Er inspiriert zu einem glücklichen Beziehungsleben

Oskar Holzberg (70) berät seit mehr als 30 Jahren Paare und Einzelpersonen. Er ist ein bekannter deutscher Psychotherapeut und Kolumnist bei der «Brigitte». Als Autor hat er mehrere Bücher veröffentlicht, in denen er erläutert, worauf es in einer harmonischen Beziehung ankommt. Er ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und lebt in Hamburg.