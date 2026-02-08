Die heissesten Date-Tipps für den Valentinstag

Der Valentinstag ist der romantischste Tag des Jahres. Aber wer sagt denn, dass Romantik nicht auch ein bisschen unanständig sein darf? Überrasche deinen Schatz mit heissen Dessous, aphrodisierender Schoggi und Toys, die man besser nicht im Wohnzimmer rumliegen lässt.

Der Countdown läuft, und der Valentinstag rückt mit grossen Schritten näher. Wie wäre es statt Blumen oder Pralinés mit einem Hauch Erotik zum Tag der Verliebten am 14. Februar? Lass dich von Amoranas Lustwelten inspirieren und profitiere von bis zu 70 Prozent Liebes-Rabatt. Wir haben die schönsten und aufregendsten Dates für dich zusammengestellt.

Romantischer und intimer als im eigenen Zuhause kann die Liebe wohl nirgends zelebriert werden. Duftkerzen, romantische Musik, ein guter Tropfen Wein. Mit dem richtigen Ambiente kommt die Lust wie von selbst. Was gibt es im Winter Schöneres als ein Schaumbad bei Kerzenlicht und danach eine Massage? Wer für diese sinnliche Atmosphäre noch nicht gut genug ausgerüstet ist: Bei Amorana gibt es das passende Massagezubehör im Sortiment.

Hochwertige Geschenkbox für sinnliche Verwöhnmomente Die Amorana Geschenkbox Ultimatives Verwöhn-Set ist eine liebevoll zusammengestellte Geschenkbox für sinnliche Verwöhnmomente voller Genuss, Entspannung und prickelnder Spannung. Ideal als besondere Überraschung für deinen Lieblingsmenschen – oder um dir selbst etwas richtig Gutes zu gönnen. Diese Box vereint hochwertige Toys, sinnliche Accessoires und kleine Genussmomente zu einem rundum verführerischen Erlebnis. Bei Amorana ist die Geschenkbox derzeit für nur 169 statt 292.60 Franken erhältlich. Mit dem Code Blick15 profitierst du zusätzlich von 15 Prozent Rabatt, das Angebot ist gültig bis zum 15. Februar 2025 um 23.59 Uhr.

Sinnliche Verführung im Bett

Wer schon länger mit seinem Schatz zusammen ist, hat dies bestimmt schon lange nicht mehr getan. Einen kompletten Tag mal nichts tun, ausser im Bett zu liegen und zu kuscheln. Sich gemeinsam an die Anfangszeit der Beziehung erinnern, Fotos und Videos auf dem Handy ansehen und in Erinnerungen schwelgen. Und wenn einen die Lust überkommt, kann man direkt loslegen. Tipp: Gönn dir für diesen speziellen Tag ein neues Dessous, damit dein Partner oder deine Partnerin gar nicht erst auf den Gedanken kommen kann, das Zimmer zu verlassen.

Achtung, jetzt knisterts wortwörtlich

Sex am Valentinstag darf ruhig mehr sein als die übliche Kuschelmusik-Playlist und Kerzenschein. Für alle, die den Funkenflug gerne etwas wörtlicher nehmen, gibt es Toys mit Elektrostimulation. Die kleinen Geräte arbeiten mit sanften elektrischen Impulsen, die ein prickelndes Kribbeln auf der Haut erzeugen und die Sensibilität anheizen können. Perfekt für Paare, die Lust auf kontrollierten Nervenkitzel haben. Wichtig ist nur: gemeinsam ausprobieren, langsam steigern und offen kommunizieren. Dann wird aus eurer Valentinsnacht ein elektrisierendes Erlebnis, das garantiert nachhallt.

Womanizer Duo für nur 99 statt 199.90 Franken Der Womanizer Duo ist der Klassiker des Brands und ideal für alle, die die Welt der Womanizer erst entdecken möchten. Das Toy vereint die bewährte Pleasure-Air-Technologie mit tiefen G-Punkt-Vibrationen und sorgt so für intensive Orgasmen. Perfekt für alle, die neugierig sind und Lust haben, die Dual-Stimulation einmal selbst zu erleben. Den Womanizer Duo gibts bei Amorana jetzt für nur 99 statt 199.90 Franken. Mit dem Code Blick15 profitierst du zusätzlich von 15 Prozent Rabatt, das Angebot ist gültig bis zum 15. Februar 2025 um 23.59 Uhr.

Spielt euch heiss

Du willst mit deinem Herzblatt neue Dinge im Bett ausprobieren und weisst nicht genau, wo du anfangen sollst? Bei Amorana gibts Kartenspiele und Spielboxen für Paare, die offen für Neues sind und sich überraschen lassen wollen. Vielleicht hast du dich bis jetzt noch nicht getraut, deine Wünsche mit deinem Schatz zu besprechen. Das wäre die perfekte Gelegenheit, dein Liebesleben auf eine spannende Achterbahnfahrt zu katapultieren. Lasst euch am Valentinstag fallen, geniesst gemeinsam die lustvollen Überraschungen und geht auf spannende Entdeckungsreise.

Schoggi, die Lust macht auf mehr

Statt wie alle anderen Pärchen in einem schicken Restaurant essen zu gehen, machst du es dir mit deinem Schatz daheim gemütlich. Mit wenig Aufwand kannst du zu Hause etwas mehr Romantik als üblich schaffen. Rosenblätter und Kerzen auf dem gedeckten Tisch schaffen ein stimmungsvolles Ambiente. Es muss auch nicht ein 5-Gänge-Menü sein. Wie wäre es mit einer selbst gemachten Pizza in Herzform? Und zum Dessert gibts aphrodisierende Schoggi, die noch mehr Lust auf mehr macht.

Diese Rose schlägt jeden Blumenstrauss

Wenn du dieses Jahr zum x-ten Mal nur rote Rosen schenken willst, solltest du sie dir gleich selber überreichen. Ausser, es handelt sich dabei um DIE Rose schlechthin.

Das wohl passendste Toy zum Valentinstag ging bereits bei Tiktok durch die Decke. Frauen auf der ganzen Welt lobten es in den Himmel und konnten nicht genug davon kriegen. Kein Wunder, der Name Rose macht dem Design alle Ehre. Dieser Klitoris-Stimulator mit Pleasure-Air-Technologie lässt deine Herzensdame im Handumdrehen auf Wolke sieben schweben und ist zudem auch noch deutlich langlebiger und nachhaltiger als ein Strauss echter Rosen.

Womanizer Mini für nur 29.90 statt 69 Franken Klein, aber oho! Dieser Mini-Auflegevibrator bringt intensive Vibrationen direkt auf den Punkt. Dank seiner kompakten Grösse eignet er sich perfekt für gezielte Klitorisstimulation oder andere erogene Zonen. Ob unterwegs oder zu Hause, der handliche Vibrator ist einfach zu bedienen, leise im Betrieb und passt diskret in jede Handtasche oder Schublade. So hast du dein Lieblings-Tool für schnelle Entspannung oder leidenschaftliche Momente immer griffbereit. Den Womanizer Mini gibts bei Amorana jetzt für nur 29.90 statt 69 Franken. Mit dem Code Blick15 profitierst du zusätzlich von 15 Prozent Rabatt, das Angebot ist gültig bis zum 15. Februar 2025 um 23.59 Uhr.