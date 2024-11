Foto: Getty Images

Toys für Pärchen

Adventskalender

Süsser die Glocken nie klingen! Erotische Weihnachtsgeschenke liegen im Trend. Herr und Frau Schweizer legen sich gegenseitig immer öfter Sextoys und Dessous unter den Christbaum, um ihr Liebesleben aufzufrischen. Mit den Adventskalendern von Amorana erhält ihr 24 Überraschungen in Form von Sextoys, Accessoires und Dessous. Der Reiz liegt bei so einem Kalender in der Überraschung. Paare können auch mal etwas ausprobieren, was sie vielleicht noch nicht kennen – oder sich bisher nicht getraut haben, ins Liebesleben zu integrieren. Das gibt dem Sex einen neuen, spielerischen Charakter. Die Adventskalender eignen sich auch für solche, die wenig oder keine Erfahrungen mit Toys haben, um in eine Welt der Abenteuer einzutauchen.

We-Vibe Jive 2

Dieses Toy aus Kanada dürfte mittlerweile vielen Liebespärchen bekannt sein. Das tragbare Vibro-Ei We-Vibe Jive 2 stimuliert den G-Punkt und die Klitoris gleichzeitig und macht auch den Männern Spass. Die profitieren von einem engen Gefühl und zusätzlichen Vibrationen. Egal, ob du zu Hause entspannst oder dich draussen in der Öffentlichkeit befindest, überlasse deiner besseren Hälfte die Kontrolle über die Fernbedienung oder die We-Vibe App und freue dich auf überraschend prickelnde Momente. Der Jive 2 bietet eine zweifache Stimulation: starke Vibrationen, die sowohl den G-Punkt als auch über den äusseren Arm die Klitoris stimulieren, um ein umfassendes Vergnügen zu garantieren.

Toys für Frauen

Rose

Vor einem Jahr ging dieses Toy bei TikTok durch die Decke. Frauen auf der ganzen Welt lobten es in den Himmel und konnten nicht genug davon kriegen. Kein Wunder, der Name Rose macht dem Design alle Ehre. Dieser Klitoris-Stimulator mit Pleasure Air Technologie lässt dich im Handumdrehen auf Wolke Sieben schweben. Du kannst zwischen zehn intensiven Modis auswählen und dich verwöhnen lassen.

Womanizer Next

Von aussen sieht der Womanizer Next seinen Vorgängern sehr ähnlich, aber die neue Technologie im Inneren sorgt für eine intensivere und individuelle Stimulation. «Wenn man es mit Musik vergleicht, würde ich sagen, dass die ursprüngliche Pleasure Air Technologie einzelne Noten spielen kann, während die neue 3D Pleasure Air Technologie eine ganze Symphonie aufführen kann», erklärt Tobias Zegenhagen, Chief Product Officer bei Womanizer. Das klingt vielversprechend! Laut Herstellern pulsiert die 3D Pleasure Air Technologie – durch eine Veränderung des Motors – langsamer, mit nur 3 Impulsen pro Sekunde. Die langsamere Impulsrate ermöglicht eine kontrolliertere Druckänderung. Das heisst, man kann die Art der Stimulation an eigene Körperreaktionen und Vorlieben anpassen.

Toys für Männer

Arcwave Ion

Dieser Masturbator verspricht Männern ein Gefühl wie beim weiblichen Orgasmus. Der Arcwave Ion setzt auf die Stimulierung des Frenulums mittels Luftwellen – also des Bändchens, das Vorhaut mit Eichel verbindet. Bezüglich Sensibilität soll es vergleichbar mit der Klitoris sein. Fokus auf den F-Punkt des Mannes = Gefühl wie bei einem weiblichen Orgasmus, so die Gleichung des Herstellers.

Blowmotion

Der Masturbator von Blowmotion ist das passende Spielzeug, um die Lust auf ein neues Level zu bringen. Der gerippte Kanal kennt drei Saugfunktionen und vier starke Vibrationsmodi, die für echte Empfindungen sorgen. Mit 12,5 cm geht es in die Tiefe, die die Eichel komplett umgibt und einen zu herrlichen Orgasmen bringt. Dieses Toy kann man alleine oder gemeinsam mit seinem Partner verwenden, um neuen Pep ins Sexleben zu bringen. Blowmotion kreiert Masturbatoren für Männer, die noch mehr Lust auf was Besonderes haben. Mithilfe eines Gleitmittels auf Wasserbasis wird das Erlebnis noch realistischer.

Nice to have

Dessous

Nicht nur Toys beflügeln das Liebesleben. Wie wäre es, wenn du deinen Schatz zur Abwechslung mit heissen Dessous wie das Coursagen-Set Treasure Me verführst und so seine oder ihre Fantasie beflügelst? Auch wenn du im Alltag ein Fan von praktischer Wäsche bist, gehört etwas Erotisches zum Anziehen definitiv in deine Kommode.

Fesselspiele

Du willst mit deinem Herzblatt neue Dinge im Bett ausprobieren und weisst nicht genau, wo du anfangen sollst? Die Bondage-Boutique-Box ist definitiv ein Must-have für alle Paare, die offen für Neues sind und sich überraschen lassen wollen. Mit diesem Set könnt ihr euren Fantasien von Macht- und Fesselspielen freien Lauf lassen. Das Bettfesselsystem für unter der Matratze sorgt für einen guten Halt und einmal mit den Hand- und Fussfesseln fixiert, ist euch euere Partnerin oder euer Partner ausgeliefert. Erhöht den Spannungsfaktor mit der angenehm zu tragenden Augenbinde und übt Dominanz aus durch den Mundknebel. Erlaubt ist, was beiden gefällt – darum vereinbart ein Safeword und nutzt notfalls die Schnellöffnung der Fesseln.

Gleitgel

Während des Sex oder der Masturbation kann die Verwendung eines Gleitmittels dazu beitragen, dass du entspannter bist und besser loslassen kannst. Das wasserbasierte Gleitgel LS Essential ist für dich geeignet, wenn du nicht nur eine gute Gleitfähigkeit erleben willst, sondern dein Gleitgel auch zusammen mit Kondomen verwenden möchtest. Ausserdem gewährleistet das Gel die Balance des Feuchtigkeitshaushalts deiner Haut.

