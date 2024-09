Kurz zusammengefasst Amorana bringt zwei neue erotische Adventskalender heraus

Christoph Schobert, Product Director bei der Lovehoney Group, stellt mit seinem Team die Adventskalender von Amorana zusammen. Foto: ZVG

Es ist noch lange hin bis Weihnachten, bei Amorana wird jedoch bereits fleissig daran gearbeitet, dass die Adventszeit so richtig heiss wird. Zwei brandneue Adventskalender versprechen 24 Türchen voller Lust. Hinter diesen aufregenden Überraschungen steckt Christoph Schobert, Product Director bei der Lovehoney Group, zu der Amorana gehört. «Mein Team und ich orientieren uns bei der Auswahl der Sextoys stark am Wettbewerb und suchen nach kreativen Ideen aus anderen Bereichen. Wir integrieren Bestseller wie den Womanizer und Produkte, die für Erstkäufer ansprechend sind, und achten darauf, dass die Kalender eine ausgewogene Mischung aus Highlights und nützlichen Alltagsartikeln wie Gleitgel oder Massageöl bietet.»

Auch sollen die Kalender Anreize geben, mal was Neues im Bett auszuprobieren. «Fesselspiele oder Analtoys beispielsweise reizen viele Menschen, und doch haben viele noch Hemmungen, sich an diese Themen ranzuwagen», sagt Schobert. «Die Adventskalender bieten eine hervorragende Gelegenheit, sich spielerisch und unverbindlich an neue Bereiche heranzuwagen. So können Pärchen ihre Neugier befriedigen und neue Erfahrungen sammeln, ohne gleich eine grosse Investition tätigen zu müssen.»

Ihr seid noch neu in der Welt der Sextoys und möchtet die Vielfalt gemeinsamer Lust entdecken? Dann ist der berühmt-berüchtigte Amorana Adventskalender Premium genau das Richtige für euch. Ob während der Adventszeit oder das ganze Jahr über für euer gemeinsames Vergnügen – zusammen erkundet ihr viele aufregende Überraschungen im Wert von 649 Franken. Mit hochwertigen Toys von Marken wie Womanizer und We-Vibe, Bondage- und Pflegeprodukten hält jede Box einen neuen Kick für eure Beziehung bereit.

Neu erscheinen dieses Jahr nur zwei statt wie üblich drei Adventskalender. «Durch umfangreiche Recherche haben wir festgestellt, dass der bisher günstigere Kalender mehr Produkte benötigt hätte, um sich von den anderen abzugrenzen, was bei drei Kalendern schwierig ist», sagt Schobert. «Daher haben wir uns entschieden, nur zwei Kalender zu produzieren, um eine höhere Produktqualität und Vielfalt zu bieten.»

So viel Sex steckt in den Türchen

Das Premium-Modell ist perfekt für spannende Entdeckungen. «Allein wegen dem Womanizer Liberty lohnt sich der Kalender, zudem enthält er den Paarvibrator We-Vibe Sync Lite, ein Toy, welches sich per App steuern lässt», sagt Schobert. «Weiter enthält der Kalender hochqualitative Bondage-Artikel und spannende Gadgets wie Penisring, Prostata-Massage-Stimulator und diversen Vibratoren.»

Die Deluxe-Version bringt dein Sexleben aufs nächste Level. «Das Highlight dieses Kalenders ist der Womanizer Premium und auch hier können sich Paare auf den We-Vibe Sinc 2 freuen, das bestverkaufte Toy dieses Brands», sagt Schobert. «Dieser Kalender enthält alles, was es braucht, um sich im Bett so richtig austoben zu können und Neues auszuprobieren.»

Ihr kennt euch bereits mit Sextoys aus, habt hohe Ansprüche an euer Sexleben und wünscht euch noch mehr erotische Verwöhnmomente der Extraklasse? Dann ist er genau das Richtige für euch – der berühmt-berüchtigte Amorana Adventskalender Deluxe, der für das Beste vom Besten steht. Ob während der Adventszeit oder für euer gemeinsames Vergnügen das ganze Jahr über, zusammen entdeckt ihr viele einzelne Überraschungen im Wert von 999 Franken. Mit hochwertigen Toys von Marken wie Womanizer, We-Vibe und Arcwave sowie verführerischer Lingerie, Bondage- oder Pflegeprodukten hält jede Box einen neuen Kick für eure Beziehung bereit.

Das Feuer im Bett neu entfachen

Erotische Weihnachtsgeschenke liegen im Trend. Herr und Frau Schweizer legen sich gegenseitig immer öfter Sextoys und Dessous unter den Christbaum, um ihr Liebesleben aufzufrischen. «Wir schaffen mit den Adventskalendern schöne und erotische Momente, was mich persönlich am meisten freut», sagt Schobert. «85 Prozent der Kundinnen und Kunden nutzen den Adventskalender tatsächlich als echten Adventskalender und öffnen täglich ein Türchen. Paare freuen sich darauf, etwas Neues auszuprobieren und reden schon am Morgen darüber, was sich am Abend wohl hinter dem Türchen versteckt.»

Sexspielzeug kann jede Beziehung zu neuem Leben erwecken. Oft helfen kleine – und vielleicht auch vibrierende – Dinge, um das Feuer neu zu entfachen. «Der Reiz liegt bei so einem Kalender in der Überraschung», sagt Sexologin Caroline Fux. «Man öffnet das Türchen und fragt sich dann: «Hm. Was machen wir nun damit? Schön finde ich, wenn man offen bleibt und auch mal etwas probiert, das man vielleicht noch nicht kennt.»

Die beiden Amorana Adventskalender enthalten je ein Modell des Womanizers. Bei Amorana gibt es zusätzlich 50 Prozent Rabatt auf den Womanizer DUO. Er erregt Klitoris und G-Punkt gleichzeitig. Das Komplettpaket in Sachen Selbstbefriedigung hat 10 Vibrationsmodi, ist wasserfest und katapultiert dich in den siebten Himmel.

