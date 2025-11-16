Welcher Womanizer ist der richtige für dich?

Womanizer hat gleich mehrere Sextoys auf den Markt gebracht, die alle auf ihre eigene Weise deine Lust auf ein neues Level heben. Diese Must-haves landen bei Amorana am häufigsten im Warenkorb und sind derzeit im Black Friday Sale erhältlich!

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Amorana

«Orgasmus ist ein Menschenrecht!» Dieses Zitat stammt vom deutschen Tüftler Michael Lenke. Vor über zehn Jahren erfand er mit dem Womanizer das meistverkaufte Sextoy der Welt. Mittlerweile gibt es eine ganze Palette von verschiedenen Modellen.

Lia (36) aus Basel schaut sich drei Bestseller genauer an. Was macht Next Duo, Liberty 2 und Next besonders, und für welche Bedürfnisse eignen sich diese Toys?

Next Duo – der Ferrari unter den Womanizern

Der neue Womanizer Next Duo ist in den Farben Violett und Pink erhältlich.

Der Next Duo ist das neuste Toy des Brands und verspricht Lust auf einem völlig neuen Level. «Ich hätte nie gedacht, dass Womanizer sich noch selbst toppen kann», schwärmt Lia. Er ist eine Kombination aus Klitoris- und G-Punkt-Stimulation – also gleich doppelte Arbeit in Sachen Lust. Womanizer hat dafür seine bekannte Luftdrucktechnologie weiterentwickelt und mit We-Vibe zusammengelegt, die ihre Vibrationen in den G-Punkt schicken. Klingt technisch, fühlt sich aber laut Lia «einfach nur unfassbar intensiv» an.

Womanizer Next Duo für nur 199 statt 219.90 Franken Erlebe mit dem Womanizer Next Duo die perfekte Vereinigung von Womanizers revolutionären 3D-Pleasure-Air- und Dynamic-Dimension-Drive-Technologien und den tiefen G-Punkt-Vibrationen von We-Vibe. Diese kraftvolle Kombination wurde entwickelt, um Orgasmen auf einem völlig neuen Level zu ermöglichen. Die beiden leistungsstarken Motoren arbeiten unabhängig oder synchron, sodass du sanfte Momente oder kraftvolle Höhepunkte ganz nach deinen Wünschen erleben kannst. Mit 14 Intensitätsstufen für Pleasure Air, 14 Vibrationsstufen und zehn Vibrationsmustern bietet dir der Womanizer Next Duo unendliche Variationsmöglichkeiten für ein einzigartiges Erlebnis. Im Black Friday Sale gibts das Toy jetzt für nur 199 statt 219.90 Franken.

Womanizer hat die Technologie so angepasst, dass nicht nur die äussere Spitze der Klitoris stimuliert wird. Beim Next Duo werden auch die inneren Schenkel der Klitoris miteinbezogen. «Es fühlt sich an, als würde sich etwas in mir mitbewegen», beschreibt Lia das Erlebnis. «Nicht nur punktuell, sondern im ganzen Körper. Das macht das Gefühl viel tiefer, irgendwie umfassender.»

Zwei Motoren, 14 Intensitätsstufen, zehn Vibrationsmuster. Das klingt schnell nach zu viel Technik für etwas so Sinnliches. «Aber es war wie ein Zusammenspiel, als würde das Toy genau wissen, wann es mehr geben muss und wann weniger», sagt Lia. Was sie besonders beeindruckt hat, war das Nachgefühl. «Ich hatte zwanzig Minuten nach dem Orgasmus noch ein Kribbeln in den Beinen. So ein richtiges Nachzittern, das einfach nicht aufhörte.»

Lia empfiehlt das Toy allen Frauen, die bereits Erfahrungen mit Womanizern haben. «Ich dachte, ich wüsste, wie sich ein Orgasmus anfühlt. Aber der hier war irgendwie anders. Natürlicher, intensiver und irgendwie einfach unbeschreiblich», schwärmt sie. «Das Upgrade lohnt sich, ihr werdet es mir danken.»

Liberty – der kleine Begleiter für unterwegs

Der Womanizer Liberty 2 ist der ultimative Reisebegleiter.

Der Womanizer Liberty 2 ist die kompakte Variante unter den Womanizern. Er wurde speziell für Frauen entwickelt, die auch auf Reisen oder unterwegs nicht auf ihre Lustmomente verzichten wollen. «Mit diesem Toy habe ich eine ganz spezielle Verbindung, da es der allererste Womanizer war, den ich mir gekauft habe», sagt Lia.

«Egal, ob beim Weekendtrip oder in den Sommerferien am Meer, den Liberty 2 packe ich immer als Erstes in meinen Koffer», verrät Lia. «Das Toy ist perfekt für spontane Lustmomente oder um den Ferienalltag ein wenig prickelnder zu gestalten.»

Womanizer Liberty 2 für nur 69 statt 99.90 Franken Der Liberty 2 ist der ultimative Reisebegleiter, der die Pleasure-Air-Technologie von Womanizer in einer kompakten Grösse anbietet, die es den Benutzerinnen ermöglicht, ihr Vergnügen überallhin mitzunehmen. Dieses diskrete Toy ist mit acht aufregenden und verbesserten Intensitätsstufen vollgepackt mit Power. Der Liberty 2 wird mit einem hygienischen Etui und einem sicheren Reiseschloss geliefert und ist somit der perfekte Begleiter für unterwegs. Im Black Friday Sale gibts das Toy jetzt für nur 69 statt 99.90 Franken

Trotz seiner handlichen Grösse bietet er die volle Pleasure-Air-Technologie und verfügt über sechs Intensitätsstufen, die von sanft bis kräftig reichen. Dank seinem diskreten Design und dem mitgelieferten Magnetdeckel lässt sich der Liberty 2 ganz einfach verstauen und mitnehmen, ohne aufzufallen.

Next – das Toy, mit dem du am längsten kannst

Der Womanizer Next sorgt für noch erfüllendere multiple Orgasmen.

Beim Womanizer Next pulsiert die 3D-Pleasure-Air-Technologie – durch eine Veränderung des Motors – langsamer, mit nur drei Impulsen pro Sekunde. Die langsamere Impulsrate ermöglicht eine kontrolliertere Druckveränderung. Das heisst, man kann die Art der Stimulation an eigene Körperreaktionen und Vorlieben anpassen. «Normalerweise komme ich immer sehr schnell, wenn ein Womanizer-Toy bei mir Hand anlegt», sagt Lia mit einem breiten Grinsen im Gesicht. «Die verschiedenen Vibrationsstufen und die neue Climax-Control-Funktion haben mich jedoch in andere Sphären katapultiert.»

Je höher man diese Stufe einstellt, desto intensiver wird das Empfinden. «Das Toy ist perfekt für alle, die ihre Lust schrittweise aufbauen und in einem natürlichen, kontrollierten Höhepunkt münden lassen möchten», sagt Lia und fügt an: «Das Toy ist auch leiser als alle anderen, die ich bisher ausprobiert habe.» Das liegt an der Subwoofer-Lautsprecher-Technologie, und der Next ist tatsächlich der leiseste im Womanizer-Portfolio.

Womanizer Next für nur 155 statt 209.90 Franken Der Womanizer Next garantiert luxuriöses Vergnügen und begeistert mit innovativen Funktionen und der einzigartigen 3D-Pleasure-Air-Technologie. Du kannst jetzt nicht nur Geschwindigkeit und Intensität der Massage steuern, sondern auch die Tiefe der Luftwellen – drei Climax-Control-Stufen sorgen für noch nuancenreichere und erfüllendere multiple Orgasmen ohne Überreizung. Im Black Friday Sale gibts das Toy jetzt für nur 155 statt 209.90 Franken.

Finde dein perfektes Toy

Egal, für welches Modell du dich entscheidest: Mit einem Womanizer holst du dir nicht nur ein hochwertiges Sextoy in die Schlafzimmerschublade, sondern auch ein Erlebnis, das deine Lust auf eine neue Ebene bringt.

Wenn du keine Ahnung hast, wo du anfangen sollst – mit dem Womanizer Toy Finder entdeckst du mit nur ein paar Klicks das Toy, das wirklich zu dir (und deiner Lust) passt. Und das Beste: Alle Womanizer sind derzeit bei Amorana im Black Friday Sale erhältlich!