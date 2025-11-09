Die Vorweihnachtszeit darf mehr sein als nur Schoggi und Shoppinglisten. Ein erotischer Adventskalender bringt Würze in die kälteren Tage und macht Vorfreude auf die schönste Zeit des Jahres. Denn wer sagt eigentlich, dass man auf den Höhepunkt bis zum 24. warten muss?

Die Adventskalender von Amorana gibt es in den Modellen Discover, Premium (hier im Bild) und Deluxe.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Amorana

Schluss mit bravem Warten aufs Christkind. Dieses Jahr klingelts schon früher. Und zwar nicht an der Haustür, sondern im Schlafzimmer. Bevor draussen die ersten Weihnachtsmärkte eröffnen und im Radio zum 87. Mal «Last Christmas» läuft, darfs drinnen schon mal ein bisschen knistern.

Die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür und mit ihr die alljährliche Frage: Was schenken wir uns bloss? Adventskalender mit Schoggi? Nett, aber langweilig. Noch eine Duftkerze namens «Winter Magic»? Nein, danke.

Heiss statt heilig

Während die einen Guetzli backen, Wunschlisten schreiben und auf weisse Weihnachten hoffen, gönnen sich immer mehr eine heissere Adventszeit mit dem erotischen Adventskalender von Amorana. Ein Geschenk, das nicht unter dem Baum liegt, sondern mitten im Bett landet und dabei garantiert heisser macht als jeder Zimtpunsch.

Adventskalender Discover für nur 67.90 statt 79.90 Franken Kleiner Preis, grosse Neugier. Der Adventskalender Discover ist dein perfekter Einstieg in die Welt der erotischen Überraschungen. Dieser Kalender richtet sich an alle, die sich spielerisch an Sextoys herantasten möchten, ohne gleich tief in die Tasche greifen zu müssen. In 24 liebevoll gestalteten Türchen verstecken sich kleine Highlights im Gesamtwert von über 300 Franken. Ideal für alle, die herausfinden möchten, was ihnen gefällt. Mit einer Auswahl an erotischem Zubehör, sinnlichen Kleinigkeiten, Toys und einem Womanizer Mini 2. Wer bis zum 10. November 2025 um 23.59 Uhr zuschlägt, profitiert mit dem Code Blick15 von 15 Prozent Rabatt. Kleiner Preis, grosse Neugier. Der Adventskalender Discover ist dein perfekter Einstieg in die Welt der erotischen Überraschungen. Dieser Kalender richtet sich an alle, die sich spielerisch an Sextoys herantasten möchten, ohne gleich tief in die Tasche greifen zu müssen. In 24 liebevoll gestalteten Türchen verstecken sich kleine Highlights im Gesamtwert von über 300 Franken. Ideal für alle, die herausfinden möchten, was ihnen gefällt. Mit einer Auswahl an erotischem Zubehör, sinnlichen Kleinigkeiten, Toys und einem Womanizer Mini 2. Wer bis zum 10. November 2025 um 23.59 Uhr zuschlägt, profitiert mit dem Code Blick15 von 15 Prozent Rabatt. Jetzt bestellen!

Sie eignen sich bestens für Singles, die sich etwas gönnen wollen, oder für Paare, die mal etwas Neues im Schlafzimmer ausprobieren möchten. Wie Sarah und Joel aus Bern. «Sextoys gehören für uns schon lange im Bett dazu, aber ehrlich gesagt benutzen wir immer dieselben Vibratoren», sagt die 29-Jährige. «Der Adventskalender Premium hat uns gezeigt, dass es noch eine Menge spannende Gadgets gibt, die frischen Wind in unser Liebesleben bringen.»

Das Paar ist seit bald vier Jahren zusammen und hat bereits einige Erotikkalender dieser Art ausprobiert. «Was uns beim Premium sehr überrascht hat, ist die Vielfalt und die Qualität der Produkte», schwärmt der 31-Jährige. «Die Verarbeitung der Spielzeuge ist sehr hochwertig, und Amorana legt grossen Wert auf langlebige Produkte.»

Adventskalender Premium für nur 169.90 statt 199.90 Franken Gemeinsam entdecken, ausprobieren und geniessen. Der Adventskalender Premium ist der perfekte Einstieg in die Welt der intimen Abenteuer. Ob zur Vorweihnachtszeit oder das ganze Jahr über: Dieser Kalender begleitet euch mit 24 aufregenden Überraschungen. Mit einem Gesamtwert von über 670 Franken erwartet euch eine abwechslungsreiche Mischung aus Toys renommierter Marken wie Womanizer und We-Vibe, sinnlichen Bondage-Elementen und hochwertigen Pflegeprodukten. Jedes Türchen bietet neue Reize, Impulse und Gelegenheiten, eure Lust spielerisch zu entfalten. Wer bis zum 10. November 2025 um 23.59 Uhr zuschlägt, profitiert mit dem Code Blick15 von 15 Prozent Rabatt. Gemeinsam entdecken, ausprobieren und geniessen. Der Adventskalender Premium ist der perfekte Einstieg in die Welt der intimen Abenteuer. Ob zur Vorweihnachtszeit oder das ganze Jahr über: Dieser Kalender begleitet euch mit 24 aufregenden Überraschungen. Mit einem Gesamtwert von über 670 Franken erwartet euch eine abwechslungsreiche Mischung aus Toys renommierter Marken wie Womanizer und We-Vibe, sinnlichen Bondage-Elementen und hochwertigen Pflegeprodukten. Jedes Türchen bietet neue Reize, Impulse und Gelegenheiten, eure Lust spielerisch zu entfalten. Wer bis zum 10. November 2025 um 23.59 Uhr zuschlägt, profitiert mit dem Code Blick15 von 15 Prozent Rabatt. Jetzt bestellen!

Von sexy Spielzeugen bis hin zu verführerischen Accessoires

Die Highlights der 24 Türchen sind für Sarah ganz klar der Womanizer (der übrigens in allen drei Varianten enthalten ist) und der We-Vibe Sync Lite. «Toys stehen qualitativ wirklich über den anderen im Kalender enthaltenen Spielzeugen», schwärmt Sarah.

Der Premium enthält eine umfassende Auswahl an Produkten, die sowohl für Anfänger als auch für Paare, die schon etwas Erfahrung mit solchen Sets haben, gut geeignet sind. 24 Überraschungen, von kleinen Spielzeugen bis hin zu Accessoires, die zum Entdecken einladen.

«Wir finden es toll, dass der Kalender nicht nur auf Spielzeuge für den eigentlichen Akt ausgerichtet war, sondern auch Produkte für die Entspannung danach enthielt», sagt Joel. «Das Massage-Öl und der Massagestab haben uns dabei geholfen, nach intensiven Momenten wieder zur Ruhe zu kommen.» Und Sarah ergänzt: «Es geht nicht nur um Sex. Es geht um Spass, um Lust aufeinander und auch, sich selbst und den Partner wieder neu zu entdecken.»

Adventskalender Deluxe für nur 340 statt 399.90 Franken Luxus, Leidenschaft und 24 Tage prickelnde Vorfreude. Der Adventskalender Deluxe ist perfekt für Paare mit hohen Ansprüchen. Wenn ihr bereits Erfahrung mit Sextoys habt und euer Liebesleben auf das nächste Level heben wollt, dann ist dieser Kalender voller hochwertiger Highlights genau das Richtige für euch. Hinter 24 eleganten Boxen im diskreten, stilvollen Design verbergen sich erotische Überraschungen im Gesamtwert von über 940 Franken. Darunter sind Premium-Toys von Womanizer, We-Vibe, Arcwave und Romp, stilvolle Bondage-Elemente sowie luxuriöse Pflegeprodukte. Ob in der Adventszeit oder über das ganze Jahr hinweg: Jede Tür bringt Abwechslung, Spannung und neue Impulse für euer Liebesleben. Wer bis zum 10. November 2025 um 23.59 Uhr zuschlägt, profitiert mit dem Code Blick15 von 15 Prozent Rabatt. Luxus, Leidenschaft und 24 Tage prickelnde Vorfreude. Der Adventskalender Deluxe ist perfekt für Paare mit hohen Ansprüchen. Wenn ihr bereits Erfahrung mit Sextoys habt und euer Liebesleben auf das nächste Level heben wollt, dann ist dieser Kalender voller hochwertiger Highlights genau das Richtige für euch. Hinter 24 eleganten Boxen im diskreten, stilvollen Design verbergen sich erotische Überraschungen im Gesamtwert von über 940 Franken. Darunter sind Premium-Toys von Womanizer, We-Vibe, Arcwave und Romp, stilvolle Bondage-Elemente sowie luxuriöse Pflegeprodukte. Ob in der Adventszeit oder über das ganze Jahr hinweg: Jede Tür bringt Abwechslung, Spannung und neue Impulse für euer Liebesleben. Wer bis zum 10. November 2025 um 23.59 Uhr zuschlägt, profitiert mit dem Code Blick15 von 15 Prozent Rabatt. Jetzt bestellen!

Womanizer darf natürlich nicht fehlen

Ein weiteres Highlight ist für das Paar ein Sexstellungskartenspiel, bei dem verschiedene Positionen vorgestellt werden. «Das war nicht nur extrem unterhaltsam, sondern inspirierte uns auch dazu, einige der Positionen auszuprobieren», sagt Sarah. «Wir sind schon lange zusammen, und ehrlich gesagt war unser Sexleben in letzter Zeit etwas eingeschlafen», gesteht die Bernerin. «Dank des Adventskalenders haben wir wieder Lust auf uns und wieder so heissen Sex wie zu Beginn unserer Beziehung.»

Willst auch du dein Liebesleben in den kalten Wintertagen mit viel Feuer auf Hochtouren bringen? Die Adventskalender gibt es in den drei Varianten Discover, Premium und Deluxe. Alle Modelle enthalten ein Modell des Womanizers unter einem Türchen versteckt. Wer bis zum 10. November 2025 um 23.59 Uhr zuschlägt, profitiert mit dem Code Blick15 von 15 Prozent Rabatt.