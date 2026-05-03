Er erfand ein Erdbeben-Warnsystem und ein Anti-Heuschnupfen-Gerät. Doch berühmt wurde der deutsche Tüftler Michael Lenke mit dem meistverkauften Sextoy der Welt. Jetzt kommt die unglaubliche Geschichte des Womanizers ins Kino.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Amorana

Alles begann mit einer nüchternen Statistik. Michael Lenke (74) stolperte vor über einem Jahrzehnt über eine amerikanische Studie, die ihn fassungslos machte: Über 50 Prozent der Frauen erleben keinen Orgasmus. Wo andere Männer vielleicht nur mit den Schultern gezuckt hätten, sah der deutsche Tüftler eine Mission.

«Das war für mich als Erfinder und Entwickler sofort ein Startzeichen», blickt Lenke zurück und ist überzeugt: «Orgasmus ist ein Menschenrecht!» Und so stürzte er sich in die Materie, wälzte medizinische Fachbücher und sprach mit Gynäkologinnen und Gynäkologen.

Seine Frau war Chef-Testerin

Doch Theorie ist das eine, Praxis das andere. Hier kam die wichtigste Frau in seinem Leben ins Spiel: seine Ehefrau Brigitte. Während Michael in seiner bayerischen Werkstatt nach dem ultimativen Sextoy experimentierte, übernahm sie die Rolle der Chef-Testerin. Mit vollem Einsatz und zahlreichen Selbstversuchen half Brigitte Lenke dabei, die revolutionäre Druckwellen-Technologie des heute weltbekannten Womanizers auf den Markt zu bringen.

Womanizer Next für nur 139 statt 209.90 Franken Der Womanizer Next garantiert luxuriöses Vergnügen und begeistert mit innovativen Funktionen und der einzigartigen 3D-Pleasure-Air-Technologie. Du kannst jetzt nicht nur Geschwindigkeit und Intensität der Massage steuern, sondern auch die Tiefe der Luftwellen – drei Climax-Control-Stufen sorgen für noch nuancenreichere und erfüllendere multiple Orgasmen ohne Überreizung. Bei Amorana gibts den Womanizer Next jetzt für nur 139 statt 209.90 Franken. Der Womanizer Next garantiert luxuriöses Vergnügen und begeistert mit innovativen Funktionen und der einzigartigen 3D-Pleasure-Air-Technologie. Du kannst jetzt nicht nur Geschwindigkeit und Intensität der Massage steuern, sondern auch die Tiefe der Luftwellen – drei Climax-Control-Stufen sorgen für noch nuancenreichere und erfüllendere multiple Orgasmen ohne Überreizung. Bei Amorana gibts den Womanizer Next jetzt für nur 139 statt 209.90 Franken. Jetzt bestellen

Zwei Jahre lang wurde im Hause Lenke getüftelt, vibriert und optimiert. Mit Erfolg: Heute ist der Womanizer das begehrteste Toy der Welt, es gibt mittlerweile eine ganze Palette an verschiedenen Modellen, die alle mit einer einzigartigen Funktion punkten. Mit der patentierten Pleasure Air Technology wird die Klitoris berührungslos stimuliert. Eine Innovation, die das Lustempfinden vieler Frauen nachhaltig verändert hat.

«Ich habe das Orgasmusproblem gelöst», sagt Michael Lenke stolz. «99 Prozent der Frauen kommen mit dem Womanizer zum Höhepunkt. Das macht mich glücklich.»

Die Orgasmus-Mission erobert die Leinwand

Diese unglaubliche Geschichte – vom bayerischen Tüftlerkeller bis zum globalen Hype des Toys – landet nun ab dem 6. Mai in den Schweizer Kinos. Die französische Komödie «Pour le Plaisir» der Regisseurin Reem Kherici (43) ist frei inspiriert von der Geschichte der Lenkes.

Der Plot: Fanny und Tom sind seit 20 Jahren verheiratet und eigentlich glücklich. Dann kommt das Geheimnis ans Licht: Fanny hatte noch nie einen Orgasmus. Für Tom, von Beruf Ingenieur, wird das zur obsessiven Mission. Er will ein Toy entwickeln, welches das weibliche Vergnügen revolutioniert. Gemeinsam begibt sich das Paar auf eine emotionale, komische und ziemlich mutige Reise, die ihre Beziehung ziemlich auf den Kopf stellt.

Womanizer Duo für nur 99 statt 199.90 Franken Der Womanizer Duo ist der Klassiker des Brands und ideal für alle, die die Welt der Womanizer erst entdecken möchten. Das Toy vereint die bewährte Pleasure-Air-Technologie mit tiefen G-Punkt-Vibrationen und sorgt so für intensive Orgasmen. Perfekt für alle, die neugierig sind und Lust haben, die Dual-Stimulation einmal selbst zu erleben. Den Womanizer Duo gibts bei Amorana jetzt für nur 99 statt 199.90 Franken. Der Womanizer Duo ist der Klassiker des Brands und ideal für alle, die die Welt der Womanizer erst entdecken möchten. Das Toy vereint die bewährte Pleasure-Air-Technologie mit tiefen G-Punkt-Vibrationen und sorgt so für intensive Orgasmen. Perfekt für alle, die neugierig sind und Lust haben, die Dual-Stimulation einmal selbst zu erleben. Den Womanizer Duo gibts bei Amorana jetzt für nur 99 statt 199.90 Franken. Jetzt bestellen!

Die weibliche Lust war lange ein Tabuthema

«Pour le Plaisir» erzählt indes nicht nur von einer Erfindung: Themen des Films sind auch Kommunikation, Unsicherheiten, Tabus und die Frage, warum über weibliche Lust so lange nicht offen gesprochen wurde.

Letzteres beschäftigte auch Michael Lenke lange Zeit. «Viele Kulturen, darunter auch unsere, wollten die Sexualität und das Recht auf Lust der Frau lange unterdrücken», so der Tüftler. «Jetzt haben wir Gott sei Dank andere Zeiten, und die Freiheit greift weltweit um sich. Das ist eine sehr positive Entwicklung.»

Orgasmusgarantie für alle Womanizer bei Amorana Entdecke die neue Generation der Sextoys! Diese neue Art der Vibratoren stärkt garantiert dein Selbstbewusstsein. Wir bieten bei Amorana alle Womanizer-Toys, wie etwa den Womanizer Next Duo oder den Womanizer Premium 2 für Klitoris Stimulation oder den Womanizer Blend für doppelte Stimulation. Dank der 100-tägigen Zufriedenheitsgarantie kannst du dein Womanizer-Toy in aller Ruhe ausgiebig testen. Solltest du nicht überzeugt sein, schickst du den Artikel – auch wenn er bereits benutzt wurde – einfach zurück und Amorana erstattet dir den Kaufpreis. Um die Hygiene musst du dir keine Sorgen machen, da alle Retouren konsequent und fachgerecht entsorgt werden. Entdecke die neue Generation der Sextoys! Diese neue Art der Vibratoren stärkt garantiert dein Selbstbewusstsein. Wir bieten bei Amorana alle Womanizer-Toys, wie etwa den Womanizer Next Duo oder den Womanizer Premium 2 für Klitoris Stimulation oder den Womanizer Blend für doppelte Stimulation. Dank der 100-tägigen Zufriedenheitsgarantie kannst du dein Womanizer-Toy in aller Ruhe ausgiebig testen. Solltest du nicht überzeugt sein, schickst du den Artikel – auch wenn er bereits benutzt wurde – einfach zurück und Amorana erstattet dir den Kaufpreis. Um die Hygiene musst du dir keine Sorgen machen, da alle Retouren konsequent und fachgerecht entsorgt werden. Jetzt bestellen!