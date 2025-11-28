Wenn der Black Friday eines bringt, dann Schnäppchen – und das gilt auch fürs Schlafzimmer! Wir zeigen dir zehn Toys und Gadgets, die für bessere Orgasmen und noch mehr Spass im Bett sorgen.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Amorana

Sexspielzeug kann jede noch so eingerostete Beziehung zu neuem Leben erwecken. Wenn es im Bett langweilig und eintönig ist, helfen oft kleine – und vielleicht auch vibrierende – Dinge, um das Feuer wieder zu entfachen. Doch welches Spielzeug ist das richtige? Lulu Love, Liebesexpertin bei Amorana, verrät ihre Lieblings-Toys und sagt dir, welche in deiner Sammlung nicht fehlen dürfen.

Übrigens: Auf alle hier aufgelisteten Gadgets gibt es bei Amorana bis zu 70 Prozent Rabatt im Black Friday Sale!

Adventskalender

Süsser die Glocken nie klingen! Bist du noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk für deinen Schatz? Mit den Adventskalendern von Amorana erhält deine Liebste oder dein Liebster 24 Überraschungen in Form von Sextoys, Accessoires und Dessous. «Der Reiz liegt bei so einem Kalender in der Überraschung», sagt Lulu Love. «Paare können auch mal etwas ausprobieren, was man vielleicht noch nicht kennt.» Das gibt dem Sex einen neuen, spielerischen Charakter. «Die Adventskalender eignen sich auch für solche, die wenig oder keine Erfahrungen mit Toys haben, um in eine Welt der Abenteuer einzutauchen.»

Adventskalender Premium für nur 159.90 statt 199 Franken Ihr seid noch neu in der Welt der Sextoys und möchtet die Vielfalt gemeinsamer Lust entdecken? Mit dem Adventskalender Premium erkundet ihr viele aufregende Überraschungen im Wert von 649 Franken. Mit hochwertigen Toys von Marken wie Womanizer und We-Vibe, Bondage- und Pflegeprodukten hält jede Box einen neuen Kick für eure Beziehung bereit. Lasst euch von der Vielfalt inspirieren und begebt euch gemeinsam auf eine erotische Entdeckungsreise. Bei Amorana gibts den Premium jetzt im Black Friday Sale für nur 159.90 statt 199 Franken. Ihr seid noch neu in der Welt der Sextoys und möchtet die Vielfalt gemeinsamer Lust entdecken? Mit dem Adventskalender Premium erkundet ihr viele aufregende Überraschungen im Wert von 649 Franken. Mit hochwertigen Toys von Marken wie Womanizer und We-Vibe, Bondage- und Pflegeprodukten hält jede Box einen neuen Kick für eure Beziehung bereit. Lasst euch von der Vielfalt inspirieren und begebt euch gemeinsam auf eine erotische Entdeckungsreise. Bei Amorana gibts den Premium jetzt im Black Friday Sale für nur 159.90 statt 199 Franken. Jetzt profitieren!

Womanizer Next Duo

Der Next Duo ist das neuste Toy von Womanizer und verspricht Lust auf einem völlig neuen Level. «Ich hätte nie gedacht, dass Womanizer sich noch selbst toppen kann», schwärmt Testerin Lia. Er ist eine Kombination aus Klitoris- und G-Punkt-Stimulation – also gleich doppelte Arbeit in Sachen Lust. Womanizer hat dafür seine bekannte Luftdrucktechnologie weiterentwickelt und mit We-Vibe zusammengelegt, das seine Vibrationen in den G-Punkt schickt. Klingt technisch, fühlt sich aber laut Lia «einfach nur unfassbar intensiv» an. «Der Next Duo ist ein Must-have für alle Frauen, die Fans des Brands sind und ihre Lust auf ein neues Level heben wollen», ergänzt Lulu Love.

We-Vibe

Dieses Toy aus Kanada dürfte mittlerweile vielen Liebespärchen bekannt sein. Das tragbare Vibro-Ei We-Vibe Jive Lite stimuliert den G-Punkt und die Klitoris gleichzeitig und macht auch den Männern Spass. Die profitieren von einem engen Gefühl und zusätzlichen Vibrationen. Egal, ob du zu Hause entspannst oder dich draussen in der Öffentlichkeit befindest, überlasse deiner besseren Hälfte die Kontrolle über die Fernbedienung oder die We-Vibe App und freue dich auf überraschend prickelnde Momente. Der Jive Lite bietet eine zweifache Stimulation über starke Vibrationen, die sowohl den G-Punkt als auch die Klitoris stimulieren, um ein umfassendes Vergnügen zu garantieren.

Masturbator Blowmotion

Der Masturbator von Blowmotion ist das passende Spielzeug, um die Lust auf ein neues Level zu bringen. Der gerippte Kanal kennt drei Saugfunktionen und vier starke Vibrationsmodi, die für echte Empfindungen sorgen. Mit 12,5 Zentimeter geht es in die Tiefe, die die Eichel komplett umgibt und einen zu herrlichen Orgasmen bringt. Dieses Toy kann man alleine oder gemeinsam mit seinem Partner verwenden, um neuen Pep ins Sexleben zu bringen. Blowmotion kreiert Masturbatoren für Männer, die noch mehr Lust auf was Besonderes haben. Mithilfe eines Gleitmittels auf Wasserbasis wird das Erlebnis noch realistischer.

Womanizer Next für nur 155 statt 209.90 Franken Der Womanizer Next garantiert luxuriöses Vergnügen und begeistert mit innovativen Funktionen und der einzigartigen 3D-Pleasure-Air-Technologie. Du kannst jetzt nicht nur Geschwindigkeit und Intensität der Massage steuern, sondern auch die Tiefe der Luftwellen – drei Climax-Control-Stufen sorgen für noch nuancenreichere und erfüllendere multiple Orgasmen ohne Überreizung. Bei Amorana gibts den Womanizer Next jetzt im Black Friday Sale für nur 155 statt 199 Franken. Der Womanizer Next garantiert luxuriöses Vergnügen und begeistert mit innovativen Funktionen und der einzigartigen 3D-Pleasure-Air-Technologie. Du kannst jetzt nicht nur Geschwindigkeit und Intensität der Massage steuern, sondern auch die Tiefe der Luftwellen – drei Climax-Control-Stufen sorgen für noch nuancenreichere und erfüllendere multiple Orgasmen ohne Überreizung. Bei Amorana gibts den Womanizer Next jetzt im Black Friday Sale für nur 155 statt 199 Franken. Jetzt profitieren!

Fesselspiele

Du willst mit deinem Herzblatt neue Dinge im Bett ausprobieren und weisst nicht genau, wo du anfangen sollst? Das Kinky Fessel-Set von Lovehoney ist definitiv ein Must-have für alle Paare, die offen für Neues sind und sich überraschen lassen wollen. Mit diesem Set könnt ihr euren Fantasien von Macht- und Fesselspielen freien Lauf lassen. Das unter der Matratze befestigte Bettfesselsystem sorgt für einen guten Halt und, einmal mit den Hand- und Fussfesseln fixiert, ist euch euere Partnerin oder euer Partner ausgeliefert. Erhöht den Spannungsfaktor mit der angenehm zu tragenden Augenbinde und übt Dominanz aus durch den Mundknebel. Erlaubt ist, was beiden gefällt – darum vereinbart ein Safeword und nutzt notfalls die Schnellöffnung der Fesseln.

Vibrator Rose

Dieses Toy ging bereits bei Tiktok durch die Decke. Frauen auf der ganzen Welt lobten es in den Himmel und konnten nicht genug davon kriegen. Kein Wunder, der Name Rose macht dem Design alle Ehre. Dieser Klitoris-Stimulator mit Pleasure-Air-Technologie lässt dich im Handumdrehen auf Wolke sieben schweben. Du kannst zwischen zehn intensiven Modi auswählen und dich verwöhnen lassen.

Penispumpe

Einen grösseren Penisumfang und mehr sexuelle Leistungsfähigkeit ermöglichen Penispumpen wie die Tracey Cox Edge. «Das Pumpen vergrössert die Blutgefässe des Schwellkörpers, so kann mehr Blut durch den Penis fliessen», erklärt Lulu Love. «Dies führt zu einer Erektion, die sich sehen lassen kann», sagt die Bloggerin mit einem Augenzwinkern. Was muss Mann beachten? Täglich maximal 15 Minuten Training reicht vollkommen aus. «Das regelmässige Trainieren erweitert die Blutgefässe nicht nur temporär, sondern auch langfristig. Wie ein Muskelaufbau-Training im Fitnessstudio.» Eine solche Pumpe kann – kurz vor dem Sex angewendet – der Erektion auf die Sprünge helfen.

Womanizer Duo für nur 89 statt 199.90 Franken Der Womanizer DUO ist der Klassiker des Brands und ideal für alle, die die Welt der Womanizer erst entdecken möchten. Das Toy vereint die bewährte Pleasure-Air-Technologie mit tiefen G-Punkt-Vibrationen und sorgt so für intensive Orgasmen. Perfekt für alle, die neugierig sind und Lust haben, die Dual-Stimulation einmal selbst zu erleben. Bei Amorana gibts den Womanizer Duo jetzt im Black Friday Sale für nur 89 statt 199.90 Franken. Der Womanizer DUO ist der Klassiker des Brands und ideal für alle, die die Welt der Womanizer erst entdecken möchten. Das Toy vereint die bewährte Pleasure-Air-Technologie mit tiefen G-Punkt-Vibrationen und sorgt so für intensive Orgasmen. Perfekt für alle, die neugierig sind und Lust haben, die Dual-Stimulation einmal selbst zu erleben. Bei Amorana gibts den Womanizer Duo jetzt im Black Friday Sale für nur 89 statt 199.90 Franken. Jetzt profitieren!

Dildo-Vibrator

«Jede Toy-Sammlung sollte einen klassischen Vibrator wie den hier von Lovehoney enthalten», sagt Lulu Love. Die realistischen Details wie Aderung, geschwungener Schaft und schmale Spitze versprechen befriedigende innere Stimulation mit dem zusätzlichen Vorteil mehrstufiger Vibration. «Die realistische Optik sowie die perfekte Länge und der optimale Umfang sorgen für ein echtes Vollgefühl», schwärmt Lulu Love. Diesen klassische Dildo-Vibrator gibt es jetzt bei Amorana mit 70 Prozent Rabatt im Black Friday Sale für nur 7.45 statt 24.90 Franken.

Analset

Ob alleine oder gemeinsam mit einem Partner, dieses sechsteilige Bumper Booty Anal Set hebt deine analen Spiele auf ein neues Level. Die Auswahl an Toys zur inneren Stimulation besteht aus Spielzeugen wie Plugs, Analketten sowie einem kleinen Minivibrator, der dich mit seiner starken Power bis zu einem intensiven Höhepunkt begleitet. «Dieses Set eignet sich bestens für alle, die schon mal Butt Plugs ausprobieren wollten, aber nicht so richtig wissen, wie in dieses Thema einsteigen», sagt Lulu Love.

Dessous

Nicht nur Toys beflügeln das Liebesleben. Wie wäre es, wenn du deinen Schatz zur Abwechslung mit heissen Dessous wie das Parisienne Dessous Set verführst und so seine oder ihre Fantasie beflügelst? «Auch wenn du im Alltag ein Fan von praktischer Wäsche bist, gehört etwas Erotisches zum Anziehen definitiv in deine Kommode», rät Lulu Love. «Bei Amorana haben wir wunderschöne und sexy Spitzenunterwäsche im Angebot, die Mann oder Frau definitiv einheizen.»