnachten Nein zu anderen und Ja zu sich selber zu sagen.

Womanizer DUO für nur 99 statt 199 Franken Doppelte Stimulation mit dem Womanizer DUO. Er erregt Klitoris und G-Punkt gleichzeitig. Das Komplettpaket in Sachen Selbstbefriedigung hat 10 Vibrationsmodi, ist wasserfest und katapultiert dich in den siebten Himmel. Bei Amorana gibts den Womanizer DUO jetzt für nur 99 statt 199 Franken. Doppelte Stimulation mit dem Womanizer DUO. Er erregt Klitoris und G-Punkt gleichzeitig. Das Komplettpaket in Sachen Selbstbefriedigung hat 10 Vibrationsmodi, ist wasserfest und katapultiert dich in den siebten Himmel. Bei Amorana gibts den Womanizer DUO jetzt für nur 99 statt 199 Franken. Jetzt profitieren!

Sinnliche Atmosphäre

Duftkerzen, romantische Musik, ein guter Tropfen Wein. Weihnachten ist das Fest der Sinne. Mit dem richtigen Ambiente kommt die Lust wie von selbst. Sex muss auch nicht immer wild sein. Gerade an den Feiertagen ist es auch schön, sich auf die Stimmung, Geborgenheit und Romantik zu konzentrieren. Wer für diese sinnliche Atmosphäre noch nicht gut genug ausgerüstet ist: Bei Amorana gibt es verschiedene ferngesteuerte Vibratoren im Angebot. Erlebe ein neues Niveau der Lust und Entspannung mit Vibratoren mit Fernbedienung oder App-Steuerung.

Auch Singles haben Spass

An Weihnachten alleine zu sein, ist nicht einfach. Doch es hat auch seine Vorteile. Man muss weder «Last Christmas» in Dauerschleife hören oder kitschige Filme gucken, nur weil es für den Schatz Tradition ist. Man spart Geld für Geschenke, Zeit und vor allem auch Nerven. Und wenn einem die Lust überkommt, kann man direkt loslegen. Tipp: Das gesparte Geld in ein sexy Geschenk für sich selber investieren. Frauen schwören auf den Womanizer OG und der Bestseller schlechthin bei den Männern ist derzeit der Masturbator Arcwave Ion.

An Weihnachten kommt definitiv nicht nur das Christkind.

Sinnliche Weihnachtsgeschenke mit bis zu 50% Rabatt Bei den Amorana Weihnachtsdeals profitierst du jetzt von bis zu 50 Prozent Rabatt auf die beliebtesten Sextoys, Dessous und Pflegeartikel. Viel Spass beim Entdecken! Bei den Amorana Weihnachtsdeals profitierst du jetzt von bis zu 50 Prozent Rabatt auf die beliebtesten Sextoys, Dessous und Pflegeartikel. Viel Spass beim Entdecken! Jetzt profitieren!

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos