Bald beginnt die Vorweihnachtszeit und die Suche nach dem passenden Geschenk. Adventskalender mit Schoggi? Langweilig! Die Adventskalender von Amorana sind gefüllt mit Lust und Erotik. Doch halten Sie auch, was sie versprechen? Ben und Maria haben die Antwort.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Amorana

Wer das Liebesleben in den kalten Wintertagen mit viel Feuer auf Hochtouren bringen will, für den hat Amorana zwei neue Adventskalender parat – in den Varianten Premium und Deluxe. Beide bieten eine Mischung aus aufregenden und qualitativ hochwertigen Spielzeugen sowie Accessoires. Der Inhalt ist komplett neu überarbeitet und beinhaltet vielfältige und handgepickte Produkte von Amorana. Sie eignen sich bestens für Singles, die sich etwas gönnen wollen oder für Paare, die mal etwas neues im Schlafzimmer ausprobieren möchten. Wie Ben und Maria aus Winterthur.

«Für uns als Paar, das bereits einige Erotikkalender dieser Art ausprobiert hat, war die Vielfalt und Qualität der Produkte eine sehr positive Überraschung», sagt Ben. «Die Verarbeitung der Spielzeuge war durchweg hochwertig und wir hatten das Gefühl, dass Amorana grossen Wert auf langlebige Produkte legt.» Die Highlights der 24 Türchen sind für Maria ganz klar der Womanizer Liberty 2 und der We-Vibe Sync Lite. «Diese Toys stehen qualitativ wirklich über den anderen im Kalender enthaltenen Spielzeugen», schwärmt die 32-Jährige.

Adventskalender Premium für nur 135.90 statt 199 Franken Ihr seid noch neu in der Welt der Sextoys und möchtet die Vielfalt gemeinsamer Lust entdecken? Mit dem Amorana Adventskalender Premium erkundet ihr viele aufregende Überraschungen im Wert von 649 Franken. Mit hochwertigen Toys von Marken wie Womanizer und We-Vibe, Bondage- und Pflegeprodukten. Wer bis zum 10. November 2024 um 23.59 Uhr bestellt, profitiert mit dem Code Blick15 von zusätzlichen 15 Prozent zum Early-Bird-Rabatt von 20 Prozent Rabatt. Du erhältst den Adventskalender Premium für nur 135.90 statt 199 Franken. Nicht kumulierbar, kein Barwert. Ihr seid noch neu in der Welt der Sextoys und möchtet die Vielfalt gemeinsamer Lust entdecken? Mit dem Amorana Adventskalender Premium erkundet ihr viele aufregende Überraschungen im Wert von 649 Franken. Mit hochwertigen Toys von Marken wie Womanizer und We-Vibe, Bondage- und Pflegeprodukten. Wer bis zum 10. November 2024 um 23.59 Uhr bestellt, profitiert mit dem Code Blick15 von zusätzlichen 15 Prozent zum Early-Bird-Rabatt von 20 Prozent Rabatt. Du erhältst den Adventskalender Premium für nur 135.90 statt 199 Franken. Nicht kumulierbar, kein Barwert. Jetzt profitieren!

Von kleinen Spielzeugen bis hin zu Accessoires

Der Premium enthält eine umfassende Auswahl an Produkten, die sowohl für Anfänger als auch für Paare, die schon etwas Erfahrung mit solchen Sets haben, gut geeignet sind. Er enthält 24 Überraschungen, von kleinen Spielzeugen bis hin zu Accessoires, die zum Entdecken einladen. «Wir fanden es toll, dass der Kalender nicht nur auf Spielzeuge für den eigentlichen Akt ausgerichtet war, sondern auch Produkte für die Entspannung danach enthielt», sagt der 34-Jährige. «Das Massage-Öl und der Massagestab halfen uns dabei, nach intensiven Momenten wieder zur Ruhe zu kommen.»

Ein weiteres Highlight war für das Paar das Memory-Spiel, bei dem verschiedene Positionen vorgestellt wurden. «Dies war nicht nur unterhaltsam, sondern inspirierte uns auch dazu, einige der Positionen später auszuprobieren», sagt Maria. «Wir sind seit vier Jahren ein Paar und ehrlich gesagt war unser Sexleben in letzter Zeit etwas eingeschlafen», gesteht die Zürcherin. «Dank des Adventskalenders haben wir wieder Lust auf uns – und heisseren Sex.»

Adventskalender Deluxe für nur 253.20 statt 349.90 Franken Ihr kennt euch bereits mit Sextoys aus, habt hohe Ansprüche an euer Sexleben und wünscht euch noch mehr erotische Verwöhnmomente der Extraklasse? Mit dem Amorana Adventskalender Deluxe entdeckt ihr viele Überraschungen im Wert von 999 Franken. Mit hochwertigen Toys von Marken wie Womanizer, We-Vibe und Arcwave sowie verführerischer Lingerie, Bondage- oder Pflegeprodukten. Wer bis zum 10. November 2024 um 23.59 Uhr bestellt, profitiert mit dem Code Blick15 von zusätzlichen 15 Prozent zum Early-Bird-Rabatt von 20 Prozent Rabatt. Du erhältst den Adventskalender Premium für nur nur 253.20 statt 349.90 Franken. Nicht kumulierbar, kein Barwert. Ihr kennt euch bereits mit Sextoys aus, habt hohe Ansprüche an euer Sexleben und wünscht euch noch mehr erotische Verwöhnmomente der Extraklasse? Mit dem Amorana Adventskalender Deluxe entdeckt ihr viele Überraschungen im Wert von 999 Franken. Mit hochwertigen Toys von Marken wie Womanizer, We-Vibe und Arcwave sowie verführerischer Lingerie, Bondage- oder Pflegeprodukten. Wer bis zum 10. November 2024 um 23.59 Uhr bestellt, profitiert mit dem Code Blick15 von zusätzlichen 15 Prozent zum Early-Bird-Rabatt von 20 Prozent Rabatt. Du erhältst den Adventskalender Premium für nur nur 253.20 statt 349.90 Franken. Nicht kumulierbar, kein Barwert. Jetzt profitieren!

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Womanizer darf natürlich nicht fehlen

Und würden Ben und Maria den Adventskalender weiterempfehlen? «Der Kauf lohnt sich auf jeden Fall, vor allem wenn man ihn wie jetzt zu einem reduzierten Preis ergattern kann», sagt Ben. «Im Vergleich zu den Vorjahren haben wir viele neue Spielzeuge entdeckt, die bisher in den Kalendern nicht enthalten waren, was das Erlebnis spannend und frisch gemacht hat», ergänzt Maria. «Für Paare, die Lust haben, ihre gemeinsame Zeit mit neuen Ideen und hochwertigen Produkten zu bereichern, ist dieser Adventskalender eine sehr gute Wahl.»

Und wenn auch du dein Liebesleben in den kalten Wintertagen mit viel Feuer auf Hochtouren bringen willst – die Adventskalender gibt es in den beiden Varianten Premium und Deluxe. Beide Modelle enthalten ein Modell des Womanizers unter einem Türchen versteckt. Wer bis zum 10. November 2024 um 23.59 Uhr zuschlägt, profitiert von 20 Prozent Early Bird Rabatt und mit dem Code Blick15 von zusätzlich 15 Prozent Rabatt.

Profitiere bei Amorana von einem Gratis-Toy Ab einem Warenkorbwert von 150 Franken schenkt dir Amorana ein Gratis-Toy. Und für jede weitere 50 Franken erhältst du ein zusätzliches Toy – aufs Haus! Das gilt auch für den Kauf der Adventskalender. Beim Premium erhältst du eines, beim Deluxe gleich zwei Toys geschenkt. So kommst du schon vor dem ersten Türchen in Weihnachtsstimmung! Ab einem Warenkorbwert von 150 Franken schenkt dir Amorana ein Gratis-Toy. Und für jede weitere 50 Franken erhältst du ein zusätzliches Toy – aufs Haus! Das gilt auch für den Kauf der Adventskalender. Beim Premium erhältst du eines, beim Deluxe gleich zwei Toys geschenkt. So kommst du schon vor dem ersten Türchen in Weihnachtsstimmung! Jetzt profitieren!