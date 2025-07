Die bekannte Speaker-Plattform TED in New York kürt den Talk der Luzerner Kommunikationsexpertin Ivana Leiseder zum «Editor's Pick» – einem besonders relevanten Vortrag. Leiseder rechnet darin mit der Schönrederei in der Geschäftswelt ab.

1/7 Ivana Leiseder ist Kommunikationsexpertin, Dozentin und Autorin aus Luzern. Foto: Ivana Leiseder

Darum gehts Eine Kommunikationsexpertin aus Luzern kritisiert leere Marketingphrasen im Geschäftsalltag

TED in New York zeichnet Ivana Leiseders Talk als «Editor's Pick» aus

Von über 240'000 TEDx-Talks weltweit erreichen nur 0,2 Prozent diesen Status Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ravena Frommelt Redaktorin Gesellschaft

«Gelebte Innovation», «Konsequente Kundenorientierung» oder «Veränderung als Chance» – hohle Phrasen dominieren die Marketingsprache und unseren Alltag. Wenn Socken als «life-performance solutions» oder Wasserflaschen als «portable lifestyle systems» verkauft werden, sei das «einfach Bullshit», sagt Ivana Leiseder (39) zu Blick. «Diese Phrasendrescherei informiert nicht, sondern bauscht Dinge auf, um sie besser verkaufen zu können.»

Die Kommunikationsexpertin aus Luzern hielt vergangenen Herbst auf der ausverkauften TEDx-Konferenz in Zürich einen Vortrag, in dem sie die Mechanismen sinnentleerter Sprache entlarvte. Eine internationale Auszeichnung der bekannten Speaker-Plattform bestätigt nun die Relevanz und Originalität des Talks «Deconstructing Bullshit – A Survival Guide to Clear Communication»: TED in New York kürt Leiseders Talk offiziell zum «Editor's Pick», einem besonders sehenswerten TEDx-Talk.

Dies ist ein seltenes Gütesiegel für eine Schweizer Stimme: Von über 240'000 TEDx-Talks weltweit schafften es rund 400 – gut 0,2 Prozent – zum «Editor's Pick». Für Leiseder bestätigt die Auszeichnung: «Es gibt weltweit ein wachsendes Bedürfnis nach Klarheit. Sprache ist kein Dekor, sondern Verantwortung. Wenn wir uns hinter Floskeln verstecken, machen wir Kommunikation ineffizient und entmenschlichen sie.»

Ein Kampf gegen Manipulation und Kontrolle

Leiseder ist überzeugt, dass Worthülsen im Marketing uns als Gesellschaft schaden. Problematisch werde es etwa, wenn Entlassungen als «Umstrukturierungen» getarnt oder Firmenverkäufe mit «Synergien schaffen» schöngeredet würden. «Wenn Sprache nur noch beschönigt, statt zu klären, verlieren Menschen die Orientierung», so Leiseder.

Ihr Talk sei eine Weiterentwicklung ihres 2019 erschienenen Fachbuches «Real Talk», das als Standardwerk für gutes Marketing gilt. «Mein TEDx-Talk ist noch praxisorientierter und kompromissloser als das Buch», so die Kommunikationsexpertin.

Doch woher kommt Leiseders Leidenschaft für sprachliche Aufrichtigkeit? Beide Familienlinien – mütterlicherseits aus Serbien, väterlicherseits aus Deutschland – seien vom Widerstand gegen den Faschismus geprägt. «Vielleicht ist dieser tief verwurzelte Widerstand gegen Kontrolle und Manipulation der Grund, warum ich so leidenschaftlich auf Bullshit in der Sprache hinweise», sagt Leiseder. Denn: «Sprache formt unser Denken. Wenn wir nur noch leere Phrasen konsumieren, wird auch unser Kopf leer. Wir verblöden und stumpfen ab.»